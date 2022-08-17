Введение 10% сбора на импорт вредно для бизнеса Украины – Союз предпринимателей

Введение нового налога недопустимо, так как только ускорит кризисные явления в украинской экономике, считают в Союзе украинских предпринимателей Фото: depositphotos.com

"Введение 10% сбора на импорт вредно для всего бизнеса в Украине, поскольку увеличит стоимость товаров, производимых в Украине на импортном сырье или комплектующих, будет стимулировать рост нелегальных схем завоза товаров и сырья для производства, а также приведет к вынужденной релокации производства из Украины в страны ЕС", – сказано в заявлении.

Предприниматели подчеркнули, что сбор на импорт фактически является введением дополнительного налога для всех хозяйствующих субъектов, занимающихся внешнеэкономической деятельностью. А увеличение объемов налогообложения повлияет на деятельность бизнеса, который и так страдает от войны.

"По имеющимся данным, количество предприятий, пострадавших в результате боевых действий в зависимости от региона, составляет от 65% до 90% от их общего количества. Согласно последним оценкам НБУ, до конца этого года инфляция в Украине будет ускоряться и достигнет 31% (по оценкам независимых экспертов – не менее 50%). В свою очередь экономика Украины сократится на треть в 2022 году и не сможет восстановиться в 2023–2024 годах", – напомнили в СУП.

Именно поэтому, уверены предприниматели, введение нового налога недопустимо, так как только ускорит кризисные явления в украинской экономике.

"Союз выступает категорически против введения дополнительного налогообложения и отмены налоговых льгот, связанных с импортом оборудования, средств производства, механизмов, а также импортного сырья, используемого на производствах в Украине. Этот шаг направлен на уничтожение украинских предпринимателей, работающих в Украине и удерживающих экономический фронт!" – резюмировали в СУП.