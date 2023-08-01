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"Жеваго решил, что ему дешевле коррупционно выиграть эти дела". Богдан утверждает, что в 2019-м ОП предлагал урегулировать вопрос компенсации в деле банка "Финансы и кредит"

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Богдан (на фото) и Жеваго рассказали о встречах в ОП, на которых обсуждалась задолженность банка "Финансы и кредит"
Богдан (на фото) и Жеваго рассказали о встречах в ОП, на которых обсуждалась задолженность банка "Финансы и кредит"
Фото: president.gov.ua

Украинский бизнесмен Константин Жеваго, которого подозревают в растрате и незаконном выводе средств из банка "Финансы и кредит", в 2019 году отказался пойти на соглашение с властями и выплатить сумму предполагаемого ущерба. В интервью Forbes Ukraine, опубликованном 30 июня, бывший глава Офиса президента Андрей Богдан заявил, что Жеваго "умышленно не идет на договоренности", чтобы "затянуть дела в судах коррупционным способом". В свою очередь Живаго назвал требуемую сумму завышенной и заявил, что готов заплатить любую назначенную судом компенсацию.

Как пишет Forbes, в начале августа 2019-го Жеваго пригласили в Офис президента, чтобы обсудить вопросы урегулирования долгов, оставшихся после банкротства банка "Финансы и кредит". "Первая встреча была в кабинете Богдана на втором этаже. Вторая – в тот же день на четвертом этаже, уже с Зеленским, всего семь-восемь человек", – рассказал бизнесмен.

Богдан, присутствовавший на первой встрече, заявил, что на ней обсуждалась задолженность банков по кредитам рефинансирования. "Представители Нацбанка подготовили справку по задолженности, в том числе и по банку "Финансы и кредит". Сумму не помню", – сказал экс-глава ОП. На второй встрече Богдана не было. Тогдашний премьер-министр Алексей Гончарук заявил, что на втором совещании Жеваго сказал, что выполнить обязательства не может, "предлагая какие-то невыгодные для государства условия". Других деталей бывший глава украинского правительства не помнит. По словам Жеваго, разговоры в тот день сводились к необходимости компенсировать убытки банка, но озвученные суммы ущерба казались ему завышенными. "Мне сказали: или вы платите такую сумму денег и мы это продаем обществу, что мы расчехлили олигарха, или вы не платите такую сумму денег, после чего уезжаете", – заявил бизнесмен, добавив, что был готов выплатить любую сумму компенсации, назначенную судом.

Богдан рассказал Forbes, что предложение Жеваго не отличалось от предложений владельцам других проблемных банков, а его автором был не Офис президента, а НБУ и Фонд гарантирования вкладов физических лиц. "Рамка была такой: вы не ходите по судам и не предлагаете взятки, потому что с нами невозможно договориться. Выплатите часть задолженности, часть реструктуризируем, а часть, которая касается неликвидного имущества, оставшегося под оккупацией, спишем", – заявил Богдан.

Жеваго, по его словам, отверг это предложение. "Имея многолетнюю практику в судах, Жеваго решил, что ему дешевле таскать это годами в судах и коррупционно выиграть эти дела, не платя ничего государству", – считает экс-глава ОП.

Жеваго утверждает, что после того как не удалось договориться, руководитель ОП приказал тогдашнему генпрокурору Руслану Рябошапке возбудить против него уголовное дело. Богдан эту информацию отрицает, с Рябошапкой изданию связаться не удалось.

Контекст:

В августе 2019 года сотрудники ГБР объявили о подозрении двум топ-менеджерам банка "Финансы и кредит" по делу о растрате 2,5 млрд грн. Этот банк был основан в 1990 году и входил в десятку крупнейших банков Украины. В 2015 году у банка отозвали лицензию и началась его ликвидация.

В июле 2021 года правоохранители объявили Жеваго в международный розыск. 27 сентября 2022-го ему заочно объявили о подозрении в растрате и отмывании денег. 1 октября Шевченковский районный суд Киева удовлетворил иск Национального банка Украины о взыскании с Жеваго 1,539 млрд грн в счет погашения задолженности банка за предоставленные ранее кредиты рефинансирования.

27 декабря 2022 года стало известно о задержании Жеваго в одной из гостиниц Куршевеля. 28 декабря суд французского города Шамбери избрал ему меру пресечения в виде экстрадиционного ареста, 5 января 2023 года суд согласился выпустить Жеваго под залог в €1 млн при условии, что он сдаст паспорта и будет отмечаться в полиции три раза в неделю.

30 марта 2023-го следственная палата Апелляционного суда города Шамбери отказала украинской стороне в экстрадиции Жеваго. Суд мотивировал свое решение тем, что "запрашивающее государство, находящееся в состоянии войны в неопределенной ситуации, не в состоянии иметь суд, гарантирующий основные свободы", подчеркнули в ГБР. Как указали в Госбюро, прокурор Франции планирует подачу апелляционной жалобы на указанное решение, при этом Жеваго продлили действие срока меры пресечения в виде домашнего ареста.

Теги: Украина, Константин Жеваго, Банк Финансы и кредит, Андрей Богдан, Офис президента Украины
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