"Жеваго решил, что ему дешевле коррупционно выиграть эти дела". Богдан утверждает, что в 2019-м ОП предлагал урегулировать вопрос компенсации в деле банка "Финансы и кредит"

Богдан (на фото) и Жеваго рассказали о встречах в ОП, на которых обсуждалась задолженность банка "Финансы и кредит" Фото: president.gov.ua

Как пишет Forbes, в начале августа 2019-го Жеваго пригласили в Офис президента, чтобы обсудить вопросы урегулирования долгов, оставшихся после банкротства банка "Финансы и кредит". "Первая встреча была в кабинете Богдана на втором этаже. Вторая – в тот же день на четвертом этаже, уже с Зеленским, всего семь-восемь человек", – рассказал бизнесмен.

Богдан, присутствовавший на первой встрече, заявил, что на ней обсуждалась задолженность банков по кредитам рефинансирования. "Представители Нацбанка подготовили справку по задолженности, в том числе и по банку "Финансы и кредит". Сумму не помню", – сказал экс-глава ОП. На второй встрече Богдана не было. Тогдашний премьер-министр Алексей Гончарук заявил, что на втором совещании Жеваго сказал, что выполнить обязательства не может, "предлагая какие-то невыгодные для государства условия". Других деталей бывший глава украинского правительства не помнит. По словам Жеваго, разговоры в тот день сводились к необходимости компенсировать убытки банка, но озвученные суммы ущерба казались ему завышенными. "Мне сказали: или вы платите такую сумму денег и мы это продаем обществу, что мы расчехлили олигарха, или вы не платите такую сумму денег, после чего уезжаете", – заявил бизнесмен, добавив, что был готов выплатить любую сумму компенсации, назначенную судом.

Богдан рассказал Forbes, что предложение Жеваго не отличалось от предложений владельцам других проблемных банков, а его автором был не Офис президента, а НБУ и Фонд гарантирования вкладов физических лиц. "Рамка была такой: вы не ходите по судам и не предлагаете взятки, потому что с нами невозможно договориться. Выплатите часть задолженности, часть реструктуризируем, а часть, которая касается неликвидного имущества, оставшегося под оккупацией, спишем", – заявил Богдан.

Жеваго, по его словам, отверг это предложение. "Имея многолетнюю практику в судах, Жеваго решил, что ему дешевле таскать это годами в судах и коррупционно выиграть эти дела, не платя ничего государству", – считает экс-глава ОП.

Жеваго утверждает, что после того как не удалось договориться, руководитель ОП приказал тогдашнему генпрокурору Руслану Рябошапке возбудить против него уголовное дело. Богдан эту информацию отрицает, с Рябошапкой изданию связаться не удалось.