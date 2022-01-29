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"Австралия оказалась более стратегической". Польских журналистов снова не пригласили на пресс-конференцию Зеленского

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Зеленский 28 января провел не анонсированную публично пресс-конференцию в связи с напряжением на украино-российской границе
Зеленский 28 января провел не анонсированную публично пресс-конференцию в связи с напряжением на украино-российской границе
Фото: president.gov.ua

На пресс-конференцию президента Украины Владимира Зеленского для иностранных корреспондентов, прошедшую вечером 28 января, не позвали журналистов из Польши. Об этом сообщил в Twitter польский журналист Томаш Давид Едрухов.

Он обратил внимание на то, что представителей польских СМИ снова не пригласили, хотя неделю назад на встрече с президентом Анджеем Дудой Зеленский "уверял, что Польша является стратегическим партнером".

"Австралия оказалась более стратегической", – написал журналист.

26 ноября 2021 года Зеленский проводил пресс-марафон, посвященный "экватору" его пребывания в должности. В нем участвовали только приглашенные Офисом президента журналисты из 32 СМИ, как украинских, так и иностранных. Представители медиа, которых на мероприятие не пригласили, устроили акцию протеста.

Польских журналистов в Украине тогда тоже не позвали. Они обратились к Зеленскому с приглашением на встречу "на чебурек и разговор в крымскотатарском кафе в Киеве".

Теги: СМИ, Польша, Владимир Зеленский, журналисты, президент, пресс-конференция
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