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Видео: UA:Перший

Пресс-конференция Зеленского по поводу возможного вторжения РФ. Трансляция

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Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка

Президент Украины Владимир Зеленский 28 января проводит пресс-конференцию в связи с нарастающим напряжением на украино-российской границе. Трансляцию ведет "UA:Перший".

Теги: Украина, война, вторжение, Владимир Зеленский, пресс-конференция
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