7 декабря ВАКС продолжит избирать меру пресечения Галантернику. Адвокат утверждает, что подозрение вручено не было

Предыдущее заседание было назначено 3 декабря, но в связи с необходимостью адвокатов участвовать в другом заседании в слушании объявили перерыв до 7 декабря.

Национальное антикоррупционное бюро ходатайствует об избрании Галантернику меры пресечения в виде заочного ареста.

Адвокат бизнесмена Ольга Просянюк заявляла, что сторона защиты категорически против такой меры и считает, что прежде детективы НАБУ и прокуроры САП должны были уведомить бизнесмена о подозрении.

Она сообщила, что Галантернику не вручено подозрение в установленном законом порядке, "поскольку все уведомления были направлены стороной обвинения по адресам, не имеющим никакого отношения к клиенту", так как с 2017 года Галантерник не проживает и не имеет места регистрации в Украине.

Также она отметила, что в базах Интерпола ее клиент не числится, а соответственно, он не объявлен в международный розыск.

Юрист утверждает, что Галантерник не скрывается от следствия и самостоятельно проинформировал сторону обвинения о своем местожительстве в Британии и консульском учете в Израиле.