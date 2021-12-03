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"Подозрение до сих пор не вручено, в базах Интерпола нет". Адвокат объяснила, в каких условиях ВАКС сегодня будет избирать меру пресечения Галантернику

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Ольга Просянюк: Владимир Галантерник не скрывается от следствия и самостоятельно проинформировал сторону обвинения о своем местожительстве
Ольга Просянюк: Владимир Галантерник не скрывается от следствия и самостоятельно проинформировал сторону обвинения о своем местожительстве
Фото: Ольга Просянюк / Facebook

Сегодня в Высшем антикоррупционном суде Украины состоится заседание, где рассмотрят ходатайство Национального антикоррупционного бюро об избрании меры пресечения одесскому бизнесмену Владимиру Галантернику в виде заочного ареста. Сторона защиты категорически против такой меры и считает, что прежде детективы НАБУ и прокуроры САП должны были уведомить бизнесмена о подозрении, заявила в Facebook адвокат Ольга Просянюк.

"Сторона обвинения ходатайствует об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей, с чем категорически не согласна сторона защиты, и обращает внимание на следующие обстоятельства:

1. Владимиру Галантернику по сей день не вручено подозрение в установленном законом порядке, поскольку все уведомления были направлены стороной обвинения по адресам, не имеющим никакого отношения к нашему Клиенту (с 2017 года Владимир Галантерник не проживает и не имеет места регистрации в Украине).

2. Закон запрещает избирать меру пресечения лицу, если ему не вручено подозрение.

3. На сегодняшний день в базах Интерпола Владимир Галантерник не числится, а соотвественно, он не оглашен в международный розыск.

4. Владимир Галантерник не скрывается от следствия и самостоятельно проинформировал сторону обвинения о своем местожительстве в Британии и консульском учете в Израиле", – написала адвокат.

По словам Просянюк, детективы НАБУ и прокуроры САП утверждают, что указанный Галантерником адрес в Израиле якобы неактуален, но это не так. Это подтверждает переписка между САП и Галантерником именно по указанному им адресу в Израиле, отметила она и приложила фото писем.

"Из переписки следует, что прокурор САП Валентин Мусияка направляет письмо Владимиру Галантернику, в котором информирует о том, что последний является подозреваемым (с чем, безусловно, сторона защиты не согласна). В ответ прокурор получает письмо от Владимира Галантерника, в котором клиент подтверждает, что письмо на израильский адрес он получил, однако опровергает тот факт, что получил уведомление о подозрении. Ответ в САП был подготовлен и направлен клиентом из Великобритании, где он проживает на протяжении последних лет. Данное обстоятельство подтверждает тот факт, что Владимир Галантерник сейчас находится по указанному стороне обвинения адресу и получает и отвечает на всю корреспонденцию из Израиля", – сообщила Просянюк.

Все вышеперечисленное, утверждает адвокат, свидетельствует о том, что нет оснований объявлять Галантерника в международный розыск, так как обвинение знает все его адреса и он от следствия не уклоняется. Также она считает, что постановление НАБУ о розыске незаконно, а меру пресечения в виде ареста применять неправомерно, так как еще не было вручено подозрение.

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1970757606435910&id=100005050690381

Контекст:

Высший антикоррупционный суд разрешил правоохранителям начать специальное заочное расследование уголовного производства в отношении одесского бизнесмена Владимира Галантерника. Судья Оксана Олейник разрешила проводить в отношении Галантерника заочное расследование, поскольку большую часть времени он проводит за пределами Украины.

Галантерник фигурирует в деле о незаконном завладении землей Одессы и легализации незаконно полученных доходов. В рамках этого производства вручены подозрения и назначены крупные залоги мэру города Геннадию Труханову и ряду чиновников. Всего НАБУ считает причастными к схеме 16 человек.

В начале ноября НАБУ объявило его в розыск. Бизнесмена подозревают по ч. 1 ст. 255, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209, ч. 2 ст. 364 (создание преступной организации, присвоение, растрата имущества, легализация (отмывание) денег, злоупотребление властью или должностными полномочиями) Уголовного кодекса Украины.

Адвокат Галантерника заявила, что никаких уведомлений, повесток или других процессуальных документов по официальному адресу он не получал и о своем розыске узнал из прессы.

Теги: Одесса, Израиль, Великобритания, арест, розыск, Интерпол, расследование, НАБУ, обвинение, подозрение, адвокат, САП, Ольга Просянюк, Владимир Галантерник, суд, ВАКС, отмывание денег
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