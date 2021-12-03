"Подозрение до сих пор не вручено, в базах Интерпола нет". Адвокат объяснила, в каких условиях ВАКС сегодня будет избирать меру пресечения Галантернику

Ольга Просянюк: Владимир Галантерник не скрывается от следствия и самостоятельно проинформировал сторону обвинения о своем местожительстве Фото: Ольга Просянюк / Facebook

"Сторона обвинения ходатайствует об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей, с чем категорически не согласна сторона защиты, и обращает внимание на следующие обстоятельства:

1. Владимиру Галантернику по сей день не вручено подозрение в установленном законом порядке, поскольку все уведомления были направлены стороной обвинения по адресам, не имеющим никакого отношения к нашему Клиенту (с 2017 года Владимир Галантерник не проживает и не имеет места регистрации в Украине).

2. Закон запрещает избирать меру пресечения лицу, если ему не вручено подозрение.

3. На сегодняшний день в базах Интерпола Владимир Галантерник не числится, а соотвественно, он не оглашен в международный розыск.

4. Владимир Галантерник не скрывается от следствия и самостоятельно проинформировал сторону обвинения о своем местожительстве в Британии и консульском учете в Израиле", – написала адвокат.

По словам Просянюк, детективы НАБУ и прокуроры САП утверждают, что указанный Галантерником адрес в Израиле якобы неактуален, но это не так. Это подтверждает переписка между САП и Галантерником именно по указанному им адресу в Израиле, отметила она и приложила фото писем.

"Из переписки следует, что прокурор САП Валентин Мусияка направляет письмо Владимиру Галантернику, в котором информирует о том, что последний является подозреваемым (с чем, безусловно, сторона защиты не согласна). В ответ прокурор получает письмо от Владимира Галантерника, в котором клиент подтверждает, что письмо на израильский адрес он получил, однако опровергает тот факт, что получил уведомление о подозрении. Ответ в САП был подготовлен и направлен клиентом из Великобритании, где он проживает на протяжении последних лет. Данное обстоятельство подтверждает тот факт, что Владимир Галантерник сейчас находится по указанному стороне обвинения адресу и получает и отвечает на всю корреспонденцию из Израиля", – сообщила Просянюк.

Все вышеперечисленное, утверждает адвокат, свидетельствует о том, что нет оснований объявлять Галантерника в международный розыск, так как обвинение знает все его адреса и он от следствия не уклоняется. Также она считает, что постановление НАБУ о розыске незаконно, а меру пресечения в виде ареста применять неправомерно, так как еще не было вручено подозрение.