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Адвокат заявил об абсурдности попыток связать Суркисов с "ПриватБанком"

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Игорь Алексеев: Как можно быть связанным с банком, если ты не являешься его акционером и никоим образом не влияешь на работу этого учреждения?
Игорь Алексеев: Как можно быть связанным с банком, если ты не являешься его акционером и никоим образом не влияешь на работу этого учреждения?
Фото: my.ua

Попытки связать семью Суркисов с "ПриватБанком" являются "притянутыми за уши домыслами". Об этом говорится в комментарии адвоката Игоря Суркиса Игоря Алексеева, которое есть в распоряжении издания "ГОРДОН".

"Это звучит так же абсурдно, как и отношения Суркисов с американским футболом. Вроде бы и футбол, однако "несколько другой". Поэтому по подобной логике любой вкладчик финучреждения является связанным с ним лицом, потому что держит в нем свои сбережения. У меня возникает вопрос: скажите, пожалуйста: а как можно быть связанным с банком, если ты не являешься его акционером и никоим образом не влияешь на работу этого учреждения? Более того, если вы действительно связаны с банком и знаете, что ваши деньги могут быть списаны с ваших счетов, то, вероятно, вы их заберете с этих счетов? Но семья Суркисов этого никогда не делала. Их средства все время находились на счетах "ПриватБанка" вплоть до момента его национализации", – сказал адвокат. 

Как говорит Алексеев, Национальный банк объясняет претензии к Суркису тем, что он якобы владел существенной долей в медиахолдинге "1+1". 

Однако, по словам адвоката, доля Игоря Суркиса в холдинге составляла "чуть больше 8%".

"А по украинскому закону, "существенное участие" – это 10% и более. Поэтому элементарные знания математики свидетельствуют о ложности, ошибочности и незаконности позиции Национального банка. Украинские суды неоднократно обосновывали отсутствие связи между Игорем Суркисом и "ПриватБанком". И последний раз – совсем недавно: в начале октября суд в очередной раз констатировал, что Национальный банк не подтвердил существенное участие господина Суркиса в медиахолдинге "1+1", из-за которого была якобы установлена его связанность с "ПриватБанком", – добавил Алексеев.

Контекст:

"ПриватБанк" – крупнейший коммерческий банк в Украине – был национализирован в декабре 2016 года.

Решением Нацбанка Украины от 13 декабря 2016 года семья Суркисов была признана инсайдерами "ПриватБанка". НБУ указывал, что Игорь Суркис и экс-владелец банка Игорь Коломойский – акционеры телеканала "1+1", что свидетельствует о связи Суркисов с "ПриватБанком". В связи с чем во время национализации деньги семьи Суркисов и их компаний на депозитных счетах "ПриватБанка" и его филиалов были конвертированы в капитал банка в рамках процедуры bail-in.

Суркисы оспаривают включение их в процедуру bail-in в судах.

Алексеев при этом заявил, что деньги английских компаний семьи Суркисов, которые находились на депозитных счетах "ПриватБанка" на Кипре, до сих пор остаются на счетах "ПриватБанка", а заявления должностных лиц банка и их юридических советников о том, что деньги были списаны в капитал банка во время национализации, являются неправдивыми и ложными.

Теги: Игорь Суркис, ПриватБанк, медиахолдинг, 1+1, деньги, адвокат
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