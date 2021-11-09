Адвокат заявил об абсурдности попыток связать Суркисов с "ПриватБанком"

Игорь Алексеев: Как можно быть связанным с банком, если ты не являешься его акционером и никоим образом не влияешь на работу этого учреждения? Фото: my.ua

"Это звучит так же абсурдно, как и отношения Суркисов с американским футболом. Вроде бы и футбол, однако "несколько другой". Поэтому по подобной логике любой вкладчик финучреждения является связанным с ним лицом, потому что держит в нем свои сбережения. У меня возникает вопрос: скажите, пожалуйста: а как можно быть связанным с банком, если ты не являешься его акционером и никоим образом не влияешь на работу этого учреждения? Более того, если вы действительно связаны с банком и знаете, что ваши деньги могут быть списаны с ваших счетов, то, вероятно, вы их заберете с этих счетов? Но семья Суркисов этого никогда не делала. Их средства все время находились на счетах "ПриватБанка" вплоть до момента его национализации", – сказал адвокат.

Как говорит Алексеев, Национальный банк объясняет претензии к Суркису тем, что он якобы владел существенной долей в медиахолдинге "1+1".

Однако, по словам адвоката, доля Игоря Суркиса в холдинге составляла "чуть больше 8%".

"А по украинскому закону, "существенное участие" – это 10% и более. Поэтому элементарные знания математики свидетельствуют о ложности, ошибочности и незаконности позиции Национального банка. Украинские суды неоднократно обосновывали отсутствие связи между Игорем Суркисом и "ПриватБанком". И последний раз – совсем недавно: в начале октября суд в очередной раз констатировал, что Национальный банк не подтвердил существенное участие господина Суркиса в медиахолдинге "1+1", из-за которого была якобы установлена его связанность с "ПриватБанком", – добавил Алексеев.