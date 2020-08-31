Американские лоббисты отказались от сотрудничества с нардепом Деркачом

В США лоббисты, которые представляли интересы украинского нардепа Андрея Деркача, отказались от сотрудничества с ним. Один из них заявил о сотрудничестве с американскими правоохранителями, после того как разведывательное сообщество США обвинило Деркача в связях с РФ.

Деркач несколько раз публиковал записи якобы телефонных переговоров пятого президента Украины Петра Порошенко с Байденом и Путиным Фото: Андрей Деркач / Facebook

Внефракционный нардеп Андрей Деркач, которого в США обвинили в помощи Кремлю во вмешательстве в выборы президента Соединенных Штатов в 2020 году, расстался со своей командой лоббистов в Вашингтоне. Об этом 28 августа написало издание Politico со ссылкой на одного из экс-лоббистов, который теперь сотрудничает с правоохранительными органами США.

По его словам, в апреле этого года Деркач нанял бывшего украинского нардепа Андрея Артеменко и американца Набиля Бейдера для представления его интересов в Вашингтоне. Деркач помогал адвокату Трампа Руди Джулиани искать компромат на кандидата в президенты США Джо Байдена и его сына.

Через четыре месяца после этого Управление национальной контрразведки США опубликовало заявление, в котором указывалось, что деятельность Деркача направлена против Байдена.

15 августа минюст США сообщил, что Артеменко и Бейдер больше не представляют интересы Деркача. Артеменко сказал изданию, что сотрудничает с правоохранительными органами США. Деркач эту информацию пока не комментировал, пишет издание.

Деркач в мае, июне и июле опубликовал три партии записей якобы телефонных переговоров пятого президента Украины Петра Порошенко, которые тот вел в 2015–2016 годах с разными политиками. В частности, были опубликованы якобы записи разговоров с президентом РФ Владимиром Путиным и Байденом.

На записях люди с голосами, похожими на голоса Порошенко и Байдена, в частности, обсуждали отставку тогдашнего генерального прокурора Виктора Шокина и получение Киевом кредитных гарантий от США на сумму $1 млрд. Деркач считает, что Байден мог оказывать давление на руководство Украины.

Действующий президент Украины Владимир Зеленский сказал, что эти пленки должны стать предметом расследования. По информации "Европейской правды", Госдепартамент США выразил украинским властям обеспокоенность из-за этого заявления, он расценил слова Зеленского как вмешательство в американские выборы. Позже глава государства уточнил, что его интересует только то, как можно было прослушивать президента.

Порошенко не исключил, что к обнародованию фрагментов его бесед с Байденом причастен Офис президента, а главная цель заказчиков скандала – разрушение отношений между Украиной и США. При этом экс-президент утверждает, что аудиофайлы, которые опубликовал Деркач, – сфабрикованы, но "сырье" он мог получить на Банковой.

Представитель Байдена Эндрю Бейтс сказал, что записи были подвергнуты сильному редактированию, но даже в таком виде они – "не более чем дырка от бублика".

Выборы президента США пройдут 3 ноября. Главными соперниками являются Джо Байден и нынешний глава Белого дома Дональд Трамп.