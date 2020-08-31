ГОРДОН
 
 
ПОЛИТИКА

Американские лоббисты отказались от сотрудничества с нардепом Деркачом

В США лоббисты, которые представляли интересы украинского нардепа Андрея Деркача, отказались от сотрудничества с ним. Один из них заявил о сотрудничестве с американскими правоохранителями, после того как разведывательное сообщество США обвинило Деркача в связях с РФ.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Деркач несколько раз публиковал записи якобы телефонных переговоров пятого президента Украины Петра Порошенко с Байденом и Путиным
Деркач несколько раз публиковал записи якобы телефонных переговоров пятого президента Украины Петра Порошенко с Байденом и Путиным
Фото: Андрей Деркач / Facebook

Внефракционный нардеп Андрей Деркач, которого в США обвинили в помощи Кремлю во вмешательстве в выборы президента Соединенных Штатов в 2020 году, расстался со своей командой лоббистов в Вашингтоне. Об этом 28 августа написало издание Politico со ссылкой на одного из экс-лоббистов, который теперь сотрудничает с правоохранительными органами США.

По его словам, в апреле этого года Деркач нанял бывшего украинского нардепа Андрея Артеменко и американца Набиля Бейдера для представления его интересов в Вашингтоне. Деркач помогал адвокату Трампа Руди Джулиани искать компромат на кандидата в президенты США Джо Байдена и его сына.

Через четыре месяца после этого Управление национальной контрразведки США опубликовало заявление, в котором указывалось, что деятельность Деркача направлена против Байдена.

15 августа минюст США сообщил, что Артеменко и Бейдер больше не представляют интересы Деркача. Артеменко сказал изданию, что сотрудничает с правоохранительными органами США. Деркач эту информацию пока не комментировал, пишет издание. 

Деркач в маеиюне и июле опубликовал три партии записей якобы телефонных переговоров пятого президента Украины Петра Порошенко, которые тот вел в 2015–2016 годах с разными политиками. В частности, были опубликованы якобы записи разговоров с президентом РФ Владимиром Путиным и Байденом.

На записях люди с голосами, похожими на голоса Порошенко и Байдена, в частности, обсуждали отставку тогдашнего генерального прокурора Виктора Шокина и получение Киевом кредитных гарантий от США на сумму $1 млрд. Деркач считает, что Байден мог оказывать давление на руководство Украины.

Действующий президент Украины Владимир Зеленский сказал, что эти пленки должны стать предметом расследования. По информации "Европейской правды", Госдепартамент США выразил украинским властям обеспокоенность из-за этого заявления, он расценил слова Зеленского как вмешательство в американские выборы. Позже глава государства уточнил, что его интересует только то, как можно было прослушивать президента.

Порошенко не исключил, что к обнародованию фрагментов его бесед с Байденом причастен Офис президента, а главная цель заказчиков скандала – разрушение отношений между Украиной и США. При этом экс-президент утверждает, что аудиофайлы, которые опубликовал Деркач, – сфабрикованы, но "сырье" он мог получить на Банковой.

Представитель Байдена Эндрю Бейтс сказал, что записи были подвергнуты сильному редактированию, но даже в таком виде они – "не более чем дырка от бублика".

Выборы президента США пройдут 3 ноября. Главными соперниками являются Джо Байден и нынешний глава Белого дома Дональд Трамп.

Теги: Россия, США, Украина, Джо Байден, Андрей Деркач, Андрей Артеменко, минюст США, выборы президента США 2020, лоббисты
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Бесконтактный хоровод". Падалко рассказала, как изменились правила в школе в свяхи с пандемией коронавируса
"Бесконтактный хоровод". Падалко рассказала, как изменились правила в школе в свяхи с пандемией коронавируса
В Париже полиция задержала Депардье за вождение в нетрезвом виде. Он заявил, что предпочитает Путина – Le Point
В Париже полиция задержала Депардье за вождение в нетрезвом виде. Он заявил, что предпочитает Путина – Le Point
  Champagne Problems. Кэти Перри в новом клипе показала фигуру до беременности. Видео
  Champagne Problems. Кэти Перри в новом клипе показала фигуру до беременности. Видео
Похудевшая Адель показала фигуру в купальнике. Фото до и после
Похудевшая Адель показала фигуру в купальнике. Фото до и после
"Порно-звезда", "Платье уродует", "Что говорит сын?", "Вульгарно". Тину Кароль раскритиковали за откровенное декольте
"Порно-звезда", "Платье уродует", "Что говорит сын?", "Вульгарно". Тину Кароль раскритиковали за откровенное декольте
"Живее всех живых". Гагарина обнародовала фото 78-летнего Маслякова
"Живее всех живых". Гагарина обнародовала фото 78-летнего Маслякова
Ефремов огласил свое "последнее желание"
Ефремов огласил свое "последнее желание"
Джамала призналась, что редко видится со старшим сыном – двухлетним Эмиром
Джамала призналась, что редко видится со старшим сыном – двухлетним Эмиром
Умерла актриса "Терминатора 2"
Умерла актриса "Терминатора 2"
  Названы триумфаторы премии MTV Video Music Awards 2020
  Названы триумфаторы премии MTV Video Music Awards 2020
Младший сын Валерии женился. Фото
Младший сын Валерии женился. Фото
45-летний Джеджула станет отцом во второй раз
45-летний Джеджула станет отцом во второй раз
  Студия Marvel выпустила трибьют Боузману. Видео
  Студия Marvel выпустила трибьют Боузману. Видео
"Вместе". Шакира показала поцелуй мужа
"Вместе". Шакира показала поцелуй мужа
"Как сестры-двойняшки, нет разницы в возрасте". Ротару на фото юбилея сына сравнили с младшей сестрой
"Как сестры-двойняшки, нет разницы в возрасте". Ротару на фото юбилея сына сравнили с младшей сестрой
Вирастюк поделился редким семейным снимком
Вирастюк поделился редким семейным снимком
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
"Сочный, спелый, медовый, ароматный август". Огневич поделилась фотосессией в красных трусах
"Сочный, спелый, медовый, ароматный август". Огневич поделилась фотосессией в красных трусах
Известно имя одного из ведущих шоу "Танцы со звездами"
Известно имя одного из ведущих шоу "Танцы со звездами"
Ефросинина: Стали болеть друзья, и меня бесит, что первым делом думаешь, когда ты с ними контактировала
Ефросинина: Стали болеть друзья, и меня бесит, что первым делом думаешь, когда ты с ними контактировала
44-летняя Волочкова снялась без бюстгальтера
44-летняя Волочкова снялась без бюстгальтера
alyona alyona с помощью неприличного жеста выразила отношение к карантину
alyona alyona с помощью неприличного жеста выразила отношение к карантину
"Он не рад, что в сети появляются фейковые аккаунты". Зеленская показала своего недовольного кота. Фото
"Он не рад, что в сети появляются фейковые аккаунты". Зеленская показала своего недовольного кота. Фото
Хореограф проекта "Танцы со звездами" прокомментировала участие в шоу заболевшей COVID-19 Фреймут
Хореограф проекта "Танцы со звездами" прокомментировала участие в шоу заболевшей COVID-19 Фреймут
Ефремов огласил свое "последнее желание"
Ефремов огласил свое "последнее желание"
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS