Арахамия рассказал, когда Рада может принять закон о праве на гражданское огнестрельное оружие

"В ближайший месяц, наверное (в первом чтении он принят). С большой вероятностью будет разрешено приобретение короткоствольного оружия, но не для ношения, а для хранения дома и защиты", – сказал он.

Кроме этого, по словам Арахамии, будет упрощено приобретение боеприпасов.

"Меня всегда удивляло: ты купил оружие, и потом каждый раз, когда тебе нужны патроны, ты идешь за разрешением для их покупки. А теперь мы сделаем реестр, и когда человек будет покупать патроны, магазин автоматически уведомит МВД о том, что владелец оружия с таким-то номером приобрел для него такое-то количество патронов", – заявил политик.