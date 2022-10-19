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ПОЛИТИКА

Арахамия рассказал, когда Рада может принять закон о праве на гражданское огнестрельное оружие

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В первом чтении законопроект принят 23 февраля
В первом чтении законопроект принят 23 февраля
Фото: depositphotos.com

Верховная Рада может принять во втором чтении законопроект о легализации оружия в ближайший месяц. Об этом заявил глава парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия в интервью агентству "Интерфакс-Украина", которое вышло 18 октября.

"В ближайший  месяц, наверное (в первом чтении он принят). С большой вероятностью будет разрешено приобретение короткоствольного оружия, но не для ношения, а для хранения дома и защиты", – сказал он.

Кроме этого, по словам Арахамии, будет упрощено приобретение боеприпасов.

"Меня всегда удивляло: ты купил оружие, и потом каждый раз, когда тебе нужны патроны, ты идешь за разрешением для их покупки. А теперь мы сделаем реестр, и когда человек будет покупать патроны, магазин автоматически уведомит МВД о том, что владелец оружия с таким-то номером приобрел для него такое-то количество патронов", – заявил политик.

Контекст:

Вопрос легализации оборота оружия в Украине обсуждается последние несколько лет. В 2019-м президент Украины Владимир Зеленский называл такой шаг преждевременным, в марте 2021-го Верховная Рада отклонила два законопроекта об обороте оружия.

В июне – июле 2021 года в Раду внесли еще два законопроекта, предусматривающие право на владение гражданским огнестрельным оружием – №5708 (принят в первом чтении 23 февраля) и №5708-1 (снят с рассмотрения).

В мае 2022-го, на третий месяц полномасштабного вторжения РФ в Украину, Зеленский сказал, что на руках у украинцев миллионы единиц оружия, его оборот – вопрос диалога и дискуссий.

В том же месяце Министерство цифровой трансформации совместно с МВД Украины в приложении "Дія" запустили опрос об обращении огнестрельного оружия среди гражданского населения, результаты опроса показали: около 59% респондентов – за разрешение на ношение оружия для личной защиты.

Министр внутренних дел Украины Денис Монастырский обещал, что реестр оружия начнет работать в Украине весной 2022 года. Он называл этот вопрос приоритетным для себя.

"Если мы говорим об обороте оружия, это политическое обещание партии "Слуга народа", с которым она шла на выборы. Мы должны принять закон об обороте оружия. Без права на ношение короткоствола – это принципиальная позиция", – говорил министр в октябре 2021 года.

В поддержку легализации оборота оружия высказывался и министр обороны Украины Алексей Резников. "Украине необходима не только либерализация, но и легализация обращения оружия. Упорядочивание. Формирование культуры безопасного и ответственного отношения к оружию", – подчеркнул Резников.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Верховная Рада, оружие, законопроект, Давид Арахамия
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