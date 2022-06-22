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Арестович заявил, что "жестко" относится к пропаганде ЛГБТ, и назвал их "людьми с отклонениями". KyivPride призвал уволить его

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Арестович заявил, что к представителям ЛГБТ "относится к сочувствием", активисты ответили ему взаимностью
Арестович заявил, что к представителям ЛГБТ "относится к сочувствием", активисты ответили ему взаимностью
Фото: alexey.arestovich / Instagram

Советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович заявил, что относится к представителям ЛГБТ "как к людям с девиациями". Заявление он сделал в эфире "Школы мышления Апейрон" 19 июня.

"Я много раз говорил и не буду скрывать: к ЛГБТ я отношусь как к людям с девиациями, то есть с отклонениями от норм поведения. Я в этом смысле консерватор", – заявил Арестович.

При этом политик добавил, что он "против преследования" ЛГБТ.

"Я считаю, что человек всегда должен видеть в другом прежде всего человека, если только тот не занимается развращением общества или других людей, не совершает преступлений – от моральных до криминальных. Так вот, я к ЛГБТ отношусь нормально, а к пропаганде ЛГБТ отношусь крайне жестко. Не приемлю ее абсолютно. Потому что это пропаганда девиаций, отклонений от нормы, имеющая конкретные негативные последствия для общества. Я напрочь ее не воспринимаю. Я решительный противник. К представителям ЛГБТ я отношусь с сочувствием", – заявил он.

ВИДЕО
Видео: Віталій Царюк / YouTube

В общественной организации KyivPride ответили на заявления Арестовича. "Это мы к вам относимся с сочувствием, потому что быть гомофобным "русским миром" в Украине – вот это и есть девиация и отклонение от нормы", – заявили в организации.

Активисты призвали президента Украины Владимира Зеленского и Офис президента уволить его с должности советника главы ОП запустили в Twitter тег #ЗвільнітьАрестовича. 

Активисты, в частности, считают, что подобная риторика от представителей власти недопустима, если Украина стремится в Евросоюз. В KyivPride добавили, что они против "псевдонаучной пропаганды Арестовича".

Также они обратились к самому Арестовичу и предложили ему посмотреть в аккаунте организации "Украинские ЛГБТ+ военные за равные права", как сотни ЛГБТ+ людей вместе со всеми защищают Украину, чтобы политик "мог записывать подобные видео в мирном городе".

В комментарии "Стране" Арестович прокомментировал требования его уволить: "Так а что тут комментировать? То активисты, то активисты ЛГБТ. Я их плохо различаю".

После того как скандал начал набирать обороты в соцсетях и СМИ, Арестович решил отреагировать шуткой. 

"ЛГБТ-сообщество возмущено и говорит о моей отставке. Но посмотрите на это фото, и вы поймете, кто должен быть возмущен по-настоящему. По-моему, меня преследуют. Нет? Требую толерантности", – заявил он и опубликовал свою фотографию в образе Люси Зайцевой, роль которой он как актер играл в киноленте "Не бойся, я рядом" в 2013 году.

Контекст:

Арестович родился в Грузии. Образование получил в Одесском институте Сухопутных войск (сейчас Военная академия Одессы). С 1999-го по 2005 год работал в Главном управлении разведки. Изучал психологию и теологию, работал актером театра и кино.

С 2014 года Арестович активно комментировал в украинских СМИ события на военную тематику, в частности войну на Донбассе, а также писал об этом у себя в Facebook. В 2017 году он признался, что публиковал ложную информацию о ситуации в Украине.

В октябре 2020 года Арестовича назначили советником по информационной политике в трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе.  В декабре глава Офиса президента Андрей Ермак назначил его своим внештатным советником по вопросам стратегических коммуникаций в сфере нацбезопасности и обороны.

Назначение Арестовича спикером ТКГ в Минске и внештатным советником Ермака вызвало резкую негативную реакцию как журналистского сообщества, так и гражданского общества из-за неоднозначной репутации и связанных с ним скандалов.

В январе 2022 года  Арестович обвинил президента Украины Владимира Зеленского в нарушении обещаний, раскритиковал власть и уволился с должности советника Ермака. Однако в первый же день полномасштабного вторжения России он вернулся в Офис и начал выступать как один из спикеров ОП

После этого популярность Арестовича значительно выросла. В его Facebook сейчас более 844 тыс. подписчиков (до вторжения было около 186 тыс.).

В октябре 2021 года Арестович признавал, что имеет плохую привычку – "ляпать лишнее".

"ГОРДОН" исследовал хронологию изменений взглядов Арестовича в материале "Долбо...бы" – избиратели Зе, "не вражеские" каналы Медведчука, конференция с Дугиным. Что известно об Арестовиче".

Теги: ЛГБТ, геи, Алексей Арестович, скандал, активист, гомофобия, Офис президента Украины
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