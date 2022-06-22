Арестович заявил, что "жестко" относится к пропаганде ЛГБТ, и назвал их "людьми с отклонениями". KyivPride призвал уволить его

Арестович заявил, что к представителям ЛГБТ "относится к сочувствием", активисты ответили ему взаимностью Фото: alexey.arestovich / Instagram

"Я много раз говорил и не буду скрывать: к ЛГБТ я отношусь как к людям с девиациями, то есть с отклонениями от норм поведения. Я в этом смысле консерватор", – заявил Арестович.

При этом политик добавил, что он "против преследования" ЛГБТ.

"Я считаю, что человек всегда должен видеть в другом прежде всего человека, если только тот не занимается развращением общества или других людей, не совершает преступлений – от моральных до криминальных. Так вот, я к ЛГБТ отношусь нормально, а к пропаганде ЛГБТ отношусь крайне жестко. Не приемлю ее абсолютно. Потому что это пропаганда девиаций, отклонений от нормы, имеющая конкретные негативные последствия для общества. Я напрочь ее не воспринимаю. Я решительный противник. К представителям ЛГБТ я отношусь с сочувствием", – заявил он.

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Видео: Віталій Царюк / YouTube

В общественной организации KyivPride ответили на заявления Арестовича. "Это мы к вам относимся с сочувствием, потому что быть гомофобным "русским миром" в Украине – вот это и есть девиация и отклонение от нормы", – заявили в организации.

Активисты призвали президента Украины Владимира Зеленского и Офис президента уволить его с должности советника главы ОП запустили в Twitter тег #ЗвільнітьАрестовича.

Активисты, в частности, считают, что подобная риторика от представителей власти недопустима, если Украина стремится в Евросоюз. В KyivPride добавили, что они против "псевдонаучной пропаганды Арестовича".

Также они обратились к самому Арестовичу и предложили ему посмотреть в аккаунте организации "Украинские ЛГБТ+ военные за равные права", как сотни ЛГБТ+ людей вместе со всеми защищают Украину, чтобы политик "мог записывать подобные видео в мирном городе".

Подивіться @arestovych як «люди з девіаціями» захищають вас, щоб ви могли записувати подібні відео у мирному місті.



Ви не маєте морального права таке казати про спільноту, поки сотні ЛГБТ+ людей разом з усіма захищають Україну. #гомофобіяцеросія pic.twitter.com/dACSGHf0ZK — KyivPride (@KyivPride) June 21, 2022

В комментарии "Стране" Арестович прокомментировал требования его уволить: "Так а что тут комментировать? То активисты, то активисты ЛГБТ. Я их плохо различаю".

После того как скандал начал набирать обороты в соцсетях и СМИ, Арестович решил отреагировать шуткой.

"ЛГБТ-сообщество возмущено и говорит о моей отставке. Но посмотрите на это фото, и вы поймете, кто должен быть возмущен по-настоящему. По-моему, меня преследуют. Нет? Требую толерантности", – заявил он и опубликовал свою фотографию в образе Люси Зайцевой, роль которой он как актер играл в киноленте "Не бойся, я рядом" в 2013 году.