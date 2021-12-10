Аваков: После разговора Байдена и Путина для Украины есть хорошие новости и плохая

"Что мы знаем – в линейке обмена мнениями по дипломатической линии, по итогам разговора официального Вашингтона и Москвы, ни "до", ни "после" – наше государство не было в приоритете. [...] Белый дом говорил с лидерами, казалось, всех европейских столиц, кроме украинской власти, оставив этот контакт на потом", – написал он.
Экс-глава МВД Украины считает, что есть хорошие новости для Украины и "неприятная".
Хорошие, по версии Авакова, таковы:
"Однако есть и неприятная новость. Байден не счел нужным накануне разговора с Путиным пообщаться с президентом Украины. Вместе с тем он провел переговоры с лидерами Германии, Франции, Италии и Великобритании. Это, очевидно, свидетельствует об утрате статуса субъектности украинской власти в глазах мировых лидеров. Но решение этой задачи – это уже домашняя работа для украинцев", – заявил Аваков.
Беседа Байдена с Путиным состоялась 7 декабря. Она длилась около двух часов и была посвящена в том числе Украине.
В Белом доме заявили, что Байден во время онлайн-переговоров с Путиным выразил "глубокую обеспокоенность" Соединенных Штатов и их европейских союзников в связи с наращиванием Россией сил вокруг Украины. Байден предупредил Путина о "решительных экономических и других мерах" в случае вторжения в Украину, призвав к деэскалации ситуации.
Путин во время разговора заявил, что НАТО предпринимает попытки "освоения" территории Украины. "Поэтому Россия серьезно заинтересована в получении надежных, юридически зафиксированных гарантий, исключающих расширение НАТО в восточном направлении и размещение в сопредельных с Россией государствах ударных наступательных систем вооружений", – сказал он.
В Белом доме отметили, что Байден не пошел на уступки российской стороне относительно возможного вступления Украины в НАТО.
9 декабря Байден пообщался с Зеленским, беседа продлилась полтора часа.