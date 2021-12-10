Аваков: После разговора Байдена и Путина для Украины есть хорошие новости и плохая

"Что мы знаем – в линейке обмена мнениями по дипломатической линии, по итогам разговора официального Вашингтона и Москвы, ни "до", ни "после" – наше государство не было в приоритете. [...] Белый дом говорил с лидерами, казалось, всех европейских столиц, кроме украинской власти, оставив этот контакт на потом", – написал он.

Экс-глава МВД Украины считает, что есть хорошие новости для Украины и "неприятная".

Хорошие, по версии Авакова, таковы:

Байден "простимулировал активность и единство европейского политикума" в поддержке Украины;

ожидается, что Германия "добавит последовательности" в вопросе возможной остановки газопровода "Северный поток – 2" "и обмен демократических ценностей на экономические интересы будет прекращен";

заметны признаки возвращения цивилизованного мира (по инициативе США) "к пониманию своей миссии, а именно: защиты свободы и демократии, защиты ценностей и принципов правового порядка и мирного сосуществования наций";

"в условиях, когда Россия последовательно и систематически игнорирует язык дипломатии, выработав иммунитет и сопротивление действующим санкционным пакетам, мировое сообщество наконец начало апробацию новых санкционных форм и методов. Их целью является превращение нынешнего санкционного плацебо в эффективные седативные препараты и смирительную рубашку для сдерживания агрессора. Пилюли для него должны быть ощутимо горькими";

цивилизованному миру пора "уничтожить имперскую идеологию во всех ее захватнических проявлениях". Аваков увидел признаки того, что этот процесс начался и "мир демонстрирует все более высокую готовность защищать Украину, таким образом сдерживая распространение этой идеологии зла".

"Однако есть и неприятная новость. Байден не счел нужным накануне разговора с Путиным пообщаться с президентом Украины. Вместе с тем он провел переговоры с лидерами Германии, Франции, Италии и Великобритании. Это, очевидно, свидетельствует об утрате статуса субъектности украинской власти в глазах мировых лидеров. Но решение этой задачи – это уже домашняя работа для украинцев", – заявил Аваков.