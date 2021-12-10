ГОРДОН
 
 
ПОЛИТИКА

Аваков: После разговора Байдена и Путина для Украины есть хорошие новости и плохая

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Аваков (на фото): Байден простимулировал активность и единство европейского политикума
Аваков (на фото): Байден простимулировал активность и единство европейского политикума
Фото: mvs.gov.ua

При подготовке к разговору президента США Джо Байдена с президентом России Владимиром Путиным Украина не была в приоритете. Такое мнение бывший министр внутренних дел Украины Арсен Аваков выразил 10 декабря в Telegram.

"Что мы знаем – в линейке обмена мнениями по дипломатической линии, по итогам разговора официального Вашингтона и Москвы, ни "до", ни "после" – наше государство не было в приоритете. [...] Белый дом говорил с лидерами, казалось, всех европейских столиц, кроме украинской власти, оставив этот контакт на потом", – написал он.

Экс-глава МВД Украины считает, что есть хорошие новости для Украины и "неприятная".

Хорошие, по версии Авакова, таковы:

  • Байден "простимулировал активность и единство европейского политикума" в поддержке Украины;
  • ожидается, что Германия "добавит последовательности" в вопросе возможной остановки газопровода "Северный поток – 2" "и обмен демократических ценностей на экономические интересы будет прекращен";
  • заметны признаки возвращения цивилизованного мира (по инициативе США) "к пониманию своей миссии, а именно: защиты свободы и демократии, защиты ценностей и принципов правового порядка и мирного сосуществования наций";
  • "в условиях, когда Россия последовательно и систематически игнорирует язык дипломатии, выработав иммунитет и сопротивление действующим санкционным пакетам, мировое сообщество наконец начало апробацию новых санкционных форм и методов. Их целью является превращение нынешнего санкционного плацебо в эффективные седативные препараты и смирительную рубашку для сдерживания агрессора. Пилюли для него должны быть ощутимо горькими";
  • цивилизованному миру пора "уничтожить имперскую идеологию во всех ее захватнических проявлениях". Аваков увидел признаки того, что этот процесс начался и "мир демонстрирует все более высокую готовность защищать Украину, таким образом сдерживая распространение этой идеологии зла".

"Однако есть и неприятная новость. Байден не счел нужным накануне разговора с Путиным пообщаться с президентом Украины. Вместе с тем он провел переговоры с лидерами Германии, Франции, Италии и Великобритании. Это, очевидно, свидетельствует об утрате статуса субъектности украинской власти в глазах мировых лидеров. Но решение этой задачи – это уже домашняя работа для украинцев", – заявил Аваков.

Контекст:

Беседа Байдена с Путиным состоялась 7 декабря. Она длилась около двух часов и была посвящена в том числе Украине.

В Белом доме заявили, что Байден во время онлайн-переговоров с Путиным выразил "глубокую обеспокоенность" Соединенных Штатов и их европейских союзников в связи с наращиванием Россией сил вокруг Украины. Байден предупредил Путина о "решительных экономических и других мерах" в случае вторжения в Украину, призвав к деэскалации ситуации.

Путин во время разговора заявил, что НАТО предпринимает попытки "освоения" территории Украины. "Поэтому Россия серьезно заинтересована в получении надежных, юридически зафиксированных гарантий, исключающих расширение НАТО в восточном направлении и размещение в сопредельных с Россией государствах ударных наступательных систем вооружений", – сказал он.

В Белом доме отметили, что Байден не пошел на уступки российской стороне относительно возможного вступления Украины в НАТО.

9 декабря Байден пообщался с Зеленским, беседа продлилась полтора часа.

Теги: Владимир Путин, Арсен Аваков, санкции, Джо Байден, переговоры, политика
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
  Нежный мусс из ряженки с персиком. Рецепт необычного десерта
  Нежный мусс из ряженки с персиком. Рецепт необычного десерта
"Кайфовая", "Киска". Каменских снялась в облегающем грудь и живот платье
"Кайфовая", "Киска". Каменских снялась в облегающем грудь и живот платье
  "Я в этот праздник верю". alyona alyona в новом клипе снялась голой в ванне с лапшой – певица посвятила трек хейтерам. Видео
  "Я в этот праздник верю". alyona alyona в новом клипе снялась голой в ванне с лапшой – певица посвятила трек хейтерам. Видео
"Уже сейчас можно получить 100 монет в подарок". Группа Kazka презентовала собственную валюту с использованием технологии блокчейн
"Уже сейчас можно получить 100 монет в подарок". Группа Kazka презентовала собственную валюту с использованием технологии блокчейн
  "Видя дома порядочную женщину, я слышала гадости от соседей. Дети плевали мне в глаза". Власова рассказала о своей матери
  "Видя дома порядочную женщину, я слышала гадости от соседей. Дети плевали мне в глаза". Власова рассказала о своей матери
"Ох и орех, так и просится на грех". Глюк'oZa прогнулась и выставила пятую точку перед фотографом
"Ох и орех, так и просится на грех". Глюк'oZa прогнулась и выставила пятую точку перед фотографом
  "Я на самом деле родилась не в Геническе. Это первый фейк в моей жизни". Мендель рассказала правду о своем рождении
  "Я на самом деле родилась не в Геническе. Это первый фейк в моей жизни". Мендель рассказала правду о своем рождении
"Сиськи больше стали". Дорофеева снялась в кружевном белье
"Сиськи больше стали". Дорофеева снялась в кружевном белье
48-летняя Хайди Клум засветила роскошную грудь в расстегнутом пиджаке
48-летняя Хайди Клум засветила роскошную грудь в расстегнутом пиджаке
Селена Гомес корчила рожицы и показывала язык, но ее фото снова собрали более 5 млн лайков
Селена Гомес корчила рожицы и показывала язык, но ее фото снова собрали более 5 млн лайков
Мейхер рассказала, в какой стране уже 10 лет проживает ее мать Галина Грановская
Мейхер рассказала, в какой стране уже 10 лет проживает ее мать Галина Грановская
Илон Маск решил сменить работу, и инфлюенсерам и блогерам уже стоит начинать переживать
Илон Маск решил сменить работу, и инфлюенсерам и блогерам уже стоит начинать переживать
  Morgenshtern ответил на обвинения Следкома РФ в торговле наркотиками в своем новом клипе. Видео
  Morgenshtern ответил на обвинения Следкома РФ в торговле наркотиками в своем новом клипе. Видео
Бейонсе сходила на свидание с мужем в наряде стоимостью более $32 тыс.
Бейонсе сходила на свидание с мужем в наряде стоимостью более $32 тыс.
  "К власти придут старые" и другие предсказания мольфарки из Карпат. Топ-5 популярных видео украинского YouTube
  "К власти придут старые" и другие предсказания мольфарки из Карпат. Топ-5 популярных видео украинского YouTube
"Вау", "Нереальная". Победительница "Танцев со звездами" Карелина без бюстгальтера широко развела ноги перед камерой
"Вау", "Нереальная". Победительница "Танцев со звездами" Карелина без бюстгальтера широко развела ноги перед камерой
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Богиня любви и красоты". Мейхер обнародовала откровенное фото в прозрачной майке (210025)
2
"Ну и красотка. Огонь!" Бадоева снялась без бюстгальтера (101472)
3
"Все очень эстетично". Седокова показала трусы перед камерой (95057)
4
"Баба-огонь". 41-летняя Семенович засветила сосок (84120)
5
"Вот это сына вымахал". 53-летний Пресняков показал своих сыновей от Орбакайте и Подольской (82786)
6
"Дала обещание потихоньку возвращаться к жизни". Экс-судья "МастерШеф" Татьяна Литвинова рассказала о тяжелом разводе (76026)
7
"Леська что вытворяет!" "Давай уже домой". Никитюк крупным планом показала на отдыхе голую грудь (62917)
8
"Ангел красивый". Жена продюсера студии "Квартал 95" Саливанчук в мини-юбке подняла ногу перед камерой (48074)
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2021. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS