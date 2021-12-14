Богдан: Зеленского бесит, даже если какой-то анонимный бот что-то против него печатает. А из-за того, что происходит на каналах, он не спит, не ест и в туалет не ходит

Разговор об этом зашел во время обсуждения конфликта между Зеленским и миллиардером Ринатом Ахметовым.
"А какой месседж хотел настойчиво передать президент Ахметову на пресс-конференции? Он все время говорил: "Приходите ко мне, приходите ко мне". Сначала грубо, потом уже ласково: "Ринат Леонидович, приходите". Что это вообще было?" – спросил Гордон.
"Я не знаю, как они там общаются, не общаются, что там между ними сейчас... Ну его бесит, [даже] если какой-то анонимный бот что-то против него печатает [в соцсетях]. Конечно, из-за того, что происходит на каналах, он не спит, не ест и в туалет не ходит. Горит там", – ответил Богдан.
По его информации, принадлежащий Ахметову телеканал "Украина 24" у Зеленского "не выключается вообще".
О том, что Зеленский – ранимый человек, который тяжело реагирует на критику, в интервью главному редактору интернет-издания "ГОРДОН" Алесе Бацман говорил и актер студии "Квартал 95" Юрий Великий. По его словам, вначале Зеленский читал все комментарии и расстраивался.
"Он поначалу читал, а он очень сильно ранимый... И, возможно, он где-то даже на какую-то критику реагирует по-своему. Я понимаю, почему. Скажу на своем примере. Иногда ты хочешь что-то сделать хорошо, у тебя есть свои методы, о которых ты не рассказываешь другим. И другие, не понимая моей идеи, моей задумки, могут меня критиковать: "Ты не так делаешь, ты неправильно делаешь". И я к этому отношусь болезненно в какой-то степени. Ребята, дайте мне доделать, а потом будете критиковать", – рассказал Великий.
Зеленский является основателем студии "Квартал 95", до избрания президентом был ее художественным руководителем. Он был избран президентом 21 апреля 2019 года, вступил в должность 20 мая. Во втором туре выборов за Зеленского отдали голоса 73,22% избирателей, за его соперника, пятого президента Петра Порошенко – 24,45%.
11 ноября 2021 года "Украинская правда", ссылаясь на источники в окружении Ахметова, написала, что отношения самого богатого гражданина Украины и Зеленского начали портиться после принятия закона об олигархах. По данным издания, на ухудшение отношений также повлияла манера общения, которую представители Офиса президента позволяли себе в разговорах с Ахметовым и его командой. Но бизнесмен опроверг эту информацию. "Я со всеми общаюсь уважительно и с собой никому не позволю говорить по-хамски", – подчеркнул он.
24 ноября конфликт между командой президента и Ахметовым обострился. Нардепы от пропрезидентской силы "Слуга народа" заявили о решении бойкотировать телеканалы "Украина" и "Украина 24", которые принадлежат бизнесмену. Парламентарии обвинили каналы в распространении фейков, манипуляций и "публичных безосновательных оскорблениях тех, кто мешает олигарху". "Никогда не согласимся с использованием телеканалов и журналистов для шантажа государства и общества для лоббирования бизнес-политических интересов собственников", – сказано в заявлении.
В "Медиа Группе Украина", куда входят телеканалы "Украина" и "Украина 24", ответили, что журналисты этих СМИ соблюдают стандарты и принципы свободы слова. В медиагруппе отметили, что телеканалы не могут замалчивать важные темы, в том числе относительно спецоперации по задержанию вагнеровцев и офшоров президента.
В ходе пресс-марафона 26 ноября Зеленский заявил, что на начало декабря якобы готовился государственный переворот с участием Ахметова. Бизнесмен назвал обвинения Зеленского "сплошной ложью". Он пообещал и дальше "защищать свободную Украину, свободную экономику, демократию и свободу слова". "И сделаю все от себя зависящее, чтобы авторитаризма и цензуры в Украине не было", – заявил Ахметов.
29 ноября "Украинская правда" написала, что причиной конфликта между Зеленским и Ахметовым могли стать попытки окружения бизнесмена влиять на депутатов парламента и развалить монобольшинство "Слуги народа".