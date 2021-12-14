Богдан: Зеленского бесит, даже если какой-то анонимный бот что-то против него печатает. А из-за того, что происходит на каналах, он не спит, не ест и в туалет не ходит

Разговор об этом зашел во время обсуждения конфликта между Зеленским и миллиардером Ринатом Ахметовым.

"А какой месседж хотел настойчиво передать президент Ахметову на пресс-конференции? Он все время говорил: "Приходите ко мне, приходите ко мне". Сначала грубо, потом уже ласково: "Ринат Леонидович, приходите". Что это вообще было?" – спросил Гордон.

"Я не знаю, как они там общаются, не общаются, что там между ними сейчас... Ну его бесит, [даже] если какой-то анонимный бот что-то против него печатает [в соцсетях]. Конечно, из-за того, что происходит на каналах, он не спит, не ест и в туалет не ходит. Горит там", – ответил Богдан.

По его информации, принадлежащий Ахметову телеканал "Украина 24" у Зеленского "не выключается вообще".

О том, что Зеленский – ранимый человек, который тяжело реагирует на критику, в интервью главному редактору интернет-издания "ГОРДОН" Алесе Бацман говорил и актер студии "Квартал 95" Юрий Великий. По его словам, вначале Зеленский читал все комментарии и расстраивался.

"Он поначалу читал, а он очень сильно ранимый... И, возможно, он где-то даже на какую-то критику реагирует по-своему. Я понимаю, почему. Скажу на своем примере. Иногда ты хочешь что-то сделать хорошо, у тебя есть свои методы, о которых ты не рассказываешь другим. И другие, не понимая моей идеи, моей задумки, могут меня критиковать: "Ты не так делаешь, ты неправильно делаешь". И я к этому отношусь болезненно в какой-то степени. Ребята, дайте мне доделать, а потом будете критиковать", – рассказал Великий.

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