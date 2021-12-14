ГОРДОН
 
 
ПОЛИТИКА ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Богдан: Зеленского бесит, даже если какой-то анонимный бот что-то против него печатает. А из-за того, что происходит на каналах, он не спит, не ест и в туалет не ходит

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
 
|
Богдан о Зеленском: Горит там
Богдан о Зеленском: Горит там
Фото: president.gov.ua

Бывший руководитель Офиса президента Украины Андрей Богдан рассказал в интервью основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону, что президент Владимир Зеленский очень чувствителен к критике.

Разговор об этом зашел во время обсуждения конфликта между Зеленским и миллиардером Ринатом Ахметовым. 

"А какой месседж хотел настойчиво передать президент Ахметову на пресс-конференции? Он все время говорил: "Приходите ко мне, приходите ко мне". Сначала грубо, потом уже ласково: "Ринат Леонидович, приходите". Что это вообще было?" – спросил Гордон. 

"Я не знаю, как они там общаются, не общаются, что там между ними сейчас... Ну его бесит, [даже] если какой-то анонимный бот что-то против него печатает [в соцсетях]. Конечно, из-за того, что происходит на каналах, он не спит, не ест и в туалет не ходит. Горит там", – ответил Богдан.

По его информации, принадлежащий Ахметову телеканал "Украина 24" у Зеленского "не выключается вообще".

О том, что Зеленский – ранимый человек, который тяжело реагирует на критику, в интервью главному редактору интернет-издания "ГОРДОН" Алесе Бацман говорил и актер студии "Квартал 95" Юрий Великий. По его словам, вначале Зеленский читал все комментарии и расстраивался.

"Он поначалу читал, а он очень сильно ранимый... И, возможно, он где-то даже на какую-то критику реагирует по-своему. Я понимаю, почему. Скажу на своем примере. Иногда ты хочешь что-то сделать хорошо, у тебя есть свои методы, о которых ты не рассказываешь другим. И другие, не понимая моей идеи, моей задумки, могут меня критиковать: "Ты не так делаешь, ты неправильно делаешь". И я к этому отношусь болезненно в какой-то степени. Ребята, дайте мне доделать, а потом будете критиковать", – рассказал Великий. 

ВИДЕО
Видео: В гостях у Гордона / YouTube
Контекст:

Зеленский является основателем студии "Квартал 95", до избрания президентом был ее художественным руководителем. Он был избран президентом 21 апреля 2019 года, вступил в должность 20 мая. Во втором туре выборов за Зеленского отдали голоса 73,22% избирателей, за его соперника, пятого президента Петра Порошенко – 24,45%.

11 ноября 2021 года "Украинская правда", ссылаясь на источники в окружении Ахметова, написала, что отношения самого богатого гражданина Украины и Зеленского начали портиться после принятия закона об олигархах. По данным издания, на ухудшение отношений также повлияла манера общения, которую представители Офиса президента позволяли себе в разговорах с Ахметовым и его командой. Но бизнесмен опроверг эту информацию. "Я со всеми общаюсь уважительно и с собой никому не позволю говорить по-хамски", – подчеркнул он.

24 ноября конфликт между командой президента и Ахметовым обострился. Нардепы от пропрезидентской силы "Слуга народа" заявили о решении бойкотировать телеканалы "Украина" и "Украина 24", которые принадлежат бизнесмену. Парламентарии обвинили каналы в распространении фейков, манипуляций и "публичных безосновательных оскорблениях тех, кто мешает олигарху". "Никогда не согласимся с использованием телеканалов и журналистов для шантажа государства и общества для лоббирования бизнес-политических интересов собственников", – сказано в заявлении. 

В "Медиа Группе Украина", куда входят телеканалы "Украина" и "Украина 24", ответили, что журналисты этих СМИ соблюдают стандарты и принципы свободы слова. В медиагруппе отметили, что телеканалы не могут замалчивать важные темы, в том числе относительно спецоперации по задержанию вагнеровцев и офшоров президента. 

В ходе пресс-марафона 26 ноября Зеленский заявил, что на начало декабря якобы готовился государственный переворот с участием Ахметова. Бизнесмен назвал обвинения Зеленского "сплошной ложью". Он пообещал и дальше "защищать свободную Украину, свободную экономику, демократию и свободу слова". "И сделаю все от себя зависящее, чтобы авторитаризма и цензуры в Украине не было", – заявил Ахметов.

29 ноября "Украинская правда" написала, что причиной конфликта между Зеленским и Ахметовым могли стать попытки окружения бизнесмена влиять на депутатов парламента и развалить монобольшинство "Слуги народа". 

Дмитрий ГОРДОН
основатель проекта
Теги: Дмитрий Гордон, Ринат Ахметов, Владимир Зеленский, Андрей Богдан, критика, Украина 24
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Мужик врезался и сбежал". Жена Анатолия Анатолича попала в ДТП на Оболони
"Мужик врезался и сбежал". Жена Анатолия Анатолича попала в ДТП на Оболони
"Какие шикарные ноги", "В таком платье можно залететь не только от мужа". Дорофеева восхитила новогодним образом
"Какие шикарные ноги", "В таком платье можно залететь не только от мужа". Дорофеева восхитила новогодним образом
Пожар в квартире Хлебниковой. Певица прервала молчание и записала обращение из больницы спустя почти месяц после госпитализации
Пожар в квартире Хлебниковой. Певица прервала молчание и записала обращение из больницы спустя почти месяц после госпитализации
  "Первым сметут со стола". Рецепт новогоднего салата "Королевский"
  "Первым сметут со стола". Рецепт новогоднего салата "Королевский"
"Ого!", "Отрыв башки". Победительница "Холостяка 9" Квиткова снялась в образе hot mama
"Ого!", "Отрыв башки". Победительница "Холостяка 9" Квиткова снялась в образе hot mama
  Джамала рассказала, почему ее родители не живут вместе
  Джамала рассказала, почему ее родители не живут вместе
"Шикарная детка", "Такая смелая". Седокова в очень коротком платье прогнулась на капоте авто
"Шикарная детка", "Такая смелая". Седокова в очень коротком платье прогнулась на капоте авто
Жена Ярославского показала, какими были ее родители 40 лет назад в день свадьбы и как они выглядят сейчас
Жена Ярославского показала, какими были ее родители 40 лет назад в день свадьбы и как они выглядят сейчас
Потап рассказал о совместном бизнесе с экс-бойфрендом Каменских Дятловым
Потап рассказал о совместном бизнесе с экс-бойфрендом Каменских Дятловым
Родного брата Галкина сфотографировали на концерте шоумена
Родного брата Галкина сфотографировали на концерте шоумена
  Вышел первый трейлер фильма Гая Ричи "Операция Фортуна: Искусство побеждать". В нем упоминаются украинцы. Видео
  Вышел первый трейлер фильма Гая Ричи "Операция Фортуна: Искусство побеждать". В нем упоминаются украинцы. Видео
Назвал крошкой и пригласил к себе. Мистер Биг из сериала "Секс в большом городе" по знакомству поздравил Цибульскую с 36-летием
Назвал крошкой и пригласил к себе. Мистер Биг из сериала "Секс в большом городе" по знакомству поздравил Цибульскую с 36-летием
"Обязательно будем уделять время Украине". Потап заявил, что они с Каменских ради ее карьеры уезжают за границу
"Обязательно будем уделять время Украине". Потап заявил, что они с Каменских ради ее карьеры уезжают за границу
"Шикарная женщина". Хореограф "Танцев со звездами" Шоптенко показала голую грудь
"Шикарная женщина". Хореограф "Танцев со звездами" Шоптенко показала голую грудь
"В ротик давай?" Киркоров запихнул журналистке свой зефир
"В ротик давай?" Киркоров запихнул журналистке свой зефир
"Дерзкая и смелая". 50-летняя Орбакайте широко развела ноги перед объективом
"Дерзкая и смелая". 50-летняя Орбакайте широко развела ноги перед объективом
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Она без трусов?" В сети обсуждают новые фото Ани Лорак (201984)
2
"Мать родная", "Как-то Тина раскрепостилась в последнее время". Полуголая Тина Кароль показала промежность (76851)
3
"Аж сосцы привстали на генерала", "Очень патриотично торчат". Волочкова шокировала сеть вульгарным снимком (65282)
4
"Красива, как никогда", "Старение пошло вспять". Голая Деми Мур сделала селфи в ванне (62953)
5
"Люблю готовить, но больше – жрать". Полуголая Maruv станцевала на кухне в хрущевке (52998)
6
"Богиня, госпожа, принцесса". Каменских оголила грудь, ноги и перекрасилась в блондинку (50248)
7
43-летняя Ани Лорак без трусов снялась с мужчиной (50082)
8
"Да, я влюбилась. И мне не стыдно". Замужняя Седокова призналась в новой влюбленности (40583)
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2021. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS