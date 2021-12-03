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Боррель планирует посетить Донбасс по приглашению Украины – МИД

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Боррель подтвердил намерение посетить Украину, отметили в МИД
Боррель подтвердил намерение посетить Украину, отметили в МИД
Фото: EPA

Высокий представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель в ближайшее время посетит Украину. О своих намерениях он сообщил в ходе переговоров 2 декабря с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой, написал пресс-центр украинского внешнеполитического ведомства.

"Жозеп Боррель подтвердил намерение в ближайшее время посетить Украину с визитом по приглашению Дмитрия Кулебы, включая визит на Донбасс", – говорится в сообщении.

Отмечается, что Кулеба проинформировал Бореля о ситуации с безопасностью на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей и вдоль госграницы Украины.

Кроме того, стороны обсудили угрозу подготовки России к агрессии против Украины.

"Кулеба призвал ЕС ускорить работу над разработкой механизмов комплексного пакета сдерживания РФ от дальнейших агрессивных действий, включая жесткие экономические санкции против России в случае расширения агрессии", – подчеркивается в сообщении.

Контекст:

Сразу после аннексии Крыма в 2014 году Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

Встреча Кулебы и Борреля произошла на фоне возобновления Россией наращивания численности своих войск у границы с Украиной, что вызвало беспокойство у высокопоставленных лиц в США и Евросоюзе.

21 ноября начальник ГУР Минобороны Кирилл Буданов заявил, что РФ готовится к нападению на Украину в конце января или начале февраля, причем атака будет "гораздо более разрушительной, чем любая ранее в конфликте, начавшемся в 2014 году". По его оценке, вблизи границы между странами сосредоточено около 92 тыс. российских военнослужащих.

В Кремле назвали сообщения о подготовке вторжения "вбросами" и обвинили Киев в подготовке к агрессии "против "ЛНР" и "ДНР". В МИД Украины опровергли дезинформацию РФ о якобы подготовке к военному нападению на Донбассе.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, комментируя накопление войск РФ возле границы Украины, заявил, что Россия и раньше применяла насилие против соседей, поэтому в НАТО не могут считать, что это просто блеф.

Боррель говорил 1 декабря, что Евросоюз старается сделать все возможное, чтобы напряжение на границе РФ с Украиной не нарастало.

Теги: Россия, Украина, санкции, МИД Украины, Донбасс, граница, переговоры, агрессия, нападение, угрозы, вторжение, Дмитрий Кулеба, конфликт, Евросоюз, визит, Жозеп Боррель, встреча, ЕС
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