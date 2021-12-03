Боррель планирует посетить Донбасс по приглашению Украины – МИД

"Жозеп Боррель подтвердил намерение в ближайшее время посетить Украину с визитом по приглашению Дмитрия Кулебы, включая визит на Донбасс", – говорится в сообщении.

Отмечается, что Кулеба проинформировал Бореля о ситуации с безопасностью на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей и вдоль госграницы Украины.

Кроме того, стороны обсудили угрозу подготовки России к агрессии против Украины.

"Кулеба призвал ЕС ускорить работу над разработкой механизмов комплексного пакета сдерживания РФ от дальнейших агрессивных действий, включая жесткие экономические санкции против России в случае расширения агрессии", – подчеркивается в сообщении.