Чубаров: Нужно уже брать за яйца близкое окружение Путина

"Когда Путин не соблюдает элементарных норм поведения, то нужно просто еще более усложнить его положение. Иногда для того, чтобы противника к чему-то принудить, нужно нанести ему больше боли. А международное сообщество этого не делает. Не о пути войны идет речь, чтобы никто не думал, что Чубаров призывает завтра бомбить Россию", – сказал он.

По словам главы Меджлиса, "есть много других механизмов сделать Путину плохо".

"Представьте себе, что завтра лидеры европейских стран скажут, что с удовольствием послушали позицию Путина о невозможности переговоров с [президентом Украины Владимиром] Зеленским. И решили, что сами не будут контактировать ни с Путиным, ни с его правительством, пока он не выполнит ряд требований. Это уже будет удар по нему. Если западные лидеры заявят, что они максимально будут себя ограничивать в использовании российского газа в течение следующих пяти лет, пока Россия будет совершать агрессию на Украину, то это будет еще один сигнал Путину и российским бизнесменам. Надо уже брать за яйца близкое окружение Путина, чтобы они в одну ночь, как было принято в царских дворах, пришли и скрутили ему голову из-за потерянных миллиардов", – объяснил Чубаров.