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Чубаров: Нужно уже брать за яйца близкое окружение Путина

Путин отказывается обсуждать конфликт на Донбассе с президентом Украины
Путин отказывается обсуждать конфликт на Донбассе с президентом Украины
Фото: ЕРА

Международному сообществу следует активнее действовать в отношении России и ее президента Владимира Путина в связи с агрессией против Украины. Такое мнение глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров выразил "Главкому" в интервью, которое было опубликовано 8 сентября.

"Когда Путин не соблюдает элементарных норм поведения, то нужно просто еще более усложнить его положение. Иногда для того, чтобы противника к чему-то принудить, нужно нанести ему больше боли. А международное сообщество этого не делает. Не о пути войны идет речь, чтобы никто не думал, что Чубаров призывает завтра бомбить Россию", – сказал он.

По словам главы Меджлиса, "есть много других механизмов сделать Путину плохо".

"Представьте себе, что завтра лидеры европейских стран скажут, что с удовольствием послушали позицию Путина о невозможности переговоров с [президентом Украины Владимиром] Зеленским. И решили, что сами не будут контактировать ни с Путиным, ни с его правительством, пока он не выполнит ряд требований. Это уже будет удар по нему. Если западные лидеры заявят, что они максимально будут себя ограничивать в использовании российского газа в течение следующих пяти лет, пока Россия будет совершать агрессию на Украину, то это будет еще один сигнал Путину и российским бизнесменам. Надо уже брать за яйца близкое окружение Путина, чтобы они в одну ночь, как было принято в царских дворах, пришли и скрутили ему голову из-за потерянных миллиардов", – объяснил Чубаров.

Контекст:

Сразу после аннексии Крыма в 2014 году Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

Переговоры об урегулировании конфликта ведутся в рамках трехсторонней контактной группы (ТКГ, Украина – ОБСЕ – Россия) и "Нормандской четверки" (Украина – Германия – Франция – Россия).

Зеленский выражал готовность лично встретиться с Путиным и обсудить конфликт на Донбассе. Глава Кремля заявлял, что готов к переговорам о двусторонних отношениях, а для "обсуждения проблем Донбасса" руководство Украины должно встречаться с главарями "ЛНР" и "ДНР", а "уже потом обсуждать их с представителями третьих стран".

Теги: Россия, Владимир Путин, Германия, Франция, Кремль, Рефат Чубаров, переговоры, агрессия, вторжение, Владимир Зеленский, российская агрессия, война в Украине, конфликт, война на Донбассе
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