Данилюк заявил, что из всех американских переговорщиков больше всех доверял Болтону

Бывший секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Данилюк рассказал, что вместе с экс-советником президента США по национальной безопасности Джоном Болтоном работал над попыткой "создать официальную основу" для отношений США и Украины.

Данилюк сказал, что поддерживал связь с Болтоном Фото: Alex Danylyuk / Facebook

Бывший секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Данилюк в интервью изданию The Daily Beast, обнародованному 28 января, сообщил, что в американской команде переговорщиков больше всего доверял тогдашнему советнику президента по нацбезопасности Джону Болтону.

Данилюк сказал, что вместе с Болтоном он работал над попыткой "создать официальную основу" для отношений США и Украины. Экс-секретарь СНБО сообщил, что написал дорожную карту сотрудничества между двумя странами, которую поддержал президент Украины Владимир Зеленский.

По его словам, прервал эти переговоры посол США в Евросоюзе Гордон Сондленд, который заявил о требованиях президента США Дональда Трампа начать расследование деятельности в Украине семьи его политического оппонента, экс-вице-президента США Джо Байдена.

Данилюк сказал, что в течение следующих недель поддерживал связь с Болтоном и его помощниками в Совете национальной безопасности Белого дома, пытаясь добиться встречи между Зеленским и Трампом.

По его словам, ситуация ухудшилась после телефонного разговора двух президентов, который состоялся 25 июля.

Данилюк сказал, что узнал о замораживании американской военной помощи Украине из американских СМИ в августе, по его словам, в команде Зеленского началась паника. Украинский президент поначалу был убежден, что это ошибка.

Экс-секретарь СНБО отправил запросы в Совет национальной безопасности США по этому вопросу, однако ответа так не получил.

28 мая 2019 года Зеленский назначил Данилюка секретарем СНБО. 27 сентября в Офисе президента сообщили, что он подал в отставку. Данилюк подтвердил эту информацию.

Источники издания НВ утверждали, что Данилюк якобы решил уволиться из-за разногласий с окружением Зеленского, в частности с Богданом и бизнесменом Игорем Коломойским.

В комментарии изданию "ГОРДОН" Данилюк заявил, что решил уйти с занимаемой должности, так как не хочет участвовать в "подковерных играх некоторых персонажей". Позже Данилюк подтвердил, что у него были непростые отношения с главой Офиса президента Анлреем Богданом. Он также сказал, что возможная отмена решения о национализации "ПриватБанка" стала одной из причин его отставки.

Во время президентской предвыборной кампании Данилюк был советником Зеленского по вопросам международной, финансовой, экономической и банковской деятельности.

В конце августа президент США Дональд Трамп принял решение пересмотреть программу предоставления помощи Украине для укрепления национальной безопасности и обороны, чтобы убедиться, что деньги Соединенных Штатов в Украине используются в интересах Вашингтона, сообщало издание Politico.

В сентябре Белый дом разблокировал предоставление $250 млн по линии Пентагона.

25 сентября была опубликована стенограмма июльского разговора Трампа и Зеленского. Из нее следует, что президент США поднял вопрос о расследовании деятельности в Украине Хантера Байдена – сына бывшего вице-президента США и своего вероятного соперника на президентских выборах 2020 года Джо Байдена. Зеленский пообещал Трампу, что новый украинский генпрокурор "посмотрит на ситуацию".

Глава Белого дома называет расследование "охотой на ведьм" и настаивает, что не давил на Зеленского. Президент Украины заявил, что во время телефонной беседы его ни к чему "не подталкивали", и подчеркнул, что не хочет быть втянутым в избирательную кампанию в США.

На заседании 18 декабря Палата представителей Конгресса США одобрила обе статьи обвинения в рамках процедуры импичмента Трампа: "злоупотребление служебным положением", а также "препятствование работе Конгресса" во время проведения расследования. Демократы считают, что глава Белого дома ради личной политической выгоды проигнорировал национальные интересы США. Трамп стал третьим американским президентом, которому Палата представителей объявила импичмент.

Сенат 16 января начал процесс по делу об импичменте Трампа. 18 января члены Палаты представителей США передали в Сенат 111-страничный документ с обоснованием импичмента Трампа.

Юристы Трампа считают, что обе статьи должны быть отклонены.

Большинство в Сенате принадлежит однопартийцам нынешнего американского президента – представителям Республиканской партии.