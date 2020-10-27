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ПОЛИТИКА

"Давление на независимость политики". Совет Нацбанка Украины заявил о заказных публикациях

Совет Национального банка Украины считает, что в украинских СМИ распространяют материалы, "направленные на усиление в обществе неопределенности относительно задач и полномочий совета НБУ".

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В НБУ попросили воздержаться от деструктивных и политически мотивированных комментариев
В НБУ попросили воздержаться от деструктивных и политически мотивированных комментариев
Фото: bank.gov.ua

Совет Нацбанка Украины заявил о заказных публикациях в средствах массовой информации, которые направлены на расбалансирование работы регулятора. Об этом говорится в заявлении НБУ, предоставленном "Интерфакс-Украина" членом совета НБУ Виталием Шапраном.

"В последнее время в СМИ активно распространяются информационные материалы, направленные на усиление в обществе неопределенности относительно задач и полномочий совета НБУ. Совет НБУ отмечает заказной характер указанных публикаций, которые координируются из одного центра и нацелены на расбалансирование работы совета", – отмечено в сообщении.

Целью публикаций, по мнению представителей совета, является "усиление давления на независимость и беспристрастность политики Нацбанка".

"Просим соблюдать требования законодательства и воздержаться от деструктивных и политически мотивированных комментариев в адрес как совета НБУ, так и НБУ в целом", – резюмируется в заявлении.

2 октября совет НБУ объявил выговор и выразил недоверие первому заместителю председателя НБУ Екатерине Рожковой и замглавы НБУ Дмитрию Сологубу. Причиной такого решения в НБУ назвали "нарушение распорядительных актов НБУ, кодекса этики работника НБУ, правил внутреннего распорядка для работников НБУ, нарушение требований Кодекса законов о труде". По данным "Интерфакс-Украина", Шевченко голосовал за это решение.

Рожкова сказала, что причиной выговора может быть ее и Сологуба общение со СМИ. "Ничего крамольного, что бы шло вразрез с "генеральной линией партии", не озвучивалось. Мы говорили, что независимость НБУ – это о коллегиальности. Что новой команде нужно немного времени, чтобы сработаться. И все в таком духе. Не верите, что в 2020 году могут объявлять выговор за общение со средствами массовой информации? Я тоже до конца не верила, что цензура дошла до стен Национального банка. Но чему удивляться, если решение принималось "ночью нагло топором", – заявила она.

Сологуб назвал дикостью объявление выговора и недоверия ему и Рожковой. В интервью "Интерфакс-Украина", вышедшем 24 сентября, он говорил, что Киев потерял возможность получить два транша МВФ до конца года, поэтому нужно стараться получить один.

Комментируя выговор Рожковой и Сологубу, глава совета НБУ Богдан Данилишин сказал, что "некоторые пытаются навязывать обществу личные взгляды".

Член совета Виталий Шапран назвал действия совета НБУ "педагогическими" и сказал, что объявление недоверия и выговор не означают увольнения Рожковой и Сологуба. "Если они изменятся, будут искать наши голоса, будут работать, подойдут к нам, объяснят свою позицию, например, то все возможно в дальнейшем", – заявил Шапран.

В МВФ отреагировали на объявление выговора Рожковой и Сологубу. Постоянный представитель Фонда в Украине Йоста Люнгман напомнил, что критерии управления Нацбанком Украины были разработаны в консультациях со специалистами МВФ, и призвал придерживаться их.

По словам Шевченко, выговоры Рожковой и Сологубу были сделаны за нарушение политики коммуникаций.

Теги: СМИ, Украина, НБУ, независимость, политика, Нацбанк
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