Дело Шеремета. Суд перенес рассмотрение изменения меры пресечения Дугарь

Суд перенес заседание по делу об изменении меры пресечения военной медсестре Яне Дугарь, которую подозревают в причастности к убийству журналиста Павла Шеремета, из-за болезни судьи.

16 марта Печерский районный суд Киева перенес заседание по делу об изменении меры пресечения военной медсестре Яны Дугарь, которую подозревают в причастности к убийству журналиста Павла Шеремета. Об этом в Facebook проинформировал ее адвокат Виталий Коломиец.

"Заседания по Яне Дугарь сегодня (16.03) не будет. Судья заболел", – написал он.

На фото, которое адвокат прикрепил к посту, отмечается, что заседание должен был проводить судья Вячеслав Пидпалый и он находится на больничном с 16 марта.

Шеремет погиб 20 июля 2016 года в Киеве в результате подрыва машины, принадлежавшей сооснователю издания "Украинская правда", гражданской жене журналиста Алене Притуле. Прокуратура квалифицировала инцидент как умышленное убийство, совершенное способом, опасным для жизни многих людей. По версии следствия, журналиста убили для дестабилизации ситуации в Украине.

12 декабря 2019 года министр внутренних дел Украины Арсен Аваков сообщил о задержании подозреваемых в причастности к убийству Шеремета. В тот же день Нацполиция назвала их имена: Дугарь (суд отправил ее под домашний арест, 24 января меру пресечения смягчили до ночного домашнего ареста), военнослужащий Сил спецопераций Вооруженных сил Украины, музыкант Андрей Антоненко (арестован) и детский хирург Юлия Кузьменко. В деле также фигурируют супруги Инна и Владислав Грищенко как "лица, владеющие информацией". О подозрении им не сообщали.

Следователи считают, что взрывчатку под автомобиль Шеремета закладывали Кузьменко и Антоненко, последнего также называют организатором преступной группы. Дугарь якобы занималась "разведкой": искала камеры на маршруте следования сообщников.

Адвокаты подозреваемых заявляли о фальсификации доказательств, в частности о несоответствии данных экспертиз реальным обстоятельствам дела.

12 февраля в МВД заявили, что Дугарь манипулирует фактами для создания алиби.