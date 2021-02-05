"Депутат с анекдотической фамилией и нешуточным состоянием". Зеленский ответил Рабиновичу

Президент Украины Владимир Зеленский сказал, что нардепу от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Вадиму Рабиновичу не удалось задеть его за живое словами о "зеленом фашизме" в Украине.

Зеленский – Рабиновичу: Я мог бы ответить тем же и задеть за живое вас. Не стану Фото: ЕРА

Президент Украины Владимир Зеленский в своем видеоблоге 5 февраля ответил на заявления нардепа от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Вадима Рабиновича, который называл "чертями" тех, кто ввел санкции против нардепа от ОПЗЖ Тараса Козака и принадлежащих ему телеканалов "112 Украина", ZIK и NewsOne.

"Депутат с анекдотической фамилией и нешуточным многомиллионным состоянием заявил, что в Украине началась эпоха "зеленого фашизма". Знаете, братьев моего деда Семена вместе с их семьями убили нацисты. А дед мой в это время был на фронте. Он прошел всю войну и вернулся победителем. Вы хотели этой фразой задеть меня за живое? Отвечаю: не вышло. Я мог бы ответить вам тем же и задеть за живое вас. Не стану", – сказал Зеленский, видео обнародовали в Facebook.

Зеленский 2 февраля ввел в действие решение СНБО о санкциях в отношении Козака и принадлежащих ему телеканалов "112 Украина", ZIK, NewsOne. 5 февраля он сообщил, что решение о санкциях основано на данных СБУ, которые пока не могут быть обнародованы. Президент заверил, что принятое решение – законно, обоснованно и справедливо.

Козак приобрел NewsOne и "112 Украина" в конце 2018 года, ZIK – летом 2019-го. Зеленский в 2019 году заявлял, что Козак и глава политсовета ОПЗЖ Виктор Медведчук – это "одна история" в контексте владения украинскими телеканалами.

По данным издания ZN.UA, санкции против Козака и связанных с ним юридических лиц ввели после расследования спецслужб, в ходе которого установили схемы с поставками угля с оккупированных территорий Украины.

Санкции предусматривают лишение лицензий "112 Украина", ZIK и NewsOne, им предписано прекратить вещание, вся легальная деятельность медиакомпаний прекращается сроком на пять лет. Провайдеры сразу же начали блокировать телеканалы, а 3 февраля Министерство культуры и информационной политики Украины направило официальный запрос в YouTube о закрытии их аккаунтов.

Телеканалы сделали совместное заявление о "политической расправе" и пообещали бороться "за свое право вещать для украинцев".

3 февраля Рабинович заявил, что ОПЗЖ будет инициировать импичмент Зеленского. Он назвал блокировку каналов "фашизмом", сказал, что "фашизм не пройдет, и вы все погибнете, потому что вы – дьявол, фашистский дьявол", а затем напел "Вставай, страна огромная".

4 февраля партия "Оппозиционная платформа – За жизнь" провела съезд, на котором приняла резолюцию о начале процедуры импичмента президента Зеленского. Члены партии считают, что президент "грубо нарушил" Конституцию Украины, подписывая указ.