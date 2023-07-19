Экс-глава ГУР Кондратюк: Сомневаюсь, что Руслан Демченко находится на проукраинских позициях

Кондратюк (на фото) отметил, что работал с Демченко в одном комитете при президенте Скриншот: Украинская правда / YouTube

"Я бы ушел от таких утверждений, поскольку они не доказаны. Но у меня были личные сомнения, что он находится на проукраинских позициях", – сказал Кондратюк.

Экс-глава ГУР отметил, что в свое время входил в состав возглавляемого Демченко комитета по разведке при президенте Украины, поэтому контактировал с ним.

"У человека была дипломатическая профессия по предыдущей службе (Демченко был замглавы МИД Украины. – "ГОРДОН"). Этот человек действительно сохранялся при всех президентах", – подчеркнул Кондратюк.

Журналист спросил, почему Демченко "так долго был рядом с действующей властью".

"Возможно, он нашел подходы к другим людям, которые были также у власти. Но этот вопрос не ко мне", – объяснил Кондратюк.