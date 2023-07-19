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Экс-глава ГУР Кондратюк: Сомневаюсь, что Руслан Демченко находится на проукраинских позициях

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Кондратюк (на фото) отметил, что работал с Демченко в одном комитете при президенте
Кондратюк (на фото) отметил, что работал с Демченко в одном комитете при президенте
Скриншот: Украинская правда / YouTube

Бывший начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Валерий Кондратюк в интервью "Украинской правде", опубликованном 19 июля, ответил на вопрос, связан ли с Россией бывший первый заместитель секретаря Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины Руслан Демченко.

"Я бы ушел от таких утверждений, поскольку они не доказаны. Но у меня были личные сомнения, что он находится на проукраинских позициях", – сказал Кондратюк.

Экс-глава ГУР отметил, что в свое время входил в состав возглавляемого Демченко комитета по разведке при президенте Украины, поэтому контактировал с ним.

"У человека была дипломатическая профессия по предыдущей службе (Демченко был замглавы МИД Украины. – "ГОРДОН"). Этот человек действительно сохранялся при всех президентах", – подчеркнул Кондратюк.

Журналист спросил, почему Демченко "так долго был рядом с действующей властью".

"Возможно, он нашел подходы к другим людям, которые были также у власти. Но этот вопрос не ко мне", – объяснил Кондратюк.

Контекст:

В ноябре 2021 года программа "Схемы" (проект "Радіо Свобода") выпустила расследование, что Демченко в 2010 году лоббировал Харьковские соглашения, согласно которым Украина продлила срок пребывания российского Черноморского флота в Крыму. Он утверждал, что "Черноморский флот РФ не станет причиной активизации террористической деятельности в регионе или нестабильности в Крыму". Президент Украины Владимир Зеленский в ответ на сюжет журналистов сказал, что не хочет оправдывать Демченко, но тот в должности замглавы МИД "не подписывал никакие Харьковские соглашения", что сейчас возможную причастность чиновника к этому документу расследуют правоохранительные органы и он дает показания.

Украинский военный журналист, главный редактор интернет-издания "Цензор.НЕТ" Юрий Бутусов в ноябре 2021 года называл Демченко агентом РФ.

В феврале 2022 года бывший начальник ГУР Василий Бурба сказал основателю издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону, что не знает, является ли Демченко российским агентом, но эта информация, по его мнению, была у тогдашнего главы СБУ Украины Ивана Баканова. Позже Верховная Рада отправила Баканова в отставку.

25 июля стало известно о предъявлении новых подозрений по делу о Харьковских соглашениях. Экс-главе МИД Константину Грищенко и бывшему руководителю Минюста Александру Лавриновичу сообщили о подозрении в госизмене из-за согласования документа. Они, по данным следствия, не имели к соглашениям замечаний и одобрили их "без фактического рассмотрения". 

25 июля Зеленский подписал указ об увольнении Демченко из СНБО, СМИ сообщали, что чиновник уволен также с должности главы комитета по разведке при президенте Украины.

Бывший советник ОП Алексей Арестович и советник главы ОП Михаил Подоляк говорили, что Демченко уволился из-за проблем со здоровьем.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: СНБО, разведка, Руслан Демченко, Валерий Кондратюк
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