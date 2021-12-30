Экс-глава службы безопасности "Укрэксимбанка" Тельбизов призвал журналистов "Схем" примириться

"Я хотел бы пригласить журналистов программы "Схемы", чтобы мы могли собраться на нейтральной территории, например, в [Национальном] союзе журналистов Украины, сесть за стол, примириться, закопать топор войны, чтобы мы нашли понимание. Смогли совместными усилиями сделать много полезного для двух наших институтов: журналистов и безопасности", – сказал Тельбизов.

Он назвал ситуацию с журналистами в банке "позорной", недопустимой и выразил сожаление, что она случилась.

29 декабря при содействии НСЖУ прошел круглый стол, посвященный ситуации в "Укрэксимбанке". Участие в нем приняли представители Министерства финансов Украины, Национального банка Украины, журналисты, политологи.

Мероприятие проводило Агентство кризисных коммуникаций Дмитрия Раимова. После заседания министр финансов Сергей Марченко уволил своих советников, участвовавших в круглом столе. Они, в свою очередь, заявили, что не знали, куда идут. Редакция программы "Схемы" заявила, что ее представителей на круглый стол не пригласили.

"Все участники, уважаемые журналисты, профильные эксперты знали тему и участников мероприятия. НСЖУ согласовал событие, поставил анонс на свой сайт, был представитель НСЖУ. Мы работали 1,5 часа, все свободно высказывались и разговор был очень сложный. Удивительным выглядит то, что отдельные люди, выйдя из заседания, заявляют, что их там не было и они не знали тему. При этом работали, высказывались. Убежден, что это политика. У нас есть скриншот личных переписок, где видно, что все приглашенные знали тему, был публичный анонс, на который откликнулись и журналисты. Также мы обращались в НСЖУ с просьбой пригласить редакцию "Схем", – написал в Facebook Раимов.