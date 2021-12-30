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ПОЛИТИКА

Экс-глава службы безопасности "Укрэксимбанка" Тельбизов призвал журналистов "Схем" примириться

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Тельбизов призвал журналистов "Схем" к диалогу
Тельбизов призвал журналистов "Схем" к диалогу
Скриншот: Екатерина Шумило / Facebook

Экс-директор безопасности государственного банка "Укрэксимбанк" Игорь Тельбизов пригласил журналистов программы "Схемы" к разговору. Видео обращения в Facebook опубликовала журналистка издания "Фокус" Екатерина Шумило, анонсируя его интервью.

"Я хотел бы пригласить журналистов программы "Схемы", чтобы мы могли собраться на нейтральной территории, например, в [Национальном] союзе журналистов Украины, сесть за стол, примириться, закопать топор войны, чтобы мы нашли понимание. Смогли совместными усилиями сделать много полезного для двух наших институтов: журналистов и безопасности", – сказал Тельбизов.

Он назвал ситуацию с журналистами в банке "позорной", недопустимой и выразил сожаление, что она случилась.

29 декабря при содействии НСЖУ прошел круглый стол, посвященный ситуации в "Укрэксимбанке". Участие в нем приняли представители Министерства финансов Украины, Национального банка Украины, журналисты, политологи.

Мероприятие проводило Агентство кризисных коммуникаций Дмитрия Раимова. После заседания министр финансов Сергей Марченко уволил своих советников, участвовавших в круглом столе. Они, в свою очередь, заявили, что не знали, куда идут. Редакция программы "Схемы" заявила, что ее представителей на круглый стол не пригласили.

"Все участники, уважаемые журналисты, профильные эксперты знали тему и участников мероприятия. НСЖУ согласовал событие, поставил анонс на свой сайт, был представитель НСЖУ. Мы работали 1,5 часа, все свободно высказывались и разговор был очень сложный. Удивительным выглядит то, что отдельные люди, выйдя из заседания, заявляют, что их там не было и они не знали тему. При этом работали, высказывались. Убежден, что это политика. У нас есть скриншот личных переписок, где видно, что все приглашенные знали тему, был публичный анонс, на который откликнулись и журналисты. Также мы обращались в НСЖУ с просьбой пригласить редакцию "Схем", – написал в Facebook Раимов.

Контекст:

Журналисты программы "Схемы" (проект "UA:Перший" и "Радіо Свобода") заявили, что 4 октября на них напали в "Укрэксимбанке" во время записи интервью с тогдашним председателем правления банка Евгением Мецгером в его кабинете.

По словам работников СМИ, Мецгеру не понравился вопрос, который касался одного из ближайших расследований "Схем". Сотрудники банка по приказу Мецгера силой забрали у оператора "Схем" Александра Мазура две камеры, достали из них флешки и удалили записанное видео. Также охранники на час вынесли из кабинета главы банка всю технику журналистов, а их самих не выпускали из кабинета.

Журналисты опубликовали сделанную на телефон аудиозапись происходившего в кабинете, а позднее – восстановленную видеозапись инцидента. На нем видно, в частности, что оператора скручивали и забирали у него кассеты силой.

Полиция начала расследование по факту нападения на журналистов программы "Схемы" во время интервью.

Утром 5 октября в "Укрэксимбанке" заявили, что журналисты "Схем" задали вопросы, относящиеся к банковской тайне, поэтому пресс-служба банка "была вынуждена остановить дальнейшее проведение интервью" и "дальнейшая беседа проходила в формате офрекордс-встречи". 

В октябре Мецгера отстранили и уволили по собственному желанию, полномочия остальных приостановили на время11 ноября стало известно, что по итогам внутреннего расследования Тельбизов и начальник управления внутренней безопасности "Укрэксимбанка" Олег Осипов вернулись к работе, а директор департамента информационной политики банка Владимир Пикалов уволен. Тельбизова встретили в банке аплодисментами, но на следующий день его, а также Осипова тоже уволили

Киевская прокуратура 2 ноября проинформировала, что в суд передали обвинительный акт в отношении четырех лиц. Действия Мецгера и Пикалова квалифицированы по ст. 171 Уголовного кодекса Украины (препятствование законной профессиональной деятельности журналистов), Осипова и Тельбизова – по ст. 171 и 126 Уголовного кодекса Украины (препятствование законной профессиональной деятельности журналистов и побои).

7 октября "Схемы" опубликовали расследование, вопрос по которому не понравился Мецгеру. В нем говорится о том, что "Укрэксимбанк" в апреле 2021 года выдал $60 млн кредита двум фирмам бизнесмена родом из оккупированной Горловки (Донецкая область) Сергея Брюховецкого. По информации журналистов, его компании ведут деятельность в ОРДО и платят налоги оккупационной власти.

Теги: журналисты, Укрэксимбанк, Схемы, Дмитрий Раимов, Евгений Мецгер, Игорь Тельбизов
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