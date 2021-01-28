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Енин назвал абсолютно надуманными обвинения России относительно Маркива

Дважды привлечь к ответственности за одно преступление нельзя. Об этом заявил замглавы МИД Украины Евгений Енин, комментируя дело, открытое в России против украинского нацгвардейца Виталия Маркива.

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Маркив вернулся в Украину в ноябре 2020 года
Маркив вернулся в Украину в ноябре 2020 года
Фото: president.gov.ua

Обвинения против украинского нацгвардейца Виталия Маркива за события 2014 года на Донбассе, выдвинутые Россией, являются надуманными. Об этом 27 января заявил в эфире телеканала "Дом" заместитель министра иностранных дел Украины Евгений Енин. 

"Имея оправдательный приговор апелляционного суда в Италии, абсолютно надуманными кажутся обвинения, выдвинутые российской стороной", – сказал он.

Дипломат напомнил "общеизвестные принципы права, которые предусматривают невозможность привлечения к ответственности дважды за одно и то же событие, или преступление в данном случае".

Замглавы МИД Украины рассказал, что предпринят ряд действий, которые обеспечат максимальную свободу передвижения Маркива, которого в РФ решили объявить в розыск.

"Мы неоднократно сталкивались с попытками задержаний, задержаниями наших участников АТО, добровольцев на территории иностранных государств, злоупотреблениями возможностями Интерпола. ...В преобладающем большинстве случаев нам удалось добиться как освобождения наших сограждан, так и возвращения их на родину", – подчеркнул Енин.

Маркива задержали в Болонье 30 июня 2017 года по подозрению в причастности к убийству итальянского фотографа Андреа Роккелли и его переводчика Андрея Миронова в районе Славянска. По версии следствия, находясь на горе Карачун, Маркив якобы передал информацию о местонахождении журналистов, после чего их обстреляли из минометов.

Уголовное производство против Маркива итальянские правоохранители открыли по свидетельствам французского журналиста, который предоставил видеоряд, якобы подтверждающий причастность Маркива к убийству Роккелли.

Украинские правоохранители считают, что гибель итальянца и россиянина произошла вследствие артобстрела со стороны российско-террористических войск. В подразделении Маркива не было минометов, которые вели огонь по предполагаемому местонахождению журналиста, поясняли в МВД Украины.

Итальянская прокуратура просила для Маркива 17 лет тюрьмы. 12 июля 2019 года суд в Павии приговорил нацгвардейца к 24 годам лишения свободы.

20 ноября 2019 года защита подала жалобу на приговор.

3 ноября 2020 года Маркива оправдали. Он вышел на свободу. 4 ноября Маркив вернулся в Украину и восстановился на службе в батальоне имени Кульчицкого.

11 декабря российский суд заочно арестовал Маркива. Его обвиняют по статье об убийстве, совершенном группой лиц по предварительному сговору.

23 декабря Следком РФ сообщил, что предъявил Маркиву обвинение в убийстве и объявил его в международный розыск.

Теги: Россия, Италия, убийство, МИД Украины, война в Украине, обвинение, война на Донбассе, российский суд, Евгений Енин, уголовное производство, Андреа Роккелли
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