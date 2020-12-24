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ПОЛИТИКА

Нацполиция Украины не получала от России запроса на выдачу Маркива – Клименко

Глава Национальной полиции Украины Игорь Клименко заявил, что рад тому факту, что следователи Нацполиции содействовали освобождению и возвращению на родину украинского нацгвардейца Виталия Маркива.

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Маркив вернулся в Украину 4 ноября
Маркив вернулся в Украину 4 ноября
Фото: ЕРА

Национальная полиция Украины не получала от России запроса на выдачу украинского нацгвардейца Виталия Маркива. Об этом в интервью "Цензор.НЕТ" заявил глава Нацполиции Игорь Клименко.

"Нет, мы такого запроса не получали… Полиция всегда действует в рамках законодательства. Как внутреннего, так и международного. Политических заявлений я делать не хочу, но лично очень рад тому, что благодаря неотступности министра [Арсена] Авакова и проделанной огромной работе, в том числе и следователей Нацполиции, удалось освободить Маркива и вернуть его домой", – подчеркнул Клименко.

11 декабря российский суд заочно арестовал Маркива. Его обвиняют по статье об убийстве, совершенном группой лиц по предварительному сговору.

23 декабря Следком РФ сообщил, что предъявил Маркиву обвинение в убийстве и объявил его в международный розыск.

Аваков в тот же день заявил, что Украина предупредила Интерпол о возможной провокации России в отношении Маркива.

Маркива задержали в Болонье 30 июня 2017 года по подозрению в причастности к убийству Роккелли и его переводчика Миронова в районе Славянска. По версии следствия, находясь на горе Карачун, Маркив якобы передал информацию о местонахождении журналистов.

В Министерстве внутренних дел Украины рассказывали, что уголовное производство против Маркива итальянские правоохранители открыли по свидетельствам французского журналиста, который предоставил видеоряд, якобы подтверждающий причастность Маркива к убийству Роккелли. Украинские правоохранители считают, что гибель итальянца и россиянина произошла вследствие артобстрела со стороны российско-террористических войск. В подразделении Маркива не было минометов, которые вели огонь по предполагаемому местонахождению журналиста, поясняли в МВД.

Итальянская прокуратура просила для Маркива 17 лет тюрьмы. 12 июля 2019 года суд в Павии приговорил нацгвардейца к 24 годам лишения свободы.

20 ноября 2019 года защита подала жалобу на приговор.

3 ноября 2020 года Маркива оправдали. Он вышел на свободу. 4 ноября Маркив вернулся в Украину и восстановился на службе в батальоне имени Кульчицкого.

Теги: Россия, МВД, Украина, Арсен Аваков, Национальная полиция, Виталий Маркив, Игорь Клименко
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