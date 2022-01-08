Енин о сбитом в Иране в 2020 году украинском самолете: Дело чести для всего цивилизованного мира – привлечь виновных к ответственности

Енин: Украина всегда доказывала Ирану, что справедливость не продается Фото: Eugene Enin / Facebook

"Дело чести для всех нас, для всего цивилизованного мира – привлечь виновных к ответственности и сделать все возможное, чтобы такие катастрофы никогда не повторялись!" – написал он.

Как сообщила пресс-служба Министерства внутренних дел, во время почтения памяти жертв катастрофы Енин заявил, что Украина всегда доказывала Ирану, что "справедливость не продается".

"Это не о деньгах, это о том, что все совершившие это тяжкое преступление должны за это ответить. А родственники и весь украинский народ должны получить справедливость", – сказал чиновник.