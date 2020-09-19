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Ермак назвал условия для выборов на Донбассе

Украинские парламентарии примут мудрое решение по проведению местных выборов в Украине, исходя из ожиданий общества, сказал руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак.

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Ермак подчеркнул важную роль ОБСЕ в урегулировании конфликта на Донбассе
Ермак подчеркнул важную роль ОБСЕ в урегулировании конфликта на Донбассе 
Фото: ЕРА

Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак считает, что выборы на неподконтрольной территории Донбасса возможны только после ее деоккупации и решения вопросов безопасности. Об этом он рассказал 18 сентября в программе "Свобода слова Савика Шустера" в эфире телеканала "Украина".

Говоря о дискуссии в трехсторонней контактной группе по поводу проекта постановления народного депутата от партии "Слуга народа" Александра Качуры, Ермак заявил, что только Верховная Рада Украины имеет полномочия принимать те или иные законы или постановления.

"Решение должно быть принято в соответствии с интересами нашего государства, обязательствами, которые сегодня есть, и нормами международного права. Каким оно будет – это будет решать Верховная Рада. Поэтому высказывание господина Козака [заявление заместителя главы администрации президента РФ Дмитрия Козака о том, что Украина якобы согласилась пересмотреть постановление о местных выборах] было не очень корректным", – отметил он.

Ермак надеется, что это будет мудрое решение народных депутатов в соответствии с ожиданиями общества. Руководитель ОПУ обратил внимание на важную роль ОБСЕ в процессе урегулирования ситуации на Донбассе.

"ОБСЕ сегодня руководствуется для признания выборов такими, что прошли легитимно, в соответствии с нормами международного права, многими нормами, в первую очередь нормами Копенгагенской конвенции. Поэтому этот вопрос даже не риторический, он должен быть определен, и только после этого там могут быть проведены выборы", – подытожил Ермак.

Верховная Рада назначила местные выборы в Украине на 25 октября. Соответствующее постановление было принято 15 июля. В пункте 4 сказано, что местные выборы на оккупированных территориях не состоятся из-за невозможности их организации; они будут назначены отдельным законом в случае прекращения временной оккупации и вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины. 

В проекте постановления Качуры пункт 4 изложен в иной редакции: "Выборы депутатов местных советов и сельских, поселковых, городских голов, не назначенные в соответствии с пунктом 2 этого постановления, будут назначены в установленные отдельными законами порядке и сроки, при условиях полноценного завершения на соответствующих территориях процедур по разоружению, демилитаризации и реинтеграции в соответствии со стандартами ООН и ОБСЕ".

Во время заседания ТКГ 19 августа экс-президент Украины, глава украинской делегации в трехсторонней контактной группе по урегулированию конфликта на Донбассе Леонид Кравчук сообщил о направлении обращения в Раду с предложением пересмотреть постановление о назначении очередных местных выборов в 2020 году и оценить его соответствие Минским соглашениям. Кравчук объяснил, что Россия поставила ультиматум об изменении постановления, требуя обеспечить проведение выборов в ОРДЛО.

Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков считает, что изменение постановления о выборах может поставить под угрозу избирательный процесс, который уже стартовал.

11 сентября Козак заявил после переговоров в Берлине, что Рада должна пересмотреть постановление о местных выборах, ставшее "камнем преткновения". По его словам, постановление о выборах противоречит Минским соглашениям, но не уточнил, в чем состоит противоречие.

Теги: Верховная Рада, Леонид Кравчук, ОБСЕ, Донбасс, агрессия, местные выборы, ОРДЛО, Слуга народа, Андрей Ермак, Свобода слова Савика Шустера, ТКГ
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