"Это спекуляции". В Госбюро расследований отреагировали на заявления Корецкого

Руководитель группы следователей Государственного бюро расследований, которая занималась делами в отношении пятого президента Украины Петра Порошенко, Олег Корецкий из-за фактов "слива" служебной информации по уголовным производствам собирается уволиться. Об этом заявили в Госбюро расследований Украины.

Корецкий руководил группами следователей, которые вели все производства в отношении пятого президента Украины с мая 2019 года Фото: glavcom.ua

Заявления руководителя группы следователей Олега Корецкого, который вел дела экс-президента Украины Петра Порошенко, в Госбюро расследований назвали спекуляцией. Заявление опубликовала пресс-служба ведомства 8 июля в Facebook.

"Это спекуляции, поскольку Олег Корецкий планирует увольняться из бюро. Прежде всего из-за фактов "слива" служебной информации по уголовным производствам, что нашло свое подтверждение в ходе служебного расследования с применением полиграфа. Разглашение любой служебной информации о ходе досудебных расследований недопустимо, это убивает любую перспективу расследования, над которым работают следователи и оперативные подразделения", – сказано в заявлении.

По информации ГБР, Корецкий руководил группами следователей, которые вели все производства в отношении пятого президента Украины с мая 2019 года, и лично неоднократно обращался к прокурорам с просьбой согласовать подозрение Порошенко.

"Данные проекты подозрений неоднократно возвращались Офисом генерального прокурора на доработку, из-за чего результаты расследований ГБР в резонансных уголовных производствах длительное время отсутствовали", – подчеркнули в ведомстве.

По информации ГБР, в феврале 2020 года было принято решение передать расследование наиболее важных производств другим следователям.

Руководитель следственной группы Государственного бюро расследований Олег Корецкий, расследующей дела, в которых фигурирует экс-президент Украины Петр Порошенко, заявил, что дело о назначении Сергея Семочко заместителем главы Службы внешней разведки абсолютно бесперспективное. Он также отметил, что накануне переаттестации следователи "сейчас под прицелом. Там сейчас атмосфера очень негативная, потому что все боятся".