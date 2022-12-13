Евросоюз не требует от Украины регулировать деятельность онлайн-медиа – НСЖУ

Обязательства Украины в сфере европейской интеграции в соответствии с Директивой Европейского парламента и Совета №2010/13/ЕС, на которую ссылаются авторы законопроекта "О медиа", не касаются регулирования деятельности онлайн-медиа, говорится в сообщении.

В выводах юристов Рады указывается, что нормирование деятельности онлайн-медиа обозначено "определенной фрагментарностью". В частности, по мнению юристов парламента, отнесение конкретного лица к категории "субъекта в сфере онлайн-медиа" будет осуществляться ситуативно, в основном в случае конфликтных ситуаций, при необходимости применить санкции.

Из этого следует, что нормативное регулирование предлагается ввести как возможное обоснование для ограничительных мер в сфере онлайн-медиа, говорится в сообщении.

Главное юридическое управление Аппарата Верховной Рады сделало общий вывод, что законопроект "О медиа" нуждается в существенной технико-юридической и редакционной доработке.

НСЖУ 13 декабря выступил с призывом отложить рассмотрение законопроекта.