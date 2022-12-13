Евросоюз не требует от Украины регулировать деятельность онлайн-медиа – НСЖУ

Обязательства Украины в сфере европейской интеграции в соответствии с Директивой Европейского парламента и Совета №2010/13/ЕС, на которую ссылаются авторы законопроекта "О медиа", не касаются регулирования деятельности онлайн-медиа, говорится в сообщении.
В выводах юристов Рады указывается, что нормирование деятельности онлайн-медиа обозначено "определенной фрагментарностью". В частности, по мнению юристов парламента, отнесение конкретного лица к категории "субъекта в сфере онлайн-медиа" будет осуществляться ситуативно, в основном в случае конфликтных ситуаций, при необходимости применить санкции.
Из этого следует, что нормативное регулирование предлагается ввести как возможное обоснование для ограничительных мер в сфере онлайн-медиа, говорится в сообщении.
Главное юридическое управление Аппарата Верховной Рады сделало общий вывод, что законопроект "О медиа" нуждается в существенной технико-юридической и редакционной доработке.
НСЖУ 13 декабря выступил с призывом отложить рассмотрение законопроекта.
Законопроект "О медиа" №2693 авторства нардепов от "Слуги народа" был зарегистрирован в Верховной Раде в конце декабря 2019 года. В первом чтении Рада рассматривала проект закона 19 мая 2020 года и отправила его на доработку.
Документ должен регулировать деятельность телевидения, радио, прессы, онлайн-медиа, стриминговых сервисов и платформ общего доступа к информации. Авторы законопроекта, в частности, предложили наделить Нацсовет по вопросам телевидения и радиовещания функцией надзора и контроля за всей сферой медиа.
Законопроект подвергся резкой критике журналистов и медиаорганизаций. После этого в Раде зарегистрировали другие законопроекты о медиа, в том числе №2693-д. Министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко обещал, что замечания представителей украинских СМИ и Совета Европы учтут.
Обновление национального законодательства в сфере аудиовизуальных услуг является одним из обязательств Украины в соответствии с Соглашением об ассоциации с Европейским союзом, выполнение которого необходимо для начала переговоров о вступлении Украины в ЕС.
30 августа Верховная Рада приняла в первом чтении доработанный законопроект №2693-д "О медиа". Большинство голосов за законопроект дали нардепы от "Слуги народа". Согласно сравнительно-правовому анализу, который обнародовали "Українські новини", только 10% положений законопроекта касается директивы ЕС, все остальное – новшества украинских разработчиков.
В сентябре глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что украинский законопроект о медиа необходимо привести в соответствие со стандартами ЕС.