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Евросоюз не требует от Украины регулировать деятельность онлайн-медиа – НСЖУ

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В НСЖУ высказались о регулировании онлайн-СМИ
В НСЖУ высказались о регулировании онлайн-СМИ
Фото: pixabay.com

Главное юридическое управление Аппарата Верховной Рады подготовило свои выводы перед рассмотрением в парламенте проекта "О медиа" во втором чтении. Об этом сообщает Национальный союз журналистов Украины в Telegram 13 декабря.

Обязательства Украины в сфере европейской интеграции в соответствии с Директивой Европейского парламента и Совета №2010/13/ЕС, на которую ссылаются авторы законопроекта "О медиа", не касаются регулирования деятельности онлайн-медиа, говорится в сообщении.

В выводах юристов Рады указывается, что нормирование деятельности онлайн-медиа обозначено "определенной фрагментарностью". В частности, по мнению юристов парламента, отнесение конкретного лица к категории "субъекта в сфере онлайн-медиа" будет осуществляться ситуативно, в основном в случае конфликтных ситуаций, при необходимости применить санкции.

Из этого следует, что нормативное регулирование предлагается ввести как возможное обоснование для ограничительных мер в сфере онлайн-медиа, говорится в сообщении.

Главное юридическое управление Аппарата Верховной Рады сделало общий вывод, что законопроект "О медиа" нуждается в существенной технико-юридической и редакционной доработке.

НСЖУ 13 декабря выступил с призывом отложить рассмотрение законопроекта.

Контекст:

Законопроект "О медиа" №2693 авторства нардепов от "Слуги народа" был зарегистрирован в Верховной Раде в конце декабря 2019 года. В первом чтении Рада рассматривала проект закона 19 мая 2020 года и отправила его на доработку

Документ должен регулировать деятельность телевидения, радио, прессы, онлайн-медиа, стриминговых сервисов и платформ общего доступа к информации. Авторы законопроекта, в частности, предложили наделить Нацсовет по вопросам телевидения и радиовещания функцией надзора и контроля за всей сферой медиа.

Законопроект подвергся резкой критике журналистов и медиаорганизаций. После этого в Раде зарегистрировали другие законопроекты о медиа, в том числе №2693-д. Министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко обещал, что замечания представителей украинских СМИ и Совета Европы учтут

Обновление национального законодательства в сфере аудиовизуальных услуг является одним из обязательств Украины в соответствии с Соглашением об ассоциации с Европейским союзом, выполнение которого необходимо для начала переговоров о вступлении Украины в ЕС.

30 августа Верховная Рада приняла в первом чтении доработанный законопроект №2693-д "О медиа". Большинство голосов за законопроект дали нардепы от "Слуги народа". Согласно сравнительно-правовому анализу, который обнародовали "Українські новини", только 10% положений законопроекта касается директивы ЕС, все остальное – новшества украинских разработчиков.

В сентябре глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что украинский законопроект о медиа необходимо привести в соответствие со стандартами ЕС. 

Теги: СМИ, журналисты, НСЖУ, Национальный союз журналистов Украины, законопроект о медиа
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