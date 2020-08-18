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Фигурант дела Гандзюк Левин пришел на заседание суда без одежды

Подозреваемый в организации убийства херсонской активистки Екатерины Гандзюк Алексей Левин заявил, что конвоиры применили к нему силу и повредили его одежду. Те утверждают, что подозреваемый не хотел одеваться и когда его везли в суд, порвал на себе одежду.

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В суде Левин попросил вызвать ему "скорую"
В суде Левин попросил вызвать ему "скорую"
Фото: hromadske.ua

Обвиняемый в организации нападения на активистку Екатерину Гандзюк Алексей Левин появился на подготовительном заседании Днепровского суда Киева без одежды. Об этом сообщает hromadske.

Левин заявил, что конвоиры применили к нему силу и повредили его одежду. Те утверждают, что подозреваемый не хотел одеваться и когда его везли в суд, порвал на себе одежду.

В суде Левин попросил вызвать ему "скорую". Также он заявил, что его перевели в Лукьяновское СИЗО, но впоследствии снова без разрешения вернули в изолятор временного содержания Службы безопасности Украины, где требовали дать показания против другого подозреваемого по делу – Владислава Мангера.

"Я не прошу, чтобы меня отпустили, я готов защищать себя в суде. Но я хочу, чтобы меня держали в нормальных условиях", – добавил он.

31 июля 2018 года Гандзюк облили серной кислотой возле подъезда ее дома в Херсоне. Она получила химические ожоги более 30% тела, кислота попала на спину, голову, руку, а также в глаз. 4 ноября 2018 года активистка умерла.

В начале июня 2019 года пятерым исполнителям преступления после сделки со следствием вынесли обвинительные приговоры. Их осудили на срок от трех до шести с половиной лет лишения свободы.

Следствие считает председателя Херсонского областного совета Владислава Мангера заказчиком, а Левина – организатором преступления. Им выдвинуты подозрения по ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 2, ст. 121 Уголовного кодекса Украины (организация совершения по предварительному сговору группой лиц умышленного тяжкого телесного повреждения способом, носящим характер особого мучения, что повлекло смерть потерпевшего).

В феврале 2019 года Мангеру избрали меру пресечения в виде ареста с возможностью выйти на свободу под залог в размере 2,5 млн грн. Залог за него внесли, и вплоть до июня 2020 года политик находился на свободе. 

В июне прокуратура подала ходатайство об изменении Мангеру меры пресечения с залога на содержание под стражей. 12 июня Печерский райсуд Киева принял решение о принудительной доставке Мангера на заседание для избрания меры пресечения. Адвокаты подозреваемого заявили, что он не может прибыть в суд из-за проблем с сердцем. Чиновник находился в одной из больниц Херсона. Вечером 15 июня суд дал разрешение на задержание Мангера, а утром 16 июня его доставили из Херсона в Киев. В течение трех дней суд рассматривал ходатайство обвинения об изменении меры пресечения с залога на содержание под стражей. Мангер в итоге был арестован до 28 июля. 13 июля Киевский апелляционный суд оставил эту меру пресечения в силе. 14 июля меру пресечения продлили до 11 сентября.

Левин также находится под арестом.

Мангер заявляет о своей невиновности. По словам чиновника, он не был знаком с Гандзюк.

Теги: Украина, убийство, Екатерина Гандзюк, Алексей Левин
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