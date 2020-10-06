Интервью Гордона с Добкиным. Где и когда смотреть

Интервью основателя интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрия Гордона с бывшим мэром Харькова, экс-нардепом и экс-главой Харьковской областной государственной администрации Михаилом Добкиным выйдет сегодня вечером на YouTube-канале "В гостях у Гордона".

Сегодня вечером на YouTube-канале "В гостях у Гордона" выйдет интервью с бывшим мэром Харькова, экс-нардепом и экс-главой Харьковской областной государственной администрации Михаилом Добкиным. Об этом основатель издания Дмитрий Гордон сообщил "ГОРДОН".

Программу записали в конце сентября. Трансляция начнется в 18.00.

Во время интервью Добкин говорил о своем выдвижении в мэры Харькова и отношениях с действующим городским головой Харькова Геннадием Кернесом, о событиях, которые предшествовали бегству президента Виктора Януковича в Россию, о пятом президенте Украины Петре Порошенко и его отношениях с Януковичем, о причинах переезда в Киев, о том, почему во время Майдана поддерживал "Беркут", о своем бизнесе, брате и о том, почему побрился налысо.

"Почему переехал в Киев? А мне стало некомфортно жить в Харькове, Дима. Я не самый худший руководитель города и региона, который был. Но меня не приглашали ни на одно мероприятие, то есть я жил изгоем. Почему? Я не хочу об этом судить. Потому что это мое мнение. А вдруг я себе это придумал? А вдруг это я так увидел, а было по-другому? Мне было комфортнее в Киеве на день города Харькова. Мне было комфортнее на свой день рождения уехать. Потому что я боялся, что люди, которые хотят меня поздравить, побоятся прийти, потому что побоятся прийти", – сказал Добкин.

Добкин родился в 1970 году в Харькове. Окончил Национальный университет внутренних дел (специальность – правоведение) и Харьковский национальный экономический университет (специальность – международная экономика).

С начала 1990-х и до 2000-х занимался бизнесом, в частности торговлей горюче-смазочными материалами. В 1998 году начал политическую карьеру – был избран депутатом Харьковского городского совета. В 2006–2010 годах Добкин был мэром Харькова, а в 2010–2014 годах – председателем Харьковской облгосадминистрации. Избирался депутатом Верховной Рады двух созывов – IV и VIII.

До 2014 года был членом Партии регионов. Критиковал Революцию достоинства и поддерживал силовиков во время протестов.

В 2014 году баллотировался в президенты Украины. С 3,03% голосов занял шестое место.

На местных выборах 2020 года вначале планировал баллотироваться в мэры Киева, затем – в мэры Харькова. Был зарегистрирован кандидатом на должность городского головы Харькова, но в итоге снял свою кандидатуру.