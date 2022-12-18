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Исключения для поставщиков российских удобрений в санкцонном пакете ЕС было сделано под давлением ООН – СМИ

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Совет ЕС окончательно утвердил девятый пакет санкций 16 декабря
Совет ЕС окончательно утвердил девятый пакет санкций 16 декабря
Фото: depositphotos.com

Исключения для поставщиков российских удобрений в последнем санкционном пакете ЕС было принято на фоне интенсивного лоббирования со стороны генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша. Об этом сообщило издание The Wall Street Journal.

В соответствии с девятым пакетом санкций было решено, что национальные правительства могут разморозить активы, если это необходимо для поставок удобрений. Об исключениях необходимо уведомлять Европейскую комиссию, исполнительный орган ЕС, чтобы обеспечить их надлежащее применение.

Чтобы предотвратить обход санкций, исключения будут применяться только к физическим или юридическим лицам, связанным со значительным российским агропродовольственным бизнесом, работавшим в этой области до введения санкций. Снабжение также должно быть частью программы ООН или направляться в развивающуюся страну, на которую распространяются приоритеты ООН в области продовольственной безопасности.

Против такого ослабления режима санкций выступали Польша и Литва, считавшие, что оно может позволить российским чиновникам обойти санкции ЕС. Они были категорически против предложений по прямому исключению конкретных российских олигархов.

Кроме того, государства – члены ЕС с большими портами были обеспокоены тем, что исключения не будут достаточно сильными или четкими, чтобы суда, перевозившие удобрения и пищевые продукты, могли свободно приходить и выходить. 

Как отмечается в материале, лоббировал такое ослабление лично Гутерриш. В последние дни он позвонил ряду европейских лидеров, чтобы убедить их облегчить транзит российских удобрений через порты ЕС. А после принятия пакета он приветствовал это решение как "значительный вклад в вывод российского экспорта удобрений на мировые рынки".

Контекст:

Еврокомиссия представила девятый пакет санкций 7 декабря, Совет ЕС окончательно утвердил его 16 декабря.

Пакет включает ограничения на инвестиции в российскую добывающую промышленность, новые санкции против военного-промышленного комплекса, дополнительный контроль за экспортом товаров двойного назначения, прямой запрет на поставки России беспилотников и двигателей для них, отзыв лицензий на вещание у четырех госканалов, санкции против еще трех банков.

В то же время в пакете есть отступление от ранее введенных санкций, позволяющее разморозить активы некоторых физлиц, "игравших до санкций важную роль в международной торговле продовольствием". В сообщении не указывается, о ком именно идет речь. Ослабление аргументировано поддержкой продовольственной безопасности. 

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба 12 декабря говорил, что Украина категорически против этого решения: "не потому, что мы против продовольственной безопасности в мире, а потому что Россия в классическом для себя стиле искусственно создала проблему, а теперь требует для ее решения сделать исключение из уже действующих санкций". 

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Россия, Украина, ООН, санкции, продукты, экспорт, запрет, активы, Антониу Гутерриш, ЕС
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