"Истории начали литься через край". Арахамия рассказал, после чего в Украине усилилась борьба с коррупцией

"Какого-нибудь одного триггера, пожалуй, не было. Просто "накипело". С начала [полномасштабной] войны [24 февраля 2022 года] президент много раз подчеркивал, что внутреннее чувство справедливости у граждан не должно быть нарушено. Я помню, как еще в середине марта лично обзванивал губернаторов и каждому говорил, что за этим следует очень тщательно следить", – сказал он.

По словам нардепа, защитники Украины должны понимать, ради чего они жертвуют собой, и "одна из причин – борьба за новое будущее Украины".

"Если его образа не будет, мы получим очень серьезную демотивацию в обществе. [...] Не стоит забывать, что моральный дух – это все еще очень важное наше оружие. Президент постоянно говорил об этом на совещаниях. В конце концов количество сигналов стало таким, что все эти истории начали литься через край. Поэтому где-то в середине января президент собрал силовиков. Приблизительный посыл – неприкосновенных нет", – объяснил Арахамия.

Он отметил, что обычно "силовики предпочитают дважды проверить, чем заходить в дело, где можно задеть какого-нибудь "почтенного человека".

"Сейчас они получили прямой месседж, что никаких "стопперов" не должно быть. Поэтому это только начало. И мы даже увидели определенную конкуренцию между правоохранителями – кто кого перебежит", – подчеркнул Арахамия.