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"Истории начали литься через край". Арахамия рассказал, после чего в Украине усилилась борьба с коррупцией

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Арахамия рассказал, что президент собирал силовиков с посылом, что неприкосновенных нет
Арахамия рассказал, что президент собирал силовиков с посылом, что неприкосновенных нет
Фото: ЕРА

Резкое усиление борьбы с коррупцией произошло в Украине в начале 2023 года из-за того, что "накипело". Об этом председатель фракции "Слуга народа" в Верховной Раде Давид Арахамия заявил Forbes в интервью, которое было опубликовано 6 февраля.

"Какого-нибудь одного триггера, пожалуй, не было. Просто "накипело". С начала [полномасштабной] войны [24 февраля 2022 года] президент много раз подчеркивал, что внутреннее чувство справедливости у граждан не должно быть нарушено. Я помню, как еще в середине марта лично обзванивал губернаторов и каждому говорил, что за этим следует очень тщательно следить", – сказал он.

По словам нардепа, защитники Украины должны понимать, ради чего они жертвуют собой, и "одна из причин – борьба за новое будущее Украины".

"Если его образа не будет, мы получим очень серьезную демотивацию в обществе. [...] Не стоит забывать, что моральный дух – это все еще очень важное наше оружие. Президент постоянно говорил об этом на совещаниях. В конце концов количество сигналов стало таким, что все эти истории начали литься через край. Поэтому где-то в середине января президент собрал силовиков. Приблизительный посыл – неприкосновенных нет", – объяснил Арахамия.

Он отметил, что обычно "силовики предпочитают дважды проверить, чем заходить в дело, где можно задеть какого-нибудь "почтенного человека".

"Сейчас они получили прямой месседж, что никаких "стопперов" не должно быть. Поэтому это только начало. И мы даже увидели определенную конкуренцию между правоохранителями – кто кого перебежит", – подчеркнул Арахамия.

Контекст:

В Украине в январе – феврале произошел ряд резонансных задержаний и других следственных действий в рамках уголовных производств, связанных с коррупцией.

Так, после скандала, связанного с закупками питания для Вооруженных сил Украины, уволился замминистра обороны Вячеслав Шаповалов, был уволен директор департамента закупок Минобороны Богдан Хмельницкий. 2 февраля Государственное бюро расследований объявило о задержании пяти человек по подозрению в поставках продуктов украинским военным "на бумаге".

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: коррупция, правоохранители, президент, Давид Арахамия, силовики
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