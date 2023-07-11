Кабмин уволил Мельника с должности замглавы МИД. Тремя неделями ранее его назначили послом Украины в Бразилии

"Кадровый блок. Кабинетом Министров Украины уволен Мельник Андрей Ярославович с должности заместителя министра иностранных дел Украины", – написал он.

О других кадровых решениях правительства за сегодня Мельничук не уведомил.

Мельника президент Украины Владимир Зеленский назначил 20 июня послом Украины в Бразилии.

11 мая МИД Бразилии сообщил о предоставлении Мельнику агремана (одобрения и согласия принимающей стороны) на должность чрезвычайного и полномочного посла Украины в Бразилии.

Контекст:

Мельник с 2014 года занимал должность посла Украины в Германии. 9 июля 2022 года президент Украины уволил его с должности посла, но он продолжал исполнять полномочия до середины октября, когда был назначен новый посол Алексей Макеев.

Мельник публично критиковал нерешительную политику Берлина с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину, сделав ряд резких и резонансных высказываний. В частности, в мае 2022 года в интервью немецкому агентству dpa он резко высказался в адрес канцлера Германии Олафа Шольца из-за его отказа ехать в Украину, назвав политика "обиженной ливерной колбасой". Впоследствии Мельник планировал извиниться перед Шольцем.

18 ноября Кабмин назначил Мельника заместителем главы МИД.