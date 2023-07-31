ГОРДОН
 
 
ПОЛИТИКА

Катастрофа вертолета в Броварах. Версия о диверсии или покушении на руководство МВД не подтвердилась – генпрокурор

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Авиакатастрофа произошла 18 января
Авиакатастрофа произошла 18 января
Фото: ЕРА

Расследование крушения вертолета с руководством Министерства внутренних дел Украины еще не завершилось, но одна из версий случившегося уже не подтвердилась. Об этом в интервью "Укринформу", которое вышло 31 июля, рассказал генпрокурор Украины Андрей Костин.

По его словам, расследованием занимаются Госбюро расследований и Служба безопасности Украины, к работе привлекли специалистов производителя упавшего вертолета – компании Airbus Helicopters, а также сотрудников Минобороны, Нацгвардии и полиции. 

Костин рассказал, что в начале расследования были выдвинуты четыре основные версии произошедшего:

  • покушение на жизнь государственных деятелей, включая диверсию;
  • сбивание вертолета;
  • конфликтная ситуация на борту судна;
  • ошибка пилота, техническая неисправность судна, ненадлежащая организация планирования полета, несоблюдение правил полетов, сложные погодные условия.

Сейчас по его словам, завершается проведение экспертиз, собраны необходимые технические документы. 

"Благодаря помощи французских партнеров из компании Airbus проведена дешифровка бортовых самописцев. На основе собранных данных осуществлено 3D-моделирование трагического полета. Предварительно могу сказать, что версии, связанные с диверсией или посягательством на жизнь государственных деятелей, не нашли своего подтверждения. Об окончательных выводах по результатам досудебного расследования мы сообщим в ближайшее время", – добавил генпрокурор.

Контекст:

Утром 18 января возле детского сада в Броварах упал вертолет, возник пожар

Вертолет принадлежал Государственной службе чрезвычайных ситуаций (ГСЧС) Украины, все люди на борту погибли. В их числе – высшее руководство МВД Украины: министр Денис Монастырский, его первый заместитель Евгений Енин, госсекретарь МВД Юрий Лубкович. Всего на борту было 10 человек.

Всего, по данным ГСЧС, в результате авиакатастрофы погибло 14 человек, из них один ребенок.

Нынешний глава МВД Игорь Клименко в интервью, опубликованном 23 февраля, предполагал, что расследование будет завершено "через месяц-полтора". Он говорил, что следствие рассматривает три версии крушения, но не уточнял, какие именно. 

СБУ информировала, что рассматривает несколько версий, среди которых нарушение правил полета, техническая неисправность вертолета, умышленные действия по уничтожению транспортного средства. 

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: авиакатастрофа, Бровары, Служба безопасности Украины, крушение вертолета в Броварах
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Добавьте это к муке – и лепить вареники будет одно удовольствие. Простой и быстрый рецепт теста для любых начинок
Добавьте это к муке – и лепить вареники будет одно удовольствие. Простой и быстрый рецепт теста для любых начинок
Галина ГРИШИНА
Валерий и Елена Залужные отреагировали на его фото с музыкального фестиваля, опубликованное в сети спустя 13 лет
Валерий и Елена Залужные отреагировали на его фото с музыкального фестиваля, опубликованное в сети спустя 13 лет
Галина ГРИШИНА
"Страшные моральные потрясения". Арестович показал себя молодым курсантом и рассказал об учебе в военном вузе
"Страшные моральные потрясения". Арестович показал себя молодым курсантом и рассказал об учебе в военном вузе
"Очень вкусный и быстрый рецепт!" Пицца из молодой кукурузы
"Очень вкусный и быстрый рецепт!" Пицца из молодой кукурузы
Если огурцы начали засыхать, срочно проведите обработку этим простым раствором
Если огурцы начали засыхать, срочно проведите обработку этим простым раствором
Большая покупка fashion-индустрии: Answear приобретает PRM и Sneakerstudio
Большая покупка fashion-индустрии: Answear приобретает PRM и Sneakerstudio Актуально
Жена нардепа Тищенко в розовом бюстье примерила образ Барби. Фото
Жена нардепа Тищенко в розовом бюстье примерила образ Барби. Фото
Жена Ямы, переехавшего во время войны в США, похвасталась своим отдыхом. Фото
Жена Ямы, переехавшего во время войны в США, похвасталась своим отдыхом. Фото
  Сделайте это в самом начале – и кукуруза получится очень вкусная. Рецепт приготовления за 15 минут под крышкой
  Сделайте это в самом начале – и кукуруза получится очень вкусная. Рецепт приготовления за 15 минут под крышкой
Галина ГРИШИНА
Украинский телеведущий взял мальчика из детдома. Это третий ребенок в его семье
Украинский телеведущий взял мальчика из детдома. Это третий ребенок в его семье
  Добавьте это в воду – и зеленый налет с плесенью исчезнут. Эксперты показали, как дешево и без химии почистить пластиковый бутыль
  Добавьте это в воду – и зеленый налет с плесенью исчезнут. Эксперты показали, как дешево и без химии почистить пластиковый бутыль
Галина ГРИШИНА
"Лихорадка и частичная потеря сознания". Мишину госпитализировали. Актриса назвала причину болезни
"Лихорадка и частичная потеря сознания". Мишину госпитализировали. Актриса назвала причину болезни
Ризатдинова снялась топлес на испанском пляже с книгой в руках. Ранее она сообщила о череде разочарований в своей жизни
Ризатдинова снялась топлес на испанском пляже с книгой в руках. Ранее она сообщила о череде разочарований в своей жизни
Галина ГРИШИНА
В сети показали, как Залужный выглядел в 37 лет. Фото с музыкального фестиваля
В сети показали, как Залужный выглядел в 37 лет. Фото с музыкального фестиваля
Галина ГРИШИНА
Вайкуле в Юрмале спела свой хит "Листья желтые" на латышском дуэтом с мужем Пугачевой. Видео
Вайкуле в Юрмале спела свой хит "Листья желтые" на латышском дуэтом с мужем Пугачевой. Видео
Галина ГРИШИНА
36-летняя ведущая Шовкопляс заявила, что разъехалась с мужем и подала на развод
36-летняя ведущая Шовкопляс заявила, что разъехалась с мужем и подала на развод
Галина ГРИШИНА
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Если орки кидаются говном, значит, фестиваль удался". В Юрмале Полякова спела украинские хиты, а Сердючка – Russia Good Bye. Видео (159819)
2
Если на листьях появились желтые пятна, обработайте их этим раствором. Эксперт рассказал, как без химии спасти огурцы от грибка (137560)
3
Жена Налчаджиоглу после возвращения из Турции снялась в полный рост и засветила живот (79676)
4
"Размечтался, одноглазый". Арестович появился на публике с пластырем на глазу. Фото (47558)
5
Потап на редком совместном снимке с Каменских засветил беспорядок в их санузле и на кухне. Фото (47469)
6
27-летняя жена 46-летнего Налчаджиоглу после смены фамилии показала свой новый паспорт. Фото (43634)
7
В сети показали, как Залужный выглядел в 37 лет. Фото с музыкального фестиваля (21779)
8
Приходько о Брежневой, которая пела русскоязычные песни с желто-синим флагом: Заберите у нее флаг Украины! (15719)
 
 
 
 