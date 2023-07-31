Катастрофа вертолета в Броварах. Версия о диверсии или покушении на руководство МВД не подтвердилась – генпрокурор

По его словам, расследованием занимаются Госбюро расследований и Служба безопасности Украины, к работе привлекли специалистов производителя упавшего вертолета – компании Airbus Helicopters, а также сотрудников Минобороны, Нацгвардии и полиции.
Костин рассказал, что в начале расследования были выдвинуты четыре основные версии произошедшего:
Сейчас по его словам, завершается проведение экспертиз, собраны необходимые технические документы.
"Благодаря помощи французских партнеров из компании Airbus проведена дешифровка бортовых самописцев. На основе собранных данных осуществлено 3D-моделирование трагического полета. Предварительно могу сказать, что версии, связанные с диверсией или посягательством на жизнь государственных деятелей, не нашли своего подтверждения. Об окончательных выводах по результатам досудебного расследования мы сообщим в ближайшее время", – добавил генпрокурор.
Утром 18 января возле детского сада в Броварах упал вертолет, возник пожар.
Вертолет принадлежал Государственной службе чрезвычайных ситуаций (ГСЧС) Украины, все люди на борту погибли. В их числе – высшее руководство МВД Украины: министр Денис Монастырский, его первый заместитель Евгений Енин, госсекретарь МВД Юрий Лубкович. Всего на борту было 10 человек.
Всего, по данным ГСЧС, в результате авиакатастрофы погибло 14 человек, из них один ребенок.
Нынешний глава МВД Игорь Клименко в интервью, опубликованном 23 февраля, предполагал, что расследование будет завершено "через месяц-полтора". Он говорил, что следствие рассматривает три версии крушения, но не уточнял, какие именно.
СБУ информировала, что рассматривает несколько версий, среди которых нарушение правил полета, техническая неисправность вертолета, умышленные действия по уничтожению транспортного средства.