Катастрофа вертолета в Броварах. Версия о диверсии или покушении на руководство МВД не подтвердилась – генпрокурор

По его словам, расследованием занимаются Госбюро расследований и Служба безопасности Украины, к работе привлекли специалистов производителя упавшего вертолета – компании Airbus Helicopters, а также сотрудников Минобороны, Нацгвардии и полиции.

Костин рассказал, что в начале расследования были выдвинуты четыре основные версии произошедшего:

покушение на жизнь государственных деятелей, включая диверсию;

сбивание вертолета;

конфликтная ситуация на борту судна;

ошибка пилота, техническая неисправность судна, ненадлежащая организация планирования полета, несоблюдение правил полетов, сложные погодные условия.

Сейчас по его словам, завершается проведение экспертиз, собраны необходимые технические документы.

"Благодаря помощи французских партнеров из компании Airbus проведена дешифровка бортовых самописцев. На основе собранных данных осуществлено 3D-моделирование трагического полета. Предварительно могу сказать, что версии, связанные с диверсией или посягательством на жизнь государственных деятелей, не нашли своего подтверждения. Об окончательных выводах по результатам досудебного расследования мы сообщим в ближайшее время", – добавил генпрокурор.