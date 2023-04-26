"Китай не будет сидеть сложа руки или подливать масла в огонь". Си Цзиньпин обсудил с Зеленским войну в Украине

"Си Цзиньпин отметил свои предложения из четырех пунктов о том, что необходимо сделать, четырех вещей, которые международное сообщество должно сделать вместе, и трех замечаний, заявив, что на этой основе Китай обнародовал свою позицию по политическому урегулированию украинского кризиса (китайский лидер в своем заявлении войну называет "кризисом". – "ГОРДОН")", – говорится в сообщении.

Он добавил, что Китай как постоянный член Совета Безопасности ООН и ответственная крупная страна, "не будет сидеть сложа руки, не будет подливать масла в огонь и тем более использовать ситуацию в своих корыстных целях".

Си Цзиньпин заверил, что Китай будет "продолжать содействовать мирным переговорам и прилагать усилия для скорейшего прекращения огня и восстановления мира".

Также Си Цзиньпин заявил, что никто не выиграет ядерную войну, поэтому "стороны должны сохранять спокойствие".

"Имея дело с ядерной проблемой, все заинтересованные стороны должны сохранять спокойствие и сдержанность, действительно сосредоточиться на будущем и судьбе себя и всего человечества", – говорится в сообщении.

Кроме того, лидер КНР сообщил, что Китай направил несколько партий гуманитарной помощи в Украину и будет продолжать оказывать помощь в меру своих возможностей.