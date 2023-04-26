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ПОЛИТИКА

"Китай не будет сидеть сложа руки или подливать масла в огонь". Си Цзиньпин обсудил с Зеленским войну в Украине

Си Цзиньпин заверил, что Китай будет "продолжать содействовать мирным переговорам"
Си Цзиньпин заверил, что Китай будет "продолжать содействовать мирным переговорам"
Фото: EPA

Китайский лидер Си Цзиньпин во время разговора с президентом Владимиром Зеленским 26 апреля заявил, что Китай всегда "стоит на стороне мира", и его основная позиция заключается в содействии переговорам по достижению мира. Об этом пишет агентство Хіnhua.

"Си Цзиньпин отметил свои предложения из четырех пунктов о том, что необходимо сделать, четырех вещей, которые международное сообщество должно сделать вместе, и трех замечаний, заявив, что на этой основе Китай обнародовал свою позицию по политическому урегулированию украинского кризиса (китайский лидер в своем заявлении войну называет "кризисом". – "ГОРДОН")", – говорится в сообщении.

Он добавил, что Китай как постоянный член Совета Безопасности ООН и ответственная крупная страна, "не будет сидеть сложа руки, не будет подливать масла в огонь и тем более использовать ситуацию в своих корыстных целях".

Си Цзиньпин заверил, что Китай будет "продолжать содействовать мирным переговорам и прилагать усилия для скорейшего прекращения огня и восстановления мира".

Также Си Цзиньпин заявил, что никто не выиграет ядерную войну, поэтому "стороны должны сохранять спокойствие".

"Имея дело с ядерной проблемой, все заинтересованные стороны должны сохранять спокойствие и сдержанность, действительно сосредоточиться на будущем и судьбе себя и всего человечества", – говорится в сообщении.

Кроме того, лидер КНР сообщил, что Китай направил несколько партий гуманитарной помощи в Украину и будет продолжать оказывать помощь в меру своих возможностей.

Контекст:

Разговор Зеленского с Си Цзиньпином, который состоялся 26 апреля, был первым с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину. После него в МИД КНР сообщили, что Китай отправит в Украину спецпредставителя для переговоров по мирному урегулированию начатой Россией войны, а Зеленский назначил Павла Рябикина послом Украины в Китае.

По словам пресс-секретаря Зеленского Сергея Никифорова, переговоры с Си Цзиньпином продолжались почти час. По информации китайского информагентства Xinhua, Си Цзиньпин говорил, что диалог и переговоры являются "единственным жизнеспособным выходом" из войны в Украине и "никто не выиграет ядерную войну".

Как отметил Никифоров, глава КНР в ходе разговора представил китайский мирный план, а президент Украины рассказал о формуле мира. "Есть определенные моменты, в которых уже есть точки пересечения", – указал спикер Зеленского.

Как рассказали в ОПУ, Зеленский в беседе с Си Цзиньпином призвал Китай сыграть действенную роль в урегулировании вопроса безопасности вокруг ЗАЭС. Президент Украины также подчеркнул важность того, чтобы все государства "воздерживались от поддержки России в войне", в частности – от поставок оружия.

После разговора с главой КНР Зеленский отметил, что "не может быть никакого мира за счет территориальных компромиссов".

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Россия, Украина, Китай, война, Си Цзиньпин, переговоры, КНР, война России против Украины
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