"Китай не будет сидеть сложа руки или подливать масла в огонь". Си Цзиньпин обсудил с Зеленским войну в Украине

"Си Цзиньпин отметил свои предложения из четырех пунктов о том, что необходимо сделать, четырех вещей, которые международное сообщество должно сделать вместе, и трех замечаний, заявив, что на этой основе Китай обнародовал свою позицию по политическому урегулированию украинского кризиса (китайский лидер в своем заявлении войну называет "кризисом". – "ГОРДОН")", – говорится в сообщении.
Он добавил, что Китай как постоянный член Совета Безопасности ООН и ответственная крупная страна, "не будет сидеть сложа руки, не будет подливать масла в огонь и тем более использовать ситуацию в своих корыстных целях".
Си Цзиньпин заверил, что Китай будет "продолжать содействовать мирным переговорам и прилагать усилия для скорейшего прекращения огня и восстановления мира".
Также Си Цзиньпин заявил, что никто не выиграет ядерную войну, поэтому "стороны должны сохранять спокойствие".
"Имея дело с ядерной проблемой, все заинтересованные стороны должны сохранять спокойствие и сдержанность, действительно сосредоточиться на будущем и судьбе себя и всего человечества", – говорится в сообщении.
Кроме того, лидер КНР сообщил, что Китай направил несколько партий гуманитарной помощи в Украину и будет продолжать оказывать помощь в меру своих возможностей.
Разговор Зеленского с Си Цзиньпином, который состоялся 26 апреля, был первым с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину. После него в МИД КНР сообщили, что Китай отправит в Украину спецпредставителя для переговоров по мирному урегулированию начатой Россией войны, а Зеленский назначил Павла Рябикина послом Украины в Китае.
По словам пресс-секретаря Зеленского Сергея Никифорова, переговоры с Си Цзиньпином продолжались почти час. По информации китайского информагентства Xinhua, Си Цзиньпин говорил, что диалог и переговоры являются "единственным жизнеспособным выходом" из войны в Украине и "никто не выиграет ядерную войну".
Как отметил Никифоров, глава КНР в ходе разговора представил китайский мирный план, а президент Украины рассказал о формуле мира. "Есть определенные моменты, в которых уже есть точки пересечения", – указал спикер Зеленского.
Как рассказали в ОПУ, Зеленский в беседе с Си Цзиньпином призвал Китай сыграть действенную роль в урегулировании вопроса безопасности вокруг ЗАЭС. Президент Украины также подчеркнул важность того, чтобы все государства "воздерживались от поддержки России в войне", в частности – от поставок оружия.
После разговора с главой КНР Зеленский отметил, что "не может быть никакого мира за счет территориальных компромиссов".