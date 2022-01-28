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Комаровский: Наше государство по отношению к нашим людям не менее нетерпимо, чем российское

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Комаровский: Любой человек во власти лучше умеет что? Врать и воровать. Больше ничего
Комаровский: Любой человек во власти лучше умеет что? Врать и воровать. Больше ничего
Фото: Елена Посканная / Gordonua.com

Лица, которые в Украине находятся при власти, лучше всего умеют "врать и воровать". 27 января такое мнение в эфире ток-шоу "ГОРДОН" на YouTube-канале "Дмитрий Гордон" высказал украинский педиатр, телеведущий Евгений Комаровский.

Он говорил о том, что украинцы в случае агрессии РФ будут защищать "именно Родину, но не государство". 

"Самое страшное – что мы никак не можем понять, что наше государство по отношению к нашим людям не менее нетерпимо, чем государство российское. Тут ничего не поменялось. Любой человек во власти лучше умеет что? Врать и воровать. Больше ничего. К сожалению, он не думает о решениях, от которых зависят дети, мамы беременные. Это наше будущее, это то, чтобы каждый человек успокоился, знал, что с ним будет завтра. Вот чего люди хотят", – сказал Комаровский. 

Он призвал власти делать "понятные прикладные шаги". 

"Вы сегодня, там, повысили штрафы, поставили камеры. [...] Говорят, за день ездили, тысячу человек оштрафовали. Так давайте то, что вы там на этих штрафах заработали, отдадим ребятам в МЧС, чтобы точно знали, что эти деньги вы, гады, не украдете. [...] В любом случае нельзя по-скотски к людям относиться. Вы говорите: "Путина окружение... назначили..." Нам назначают начальника, губернатора в область присылают – люди понятия не имеют, кто это, чего его прислали, чего его убрали, что за кадровая политика. Кто вообще что определяет?" – возмутился Комаровский.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Россия, Дмитрий Гордон, Украина, Евгений Комаровский, украинцы, власть, ток-шоу "ГОРДОН"
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