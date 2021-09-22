Комитет рекомендовал Раде назначить выборы мэра Кривого Рога на 27 марта 2022 года

Такое решение комитет принял на заседании 22 сентября, говорится в протоколе. "За" проголосовало 26 нардепов.

Члены комитета должны разработать и внести в парламент проект соответствующего постановления. Раде рекомендовали его поддержать.

Контекст:

Внеочередные выборы мэра Кривого Рога будут назначать в связи со смертью предыдущего мэра Константина Павлова. 15 августа Павлова нашли застреленным на веранде его дома в селе Вольное под Кривым Рогом, оружие (карабин "Сайга") лежало рядом.

Полиция открыла уголовное производство по ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.

В Нацполиции Днепропетровской области поначалу рассматривали четыре версии: убийство, самоубийство, неосторожное обращение с оружием и доведение до самоубийства. 7 сентября в полиции сообщили, что по результатам экспертиз, допросов и других следственных действий отбросили все версии, кроме самоубийства и доведения до самоубийства.

7 сентября Нацполиция провела в Кривом Роге 16 обысков в рамках расследования гибели Павлова. СМИ сообщали, что правоохранители провели обыски дома у и.о. мэра Кривого Рога Вилкула и его сына Александра, а также у заместителей городского головы Александра Катриченко и Евгения Удода и депутата городского совета Виктории Третьяк.

Президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что берет расследование под личный контроль и намерен регулярно требовать отчетов от правоохранителей.

Павлову было 48 лет. Он стал мэром в декабре 2020 года, будучи на тот момент советником предыдущего городского головы Кривого Рога Юрия Вилкула, баллотировался от "Оппозиционной платформы – За жизнь". Был депутатом Днепропетровского областного совета от Партии регионов, возглавлял городскую организацию Партии регионов. Дважды избирался в украинский парламент по округу в Кривом Роге. В 2012 году – от Партии регионов, в 2014 году – как самовыдвиженец. В 2019 году баллотировался в Верховную Раду как самовыдвиженец, но проиграл.