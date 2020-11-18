Корниенко: Сейчас нет конституционных оснований для роспуска Рады

Глава партии "Слуга народа" Александр Корниенко не считает, что президент Владимир Зеленский хотел бы сейчас распустить парламент.

Сейчас оснований для роспуска Верховной Рады нет. Об этом в интервью агентству "Интерфакс-Украина", которое вышло 18 ноября, сказал нардеп от "Слуги народа", председатель этой партии Александр Корниенко.

Журналист спросил, пойдет ли, по мнению Корниенко, президент Украины Владимир Зеленский на роспуск парламента, если Рада не поддержит его законопроект о Конституционном Суде.

"На сегодняшний день нет конституционных оснований для роспуска. И мы об этом говорим постоянно. Я не думаю, что президент хотел досрочно прекратить полномочия Верховной Рады. Мне кажется, что его заявление больше говорит о его обеспокоенности тем, что с одной стороны, суд принимает не очень полезные решения для страны, а с другой стороны – и депутаты ведут себя не совсем понятно. Часть из них прямо поддерживает эти решения КСУ, часть – поддерживает завуалировано, прикрываясь разговорами, мол, давайте не трогать уважаемый суд. То есть, это скорее такой сигнал: давайте задумаемся о проблеме, начнем дискуссию. Она и начиналась – мы же закон внесли после этого выступления президента", – сказал политик.

Зеленский 2 ноября заявлял, что может пойти на роспуск Рады в случае политического коллапса или отсутствия поддержки его в парламенте.

27 октября 2020 года Конституционный Суд отменил часть положений антикоррупционных законов и указал, что установление уголовной ответственности за декларирование заведомо недостоверных данных, а также умышленную неподачу деклараций является чрезмерным наказанием за совершение таких правонарушений.

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) в связи с решением КСУ 28 октября закрыло доступ к реестру электронных деклараций и прекратило их проверку, хранение и обнародование, однако уже 29 октября открыло доступ к реестру.

В тот же день Зеленский зарегистрировал в Верховной Раде законопроект, которым предлагается признать неправомерным решение КСУ, лишить полномочий весь состав суда и назначить новый, а также обеспечить непрерывность действия антикоррупционного законодательства. Тупицкий заявил, что этот проект закона имеет признаки конституционного переворота и противоречит двум статьям Конституции Украины.

2 ноября спикер парламента Дмитрий Разумков зарегистрировал законопроект о возобновлении действия отдельных положений закона Украины "О предотвращении коррупции".

Профильный комитет поддержал законопроект Разумкова. Законопроект Зеленского назвали неконституционным. В комитете заявляли, что законопроекты могут начать рассматривать в декабре.