Рада начнет рассматривать законопроекты по КСУ в декабре – нардеп Мошенец

Верховная Рада Украины начнет рассматривать законопроекты по решению вопроса с Конституционным Судом со следующей пленарной недели, в декабре. Об этом рассказала в комментарии агентству УНН замглавы комитета по вопросам антикоррупционной политики Елена Мошенец 17 ноября.
"Скорее всего, на следующей пленарной неделе. Рабочая группа проработает все законопроекты по тематике КСУ и предложит согласованную позицию всех фракций", – заявила Мошенец.
Согласно повестке дня на сайте Рады, следующее пленарное заседание состоится во вторник, 1 декабря.
Замглавы фракции "Слуга народа" Александр Корниенко говорил о возможном обращении его коллег к президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой инициировать внеочередное заседание Верховной Рады, на котором парламентарии рассмотрят законопроекты по Конституционному Суду Украины.
Конституционный Суд Украины 27 октября 2020 года отменил часть положений антикоррупционных законов и указал, что установление уголовной ответственности за декларирование заведомо недостоверных данных, а также умышленную неподачу деклараций является чрезмерным наказанием за совершение таких правонарушений.
НАПК в связи с решением КСУ 28 октября закрыло доступ к реестру электронных деклараций и прекратило их проверку, хранение и обнародование. Глава агентства Александр Новиков назвал решение КСУ "сокрушительным поражением антикоррупционной реформы".
Глава КСУ Александр Тупицкий заявлял, что НАПК специально "разогнало ситуацию", судья КСУ Игорь Слиденко заявил, что решение суда не предусматривало необходимости закрывать реестр.
29 октября после заседания СНБО во исполнение распоряжения Кабмина НАПК открыло доступ к реестру электронных деклараций.
В тот же день Зеленский зарегистрировал в Верховной Раде законопроект, которым предлагается признать неправомерным решение КСУ, лишить полномочий весь состав суда и назначить новый, а также обеспечить непрерывность действия антикоррупционного законодательства. Тупицкий заявил, что этот проект закона имеет признаки конституционного переворота и противоречит двум статьям Конституции Украины. Он утверждает, что смена состава КСУ может привести к нарушению территориальной целостности Украины. Он также не исключил, что в его отношении могут вестись разные провокации, например, ему могут подбросить российский паспорт или деньги.
3 ноября Рада призвала 11 судей КСУ, голосовавших за отмену части антикоррупционных норм, уйти в отставку. 4 ноября 226 нардепов подписали и передали в КСУ заявление с призывом к судьям добровольно сложить полномочия.