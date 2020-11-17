ГОРДОН
 
 
ПОЛИТИКА

Рада начнет рассматривать законопроекты по КСУ в декабре – нардеп Мошенец

Рабочая группа проработает законопроекты по Конституционному Суду Украины и предложит согласованную позицию всех фракций, пояснила замглавы комитета по вопросам антикоррупционной политики Елена Мошенец.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Зеленский зарегистрировал законопроект, которым предлагает лишить полномочий весь состав КСУ
Зеленский зарегистрировал законопроект, которым предлагает лишить полномочий весь состав КСУ
Фото: Конституційний Суд України - офіційна сторінка / Facebook

Верховная Рада Украины начнет рассматривать законопроекты по решению вопроса с Конституционным Судом со следующей пленарной недели, в декабре. Об этом рассказала в комментарии агентству УНН замглавы комитета по вопросам антикоррупционной политики Елена Мошенец 17 ноября.

"Скорее всего, на следующей пленарной неделе. Рабочая группа проработает все законопроекты по тематике КСУ и предложит согласованную позицию всех фракций", – заявила Мошенец.

Согласно повестке дня на сайте Рады, следующее пленарное заседание состоится во вторник, 1 декабря. 

Замглавы фракции "Слуга народа" Александр Корниенко говорил о возможном обращении его коллег к президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой инициировать внеочередное заседание Верховной Рады, на котором парламентарии рассмотрят законопроекты по Конституционному Суду Украины. 

Конституционный Суд Украины 27 октября 2020 года отменил часть положений антикоррупционных законов и указал, что установление уголовной ответственности за декларирование заведомо недостоверных данных, а также умышленную неподачу деклараций является чрезмерным наказанием за совершение таких правонарушений.

НАПК в связи с решением КСУ 28 октября закрыло доступ к реестру электронных деклараций и прекратило их проверку, хранение и обнародование. Глава агентства Александр Новиков назвал решение КСУ "сокрушительным поражением антикоррупционной реформы".

Глава КСУ Александр Тупицкий заявлял, что НАПК специально "разогнало ситуацию", судья КСУ Игорь Слиденко заявил, что решение суда не предусматривало необходимости закрывать реестр.

29 октября после заседания СНБО во исполнение распоряжения Кабмина НАПК открыло доступ к реестру электронных деклараций.

В тот же день Зеленский зарегистрировал в Верховной Раде законопроект, которым предлагается признать неправомерным решение КСУ, лишить полномочий весь состав суда и назначить новый, а также обеспечить непрерывность действия антикоррупционного законодательства. Тупицкий заявил, что этот проект закона имеет признаки конституционного переворота и противоречит двум статьям Конституции Украины. Он утверждает, что смена состава КСУ может привести к нарушению территориальной целостности Украины. Он также не исключил, что в его отношении могут вестись разные провокации, например, ему могут подбросить российский паспорт или деньги.

3 ноября Рада призвала 11 судей КСУ, голосовавших за отмену части антикоррупционных норм, уйти в отставку. 4 ноября 226 нардепов подписали и передали в КСУ заявление с призывом к судьям добровольно сложить полномочия.

Теги: Верховная Рада, Конституционный Суд, Владимир Зеленский, КСУ, Александр Тупицкий, Елена Мошенец
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Меладзе попросил пустить его в отделения к пациентам, заразившимся коронавирусом
Меладзе попросил пустить его в отделения к пациентам, заразившимся коронавирусом
На канате с обнаженными ягодицами. Дорофеева назвала дату премьеры дебютного клипа. Видео
На канате с обнаженными ягодицами. Дорофеева назвала дату премьеры дебютного клипа. Видео
Сын Тодоренко сломал руку
Сын Тодоренко сломал руку
Свитолина рассказала о своей мечте
Свитолина рассказала о своей мечте
Кароль и Лопес позировали в одинаковых платьях. Фото
Кароль и Лопес позировали в одинаковых платьях. Фото
"Хочу вернуться к нормальной жизни". Заразившийся коронавирусом Анатолий Анатолич рассказал о самочувствии
"Хочу вернуться к нормальной жизни". Заразившийся коронавирусом Анатолий Анатолич рассказал о самочувствии
Актер "Квартал 95" предположил, почему в свой день рождения не получил поздравления от Зеленского
Актер "Квартал 95" предположил, почему в свой день рождения не получил поздравления от Зеленского
Галкин удивил подписчиков фактом из семейной жизни с Пугачевой
Галкин удивил подписчиков фактом из семейной жизни с Пугачевой
Украинская Instagram-блогер Покрещук, увеличившая себе скулы, нарастила цветные пряди
Украинская Instagram-блогер Покрещук, увеличившая себе скулы, нарастила цветные пряди
"Есть какая-то зависть". Кошевой прокомментировал заявление дочери о школьном буллинге
"Есть какая-то зависть". Кошевой прокомментировал заявление дочери о школьном буллинге
Ляшко показал шестимесячного сына на прогулке
Ляшко показал шестимесячного сына на прогулке
Орбакайте показала мужа и дочь на снимке-ребусе
Орбакайте показала мужа и дочь на снимке-ребусе
"Судя по фото, у меня девочка!". Подольская показала новорожденного ребенка
"Судя по фото, у меня девочка!". Подольская показала новорожденного ребенка
"Внутри оказалось много людей. Воздух был спертым". Федишин рассказала, где могла заразиться коронавирусом
"Внутри оказалось много людей. Воздух был спертым". Федишин рассказала, где могла заразиться коронавирусом
56-летняя Байрак в нижнем белье засветила тату в неожиданном месте
56-летняя Байрак в нижнем белье засветила тату в неожиданном месте
Лещенко пожаловался на тяжелое финансовое положение российских артистов
Лещенко пожаловался на тяжелое финансовое положение российских артистов
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
С челкой и завитыми волосами. Тимошенко продемонстрировала новую прическу
С челкой и завитыми волосами. Тимошенко продемонстрировала новую прическу
Кошевой рассказал, из-за чего решил отрастить волосы
Кошевой рассказал, из-за чего решил отрастить волосы
56-летняя Байрак в нижнем белье засветила тату в неожиданном месте
56-летняя Байрак в нижнем белье засветила тату в неожиданном месте
Кароль и Лопес позировали в одинаковых платьях. Фото
Кароль и Лопес позировали в одинаковых платьях. Фото
На канате с обнаженными ягодицами. Дорофеева назвала дату премьеры дебютного клипа. Видео
На канате с обнаженными ягодицами. Дорофеева назвала дату премьеры дебютного клипа. Видео
Ляшко показал шестимесячного сына на прогулке
Ляшко показал шестимесячного сына на прогулке
"Судя по фото, у меня девочка!". Подольская показала новорожденного ребенка
"Судя по фото, у меня девочка!". Подольская показала новорожденного ребенка
Актер "Квартал 95" предположил, почему в свой день рождения не получил поздравления от Зеленского
Актер "Квартал 95" предположил, почему в свой день рождения не получил поздравления от Зеленского
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS