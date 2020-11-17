Рада начнет рассматривать законопроекты по КСУ в декабре – нардеп Мошенец

Рабочая группа проработает законопроекты по Конституционному Суду Украины и предложит согласованную позицию всех фракций, пояснила замглавы комитета по вопросам антикоррупционной политики Елена Мошенец.

Верховная Рада Украины начнет рассматривать законопроекты по решению вопроса с Конституционным Судом со следующей пленарной недели, в декабре. Об этом рассказала в комментарии агентству УНН замглавы комитета по вопросам антикоррупционной политики Елена Мошенец 17 ноября.

"Скорее всего, на следующей пленарной неделе. Рабочая группа проработает все законопроекты по тематике КСУ и предложит согласованную позицию всех фракций", – заявила Мошенец.

Согласно повестке дня на сайте Рады, следующее пленарное заседание состоится во вторник, 1 декабря.

Замглавы фракции "Слуга народа" Александр Корниенко говорил о возможном обращении его коллег к президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой инициировать внеочередное заседание Верховной Рады, на котором парламентарии рассмотрят законопроекты по Конституционному Суду Украины.