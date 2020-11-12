КСУ потребовал объяснений, как решение по антикоррупционным законам попало к Зеленскому до публикации

В Конституционном Суде Украины заявили, что передача решения до официального обнародования является нарушением закона.

Конституционный Суд потребовал объяснений от представителя президента Украины Владимира Зеленского в КСУ Федора Вениславского из-за его заявления о том, что в Офисе президента приняли решение о признании неконституционными ряда положений антикоррупционного законодательства до его официальной публикации на сайте суда. Об этом 12 ноября сообщила пресс-служба ведомства.

В суде отметили, что передача решения до официального обнародования является нарушением закона.

"Зафиксированы визиты Вениславского в Конституционный Суд, которые не связаны с выполнением представительства президента в КСУ, его общение с отдельными судьями могут свидетельствовать о незаконном влиянии на них с целью блокирования рассмотрения дел, которое категорически недопустимо", – говорится в сообщении.

Конституционный Суд Украины 27 октября 2020 года отменил часть положений антикоррупционных законов и указал, что установление уголовной ответственности за декларирование заведомо недостоверных данных, а также умышленную неподачу деклараций является чрезмерным наказанием за совершение таких правонарушений.

НАПК в связи с решением КСУ 28 октября закрыло доступ к реестру электронных деклараций и прекратило их проверку, хранение и обнародование. Глава агентства Александр Новиков назвал решение КСУ "сокрушительным поражением антикоррупционной реформы".

Глава КСУ Александр Тупицкий заявлял, что НАПК специально "разогнало ситуацию", судья КСУ Игорь Слиденко заявил, что решение суда не предусматривало необходимости закрывать реестр.

29 октября после заседания СНБО во исполнение распоряжения Кабмина НАПК открыло доступ к реестру электронных деклараций.

В тот же день Зеленский зарегистрировал в Верховной Раде законопроект, которым предлагается признать неправомерным решение КСУ, лишить полномочий весь состав суда и назначить новый, а также обеспечить непрерывность действия антикоррупционного законодательства. Тупицкий заявил, что этот проект закона имеет признаки конституционного переворота и противоречит двум статьям Конституции Украины. Он утверждает, что смена состава КСУ может привести к нарушению территориальной целостности Украины. Он также не исключил, что в его отношении могут вестись разные провокации, например, ему могут подбросить российский паспорт или деньги.