"Слуга Народа" может попросить Зеленского инициировать внеочередное заседание Рады по Конституционному Суду

Депутаты фракции "Слуга народа" могут обратиться к президенту Украины Владимиру Зеленскому провести внеочередное заседание Верховной Рады, на котором рассмотрят законопроекты по Конституционному Суду.

Фракция "Слуга народа" может попросить президента Украины Владимира Зеленского инициировать внеочередное заседание Верховной Рады, на котором парламентарии рассмотрят законопроекты по Конституционному Суду Украины. Об этом 16 ноября на заседании согласительного совета руководителей фракций и групп рассказал замглавы фракции Александр Корниенко, передает корреспондент издания "ГОРДОН".

"По поводу законопроектов по КСУ и так далее. Если мы завтра не успеваем к каким-то из них дойти, то формат рабочей группы тоже возможен. Нужно понимать, что время идет, а решать вопрос возвращения электронного декларирования тоже надо. Возможно, при подготовке и активной работе этой рабочей группы у нас есть потенциал на внеочередное заседание, инициированное президентом. Мы к нему обратимся. Например, одно заседание только по этим законопроектам, тогда его можно быстро провести", – сказал он.

Спикер Верховной рады Дмитрий Разумков присоединился к заседанию совета по видеосвязи и предложил создать рабочую группу для подготовки компромиссного решения по выходу из конституционного кризиса. Такая группа, по словам Разумкова, должна наработать необходимые законодательные инициативы.

"Я уверен, что необходимо перейти ко второму этапу – создать рабочую группу, которая уже начала нарабатывать те законодательные инициативы, которые мы с вами планировали [...] Мы не можем "занимать позицию страуса" и делать вид, что эта проблема решится без нас", – заявил он.

Он добавил, что законопроект №4304 о возобновлении е-декларирования остается актуальным.

Конституционный Суд Украины 27 октября 2020 года отменил часть положений антикоррупционных законов и указал, что установление уголовной ответственности за декларирование заведомо недостоверных данных, а также умышленную неподачу деклараций является чрезмерным наказанием за совершение таких правонарушений.

НАПК в связи с решением КСУ 28 октября закрыло доступ к реестру электронных деклараций и прекратило их проверку, хранение и обнародование. Глава агентства Александр Новиков назвал решение КСУ "сокрушительным поражением антикоррупционной реформы".

Глава КСУ Александр Тупицкий заявлял, что НАПК специально "разогнало ситуацию", судья КСУ Игорь Слиденко заявил, что решение суда не предусматривало необходимости закрывать реестр.

29 октября после заседания СНБО во исполнение распоряжения Кабмина НАПК открыло доступ к реестру электронных деклараций.

В тот же день Зеленский зарегистрировал в Верховной Раде законопроект, которым предлагается признать неправомерным решение КСУ, лишить полномочий весь состав суда и назначить новый, а также обеспечить непрерывность действия антикоррупционного законодательства. Тупицкий заявил, что этот проект закона имеет признаки конституционного переворота и противоречит двум статьям Конституции Украины. Он утверждает, что смена состава КСУ может привести к нарушению территориальной целостности Украины. Он также не исключил, что в его отношении могут вестись разные провокации, например, ему могут подбросить российский паспорт или деньги.

3 ноября Рада призвала 11 судей КСУ, голосовавших за отмену части антикоррупционных норм, уйти в отставку. 4 ноября 226 нардепов подписали и передали в КСУ заявление с призывом к судьям добровольно сложить полномочия.