Кравчук заявил, что внутри Украины много противников ее независимости

Глава украинской делегации в трехсторонней контактной группе по урегулировании вооруженного конфликта на Донбассе Леонид Кравчук считает, что в Украине есть большое количество людей, имеющих враждебные настроения относительно построения независимого государства.

В Украине много людей, которые настроены против независимости государства. Такое мнение выразил первый президент Украины, глава украинской делегации в трехсторонней контактной группе по урегулировании вооруженного конфликта на Донбассе Леонид Кравчук в эфире программы "Право на власть" на телеканале "1+1" вечером 18 февраля.

"Мы в Украине спорим, правда ли, что Россия – агрессор, а может, она не агрессор. [...] Я прожил немало. Могу вам сказать открыто. Я такой ситуации в государстве при всех ее особенностях еще не встречал. И не имеет значения, пятая ли, 10-я или седьмая колонна. Я вижу в Украине очень много людей, которые имеют враждебные настроения относительно главной темы страны – построить независимое государство", – заявил Кравчук.

Глава украинской делегации в ТКГ напомнил, как 11 февраля участвовал онлайн в заседании Совбеза ООН относительно шестой годовщины подписания в Минске Комплекса мер по выполнению Минских соглашений.

"Выступили все 15 членов Совбеза, постоянных и непостоянных. Хочу сказать: я такие оценки России как агрессора и оккупанта очень редко слышу в Украине. Острые, уничтожающие, с наивысшими оценками, которые вписывается только в слова "агрессор" или "оккупант", который должен оставить украинскую землю. И мы должны сделать все, чтобы это произошло. Так говорят члены Совбеза ООН, конечно, кроме России. А мы в Украине спорим, действительно ли Россия – агрессор", – подчеркнул Кравчук.

На вопрос ведущего, как работать государству и обществу Украины с аудиторией, которая может привести к расколу страны, Кравчук ответил, что в этом деле должен работать закон.

"Не нужно жать один одному руки, не надо обниматься. Нужно, чтобы закон действовал, а виноватые должны нести наказание. Если это будет сделано, народ поймет: виновные наказываются. Но если мы будем пробовать объединиться, не наказав виновных, не назвав имена людей, которые говорят одно, а делают другое. Людей, которые 30 лет ищут черную кошку в темной комнате, мы никогда не сможем объединиться. Объединение не может быть только на эмоциях. [...] Напряжение пройдет, а справедливость и правда останутся", – заключил первый президент Украины.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, на востоке Украины Россия начала вооруженную агрессию. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

22 июля 2020 года трехсторонняя контактная группа согласовала режим полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе с полуночи 27 июля. Президент Украины Владимир Зеленский отмечал, что Объединенные силы будут отвечать на вражеские обстрелы и после вступления перемирия в силу.

Украинская сторона регулярно заявляет о случаях нарушения боевиками режима прекращения огня. В начале 2021 года ситуация на Донбассе обострилась. Штаб операции Объединенных сил неоднократно сообщал, что противник ведет снайперский огонь.

4 февраля глава МВД Арсен Аваков заявил, что на Донбассе "никакого мирного процесса уже нет". "Действуют снайперские пары, действуют минометы, обстрелы. Война идет", – сказал он.

Зеленский 11 февраля во время визита в Донецкую область сказал, что эскалация ситуации на Донбассе связана с попытками России давить на Украину на переговорах в трехсторонней контактной группе по урегулированию конфликта на востоке Украины.

По данным "Новинарні", в январе на востоке Украины погибло трое военнослужащих. В этом месяце погибших уже как минимум восемь.