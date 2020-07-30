Кравчук сменил Кучму в ТКГ, в Украине побит антирекорд заболеваемости COVID-19. Главное за день

86-летний Кравчук возглавит делегацию Украины на переговорах по урегулированию конфликта на Донбассе Фото предоставлено телеканалом NewsOne

Кравчук стал главным переговорщиком

Глава Украинского государства Владимир Зеленский назначил главой делегации на переговорах в Минске первого президента страны Леонида Кравчука, который сменил в этой роли второго президента Леонида Кучму. Кравчук не исключил, что в составе участников трехсторонней контактной группы от Украины произойдут изменения.

Козак берет самоотвод

Замглавы администрации президента России Дмитрий Козак направил письмо политическим советникам глав стран "Нормандской четверки", в котором назвал бессмысленным и неэффективным нынешний формат переговоров об урегулировании ситуации на Донбассе. Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак призвал спокойно относиться к подобным дипломатическим ходам.

Украина хочет экстрадиции "вагнеровцев"

Украина будет инициировать экстрадицию задержанных в Беларуси боевиков частной военной компании "Вагнер", об этом заявили в СБУ.

Белорусские власти обвинили 33 наемника в подготовке массовых беспорядков совместно с местными оппозиционерами.

Посол России в Минске Дмитрий Мезенцев заявил, что россияне должны были вылететь из Минска в третью страну, но опоздали на рейс.

COVID-19 в Украине и мире

За последние сутки в Украине подтвердили 1197 случаев заболевания коронавирусной инфекцией, это новый антирекорд. 23 человека за минувшие 24 часа скончались.

В мире насчитывается уже более 17 млн инфицированных коронавирусом.

Запущен новый марсоход

С мыса Канаверал в США успешно стартовала ракета Atlas V, которая доставит на Марс новый исследовательский аппарат Perseverance. Его задача – поиск признаков микробиологической жизни на Красной планете.