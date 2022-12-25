Кулеба – Блинкену: Спасибо за неустанную работу по мобилизации поддержки Украины

"Спасибо, госсекретарь Блинкен, за эти добрые слова и вашу неустанную работу по мобилизации поддержки Украины в этом году. Для меня было честью видеть вас в качестве специального гостя на конференции послов Украины 2022 года. Счастливого Рождества вашей семье и всем американцам", – написал Кулеба в Twitter 24 декабря.
Thank you @SecBlinken for these kind words and your tireless work to mobilize support for Ukraine this year. It was an honor to have you as a special guest of Ukrainian Ambassadors Conference 2022. Merry Christmas to your family and all Americans. https://t.co/Cvnm17xMK9— Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) December 24, 2022
23 декабря Блинкен выступил онлайн перед участниками конференции послов Украины "Война и новые горизонты в мире" и заверил их в неизменной поддержке Соединенных Штатов.
"Мое послание было простым: где бы вы ни работали над укреплением поддержки суверенитета, территориальной целостности и демократии Украины, у вас есть партнер в Соединенных Штатах. Рассчитывайте на нас", – подписал Блинкен видео.
США предоставляют помощь Украине преимущественно по системе "президентского сокращения" запасов Пентагона. Кроме того, США помогают Украине в рамках Инициативы содействия безопасности Украины (USAI) в более длительной перспективе – заключая контракты с промышленностью на производство оружия.
С начала работы администрации Байдена в 2021 году США выделили на помощь в области безопасности Украине более $21,9 млрд, в том числе $21,2 млрд – с начала полномасштабного вторжения РФ, сообщали в Пентагоне 21 декабря.
Отдельно в Соединенных Штатах приняли закон о ленд-лизе для Украины, согласно которому США смогут одалживать или сдавать в аренду средства защиты Украине и другим странам Восточной Европы. Посол Украины в США Оксана Маркарова объяснила, что для оборонной помощи Украине минобороны США пока использует программы безвозмездной передачи оружия, а ленд-лиз – это дополнительный инструмент, который будет применяться в случае необходимости.
Также США предоставляют Украине финансовую и гуманитарную помощь.
В декабре обе палаты Конгресса США приняли законопроект о госфинансировании на 2023 год, который предусматривает выделение $44,9 млрд помощи Украине и союзникам по НАТО для противостояния российской агрессии.