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Кулеба – Блинкену: Спасибо за неустанную работу по мобилизации поддержки Украины

Кулеба Блинкену: Счастливого Рождества вашей семье и всем американцам
Кулеба – Блинкену: Счастливого Рождества вашей семье и всем американцам
Фото: EPA

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба поблагодарил госсекретаря США Энтони Блинкена за мобилизацию поддержки Украины в 2022 году.

"Спасибо, госсекретарь Блинкен, за эти добрые слова и вашу неустанную работу по мобилизации поддержки Украины в этом году. Для меня было честью видеть вас в качестве специального гостя на конференции послов Украины 2022 года. Счастливого Рождества вашей семье и всем американцам", – написал Кулеба в Twitter 24 декабря.

23 декабря Блинкен выступил онлайн перед участниками конференции послов Украины "Война и новые горизонты в мире" и заверил их в неизменной поддержке Соединенных Штатов.

"Мое послание было простым: где бы вы ни работали над укреплением поддержки суверенитета, территориальной целостности и демократии Украины, у вас есть партнер в Соединенных Штатах. Рассчитывайте на нас", – подписал Блинкен видео.

Контекст:

США предоставляют помощь Украине преимущественно по системе "президентского сокращения" запасов Пентагона. Кроме того, США помогают Украине в рамках Инициативы содействия безопасности Украины (USAI) в более длительной перспективе – заключая контракты с промышленностью на производство оружия.

С начала работы администрации Байдена в 2021 году США выделили на помощь в области безопасности Украине более $21,9 млрд, в том числе $21,2 млрд – с начала полномасштабного вторжения РФ, сообщали в Пентагоне 21 декабря.

Отдельно в Соединенных Штатах приняли закон о ленд-лизе для Украины, согласно которому США смогут одалживать или сдавать в аренду средства защиты Украине и другим странам Восточной Европы. Посол Украины в США Оксана Маркарова объяснила, что для оборонной помощи Украине минобороны США пока использует программы безвозмездной передачи оружия, а ленд-лиз – это дополнительный инструмент, который будет применяться в случае необходимости.

Также США предоставляют Украине финансовую и гуманитарную помощь.

В декабре обе палаты Конгресса США приняли законопроект о госфинансировании на 2023 год, который предусматривает выделение $44,9 млрд помощи Украине и союзникам по НАТО для противостояния российской агрессии.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: США, военная помощь, Дмитрий Кулеба, Энтони Блинкен, война России против Украины
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