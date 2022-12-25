Кулеба – Блинкену: Спасибо за неустанную работу по мобилизации поддержки Украины

"Спасибо, госсекретарь Блинкен, за эти добрые слова и вашу неустанную работу по мобилизации поддержки Украины в этом году. Для меня было честью видеть вас в качестве специального гостя на конференции послов Украины 2022 года. Счастливого Рождества вашей семье и всем американцам", – написал Кулеба в Twitter 24 декабря.

Thank you @SecBlinken for these kind words and your tireless work to mobilize support for Ukraine this year. It was an honor to have you as a special guest of Ukrainian Ambassadors Conference 2022. Merry Christmas to your family and all Americans. https://t.co/Cvnm17xMK9 — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) December 24, 2022

23 декабря Блинкен выступил онлайн перед участниками конференции послов Украины "Война и новые горизонты в мире" и заверил их в неизменной поддержке Соединенных Штатов.

"Мое послание было простым: где бы вы ни работали над укреплением поддержки суверенитета, территориальной целостности и демократии Украины, у вас есть партнер в Соединенных Штатах. Рассчитывайте на нас", – подписал Блинкен видео.