Кулеба назвал заявления Земана об Украине "попыткой нанести ущерб украинско-чешским отношениям"

Земан в интервью в эфире CNN Prima NEWS 5 февраля заявил, что "не разделяет опасений" по поводу возможной новой российской агрессии против Украины. Нынешнюю напряженность он считает "словесной войной" с обеих сторон и хотел бы, чтобы так и оставалось. По мнению Земана, Россия осознает, что больше потеряет от возможного вторжения, чем выиграет.

"Очередная попытка президента Земана нанести ущерб украинско-чешским отношениям завершится очередной неудачей. С нетерпением жду в Украине министра иностранных дел Чехии Яна Липавского. Он представляет ответственное правительство, понимающее, какую опасность для Чехии и Европы в целом представляет агрессия РФ против Украины", – заявил Кулеба в Twitter.