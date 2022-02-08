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Кулеба ответил, что необходимо Украине, чего не делает Евросоюз

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В Украине решается вопрос, какой будет Европа в будущие десятилетия, отметил Кулеба
В Украине решается вопрос, какой будет Европа в будущие десятилетия, отметил Кулеба
Фото: EPA

Кризис вокруг Украины является уникальной возможностью "отбросить исторические стереотипы" относительно перспектив европейской интеграции страны.

Такое мнение 8 февраля в Киеве на совместной пресс-конференции с главами МИД стран славковского формата (Чехии, Словакии и Австрии – Яном Липавским, Иваном Корчком и Александером Шалленбергом) выразил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

Мероприятие транслировалось на YouTube-канале in time Ukraine.

Кулебу спросили, есть ли что-то, что нужно Украине и чего не делает Европейский союз.

"Украине необходимо от ЕС, как от объединения, как от единого целого, первое – единство, второе – решительность в вопросе применения болезненных санкций в отношении России – и третье – амбициозность относительно Украины, – ответил Кулеба. – Нынешний кризис – это уникальный случай отбросить исторические стереотипы относительно перспектив европейской интеграции Украины и действительно посмотреть на будущее Украины как члена ЕС, с точки зрения того, что это отвечает интересам самого ЕС".

Глава МИД отметил, что "в Украине понимают, что процесс расширения – это сложно и это вызывает дебаты". Но, по словам Кулебы, "сейчас в Украине решается не только вопрос будущей архитектуры европейской безопасности", но и "какой будет Европа в будущие десятилетия".

"Именно потому надо прекратить тем странам, которые это все еще делают, смотреть на Украину через призму России. Надо смотреть на Украину как на самодостаточного члена большого европейского сообщества в широком смысле, как на будущего члена ЕС, вместе с которым ЕС будет сильнее и экономически более мощным", – подчеркнул украинский министр.

Липавский, Корчок и Шалленберг пребывают с визитом в Украине с 7 февраля, они совместно посетили прифронтовую зону на Донбассе.

В украинском МИД подчеркнули, что это "первый в истории визит глав внешнеполитических ведомств стран славковского формата", который имеет цель продемонстрировать солидарность с Украиной на фоне агрессивных действий РФ.

Визит глав МИД Чехии, Словакии и Австрии проходит на фоне скопления российских войск вблизи границ Украины и сообщений о возможном вторжении РФ.

Глава Минобороны Украины Алексей Резников рассказал 7 февраля, что у границ Украины расположены 119 тыс. российских войск наземного компонента. Они находятся в Беларуси, РФ, а также на временно оккупированных территориях в Крыму и ОРДЛО. В то же время, по словам Резникова, вероятность значительной эскалации со стороны РФ низкая.

Контекст:

Верховная Рада и Европарламент 16 сентября 2014 года синхронно утвердили Соглашение об ассоциации Украины с ЕС. 1 сентября 2017 года оно вступило в силу в полном объеме.

Стратегический курс на членство Украины в Евросоюзе закреплен в Конституции.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил 29 января 2022 года, что общий прогресс выполнения Соглашения об ассоциации с ЕС за два года вырос на 19% и составляет 63%.

Согласно результатам опроса, проведенного с 24 ноября по 1 декабря 2021 года Центром Разумкова, вступление Украины в ЕС поддерживают 55,6% украинцев.

Теги: Россия, Украина, санкции, МИД Украины, агрессия, Дмитрий Кулеба, Европейский союз, Европа, архитектура, безопасность, пресс-конференция, будущее, вступ, перспективы, членство, ЕС
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