МИД Украины потребовал, чтобы хасидов посадили на карантин в Беларуси

Транзитный проезд по территории Беларуси допускается в течение 48 часов, а паломники-хасиды уже гораздо дольше ждут возможности въехать в Украину. Поэтому белорусские власти должны организовать для этих лиц двухнедельный карантин, заявили в украинском МИД.

Министерство иностранных дел Украины просит власти Беларуси обеспечить соблюдение паломниками-хасидами, которые находятся на белорусско-украинской границе, карантина сроком на 14 дней. Об этом 16 сентября сообщила пресс-служба украинского МИД.

Украинские дипломаты напомнили, что согласно действующим в Беларуси карантинным ограничениям, иностранцы, прибывающие в страну, должны проходить двухнедельную самоизоляцию. Транзитный проезд через территорию Беларуси допускается в течение 48 часов с целью следования в государство постоянного или временного проживания.

"Подавляющее большинство паломников находится на участке границы более 48 часов, они не являются лицами, постоянно или временно проживающими в Украине, что является нарушением установленных в Республике Беларусь карантинных правил режима транзита", – заявили в МИД.

С 28 августа по 28 сентября 2020 года границу Украины закрыли для иностранцев в связи с обострением эпидемической ситуации, такое решение принято на заседании Кабинета Министров 26 августа.

"Европейская правда" со ссылкой на источники сообщила, что решение Кабмина было продиктовано стремлением не допустить паломничества хасидов на празднование Рош а-Шана.

14 сентября в Госпогранкомитете Беларуси сообщили, что на границе с Украиной находится более 1,5 тыс. хасидов, которые требуют пустить их на празднование еврейского Нового года (Рош а-Шана). В Госпогранслужбе Украины заявили, что ожидают прибытия к границам Украины 4 тыс. хасидов.

Сейчас граница с Беларусью охраняется в усиленном режиме. Президент Беларуси Александр Лукашенко поручил правительству договориться с Украиной о предоставлении "зеленого коридора" для паломников.

Министерство иностранных дел Украины 15 сентября обратилось к властям Беларуси с просьбой не оформлять разрешения на выезд хасидов в Украину.

16 сентября Кабмин Украины решил закрыть пункт пропуска "Новые Яриловичи" на границе с Беларусью, где скопились группы паломников.