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Минобороны Украины утвердило состав антикоррупционного совета

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В антикоррупционный совет при Минобороны вошли 15 человек
В антикоррупционный совет при Минобороны вошли 15 человек
Фото: depositphotos.com

Министерство обороны Украины утвердило состав Общественного антикоррупционного совета при Минобороны, который выбирали украинцы на общенациональном голосовании в марте. Об этом 10 апреля сообщила пресс-служба Минобороны.

В состав совета вошли кандидаты, которые набрали больше всего голосов:

  • Геращенко Александр Владимирович – от ОО "Центр противодействия рейдерству и коррупции";
  • Григорян Артак Володеевич – от ОО "Всеукраинское объединение "Автомайдан";
  • Грушовец Евгений Анатольевич – от ВОО "Ассоциация юристов Украины";
  • Кальницкий Виталий Владимирович – от ОО "Антикорупційна сокира";
  • Кривошея Геннадий Григорьевич – от ОО "Вместе против коррупции";
  • Масюк Виталий Владимирович – от ОО "Новая честная Украина";
  • Николаенко Татьяна Владимировна – от ОО "Сороритас";
  • Оджиковский Виталий Олегович – от ВОО "Ассоциация юристов Украины";
  • Остапенко Дмитрий Николаевич – от ВОО "Ассоциация юристов Украины";
  • Пионтковский Константин Анатольевич – от ОО "Всеукраинское объединение "Автомайдан";
  • Прудковских Виктор Вячеславович – от ОО "Антикорупційна сокира";
  • Свирко Олег Станиславович – от ОО "Сороритас";
  • Трегуб Елена Николаевна – от ОО "Независимая антикоррупционная комиссия";
  • Шуба Анастасия Вадимовна от – ОО "Антикорупційна сокира";
  • Яровая Богдана Эдуардовна – от ОО "Сороритас".

Министерство отмечает, что процесс формирования совета состоялся без нарушений, признаков существенного влияния на результаты не обнаружено.

Всего были поданы заявки от более чем 50 кандидатов. Комиссия допустила к участию 29 кандидатов.

Контекст:

Решение о создании антикоррупционного совета при Минобороне было принято после скандала с закупкой продуктов для украинских военнослужащих. СМИ выяснили, что они закупались в два-три раза дороже, чем стоят в киевских супермаркетах.

В январе на фоне скандала были уволены директор департамента закупок Богдан Хмельницкий и замминистра Вячеслав Шаповалов. Им также сообщили о подозрении в растрате и "препятствовании деятельности ВСУ" за закупку, предположительно, некачественных бронежилетов.

Кроме того, следователи Нацполиции сообщили о подозрении советнику Шаповалова в завладении более 1,7 млрд грн, предназначенных для закупки товаров для ВСУ.

Министр обороны Алексей Резников анонсировал перезагрузку антикоррупционного управления Минобороны. 10 февраля прошло заседание рабочей группы по созданию антикоррупционного совещательного органа при Минобороны, к рабочей группе присоединились представители 13 организаций.

Верховная Рада 24 февраля приняла закон о введении прозрачности в оборонных закупках.

15 марта в Минобороны сообщили, что антикоррупционное подразделение ведомства "перезагружено" и усилено, став департаментом.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Украина, коррупция, Автомайдан, Министерство обороны Украины, Минобороны
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