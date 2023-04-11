Минобороны Украины утвердило состав антикоррупционного совета

В состав совета вошли кандидаты, которые набрали больше всего голосов:

Министерство отмечает, что процесс формирования совета состоялся без нарушений, признаков существенного влияния на результаты не обнаружено.

Всего были поданы заявки от более чем 50 кандидатов. Комиссия допустила к участию 29 кандидатов.

Контекст:

Решение о создании антикоррупционного совета при Минобороне было принято после скандала с закупкой продуктов для украинских военнослужащих. СМИ выяснили, что они закупались в два-три раза дороже, чем стоят в киевских супермаркетах.

В январе на фоне скандала были уволены директор департамента закупок Богдан Хмельницкий и замминистра Вячеслав Шаповалов. Им также сообщили о подозрении в растрате и "препятствовании деятельности ВСУ" за закупку, предположительно, некачественных бронежилетов.

Кроме того, следователи Нацполиции сообщили о подозрении советнику Шаповалова в завладении более 1,7 млрд грн, предназначенных для закупки товаров для ВСУ.

Министр обороны Алексей Резников анонсировал перезагрузку антикоррупционного управления Минобороны. 10 февраля прошло заседание рабочей группы по созданию антикоррупционного совещательного органа при Минобороны, к рабочей группе присоединились представители 13 организаций.

Верховная Рада 24 февраля приняла закон о введении прозрачности в оборонных закупках.

15 марта в Минобороны сообщили, что антикоррупционное подразделение ведомства "перезагружено" и усилено, став департаментом.