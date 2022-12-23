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Глава подразделения детективов НАБУ: В Одессе самая "монополизированная" местная власть

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В Одессе НАБУ расследует несколько громких дел Калужинский
В Одессе НАБУ расследует несколько громких дел – Калужинский
Фото: НАБУ / Telegram

Антикоррупционные органы собрали достаточно доказательств для привлечения к ответственности топ-чиновников местного самоуправления в Одессе. Об этом руководитель главного подразделения детективов Национального антикоррупционного бюро Украины Андрей Калужинский заявил в интервью ZN.UA, опубликованном 23 декабря.

По его словам, НАБУ получило информацию о незаконном влиянии определенных лиц на все городские и областные власти в Одессе примерно 1,5 года назад. В дальнейшем детективы получили доказательства, из которых следует, что фигуранты дела фактически влияли на принятие всех решений местных властей и активно пользовались этим влиянием.

"В каждом из регионов есть свои более или менее влиятельные игроки, но информации о том, что кто-то настолько, как в Одессе, "монополизировал" местную власть, у нас нет. В общем, у нас сейчас много производств по Одессе, касающихся разных схем. Детективы также постоянно мониторят, применяются ли аналогичные схемы в других регионах", – сказал Калужинский.

Он отметил, что сегодня в Одессе НАБУ расследует сразу несколько громких дел. Среди них – о том, как в 2016–2019 годах община города потеряла по меньшей мере шесть земельных участков площадью 15,9 га и незаконно потратила из местного бюджета 131 млн грн. Это привело к ущербу на 689 млн грн.

Подозреваемыми по этому делу являются мэр Одессы Геннадий Труханов, ряд городских чиновников и одесский бизнесмен Владимир Галантерник. Следствие считает, что подозреваемые были причастны к завладению земельными участками в Одессе, фигуранты дела называли "арендой".

Это не единственное дело Труханова: в 2020 году в суд передали обвинительный акт по делу о сокрытии в декларации имущества супруги мэра на миллионы гривен. ВАКС закрыл это производство.

Также Труханов фигурирует в деле о хищении 92 млн грн бюджета Одессы при покупке здания завода "Краян", по которому Малиновский райсуд Одессы уже успел оправдать обвиняемых.

"Но оправдательный приговор в дальнейшем был отменен, сейчас это дело рассматривается в Высшем антикоррупционном суде. Надеюсь, что Высший антикоррупционный суд примет законное решение", – сказал Калужинский.

Контекст:

В октябре 2021 года генеральный прокурор Ирина Венедиктова сообщила, что подписала ряд подозрений в рамках расследования уголовного производства НАБУ и Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

В тот же день детективы НАБУ вручили подозрение Труханову и еще трем чиновникам в связи со злоупотреблением служебным положением и участием в преступной организации. Действия подозреваемых квалифицированы по ч. 1 ст. 255 (создание либо участие в преступной организации) и ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением, причинившее тяжкие последствия) Уголовного кодекса Украины.

По версии следствия, участники организации в сговоре с другими лицами разработали механизм незаконного завладения деньгами местного бюджета и землей территориальной общины Одессы для ее передачи под застройку. Из-за этих действий, как сообщали в НАБУ, в течение 2016–2019 годов община потеряла не менее шести земельных участков общей площадью 15,9 га, а чиновники незаконно потратили из местного бюджета 131 млн грн.

Общий размер ущерба по этим эпизодам, согласно результатам экспертизы, составляет 689 млн грн. Всего в производстве фигурируют 16 человек, включая известного бизнесмена Владимира Галантерника, которого СМИ называют "серым кардиналом Одессы". Галантерника ВАКС арестовал заочно.

Труханову и другим фигурантам назначили меру пресечения в виде залога. 30 млн грн залога за мэра внесены, по информации СМИ, это сделал внефракционный народный депутат, миллиардер Вадим Новинский. 24 декабря покинул СИЗО после внесения залога исполняющий обязанности заместителя одесского городского головы Олег Брындак.

9 декабря НАБУ и сотрудники Специализированной антикоррупционной прокуратуры сообщили о подозрении трем заместителям мэра Одессы – первому заместителю мэра Михаилу Кучуку (заочно, его местонахождение неизвестно), Брындаку и заместителю мэра Светлане Бердеге.

Следствие считает их членами преступной организации,Труханов, в чьем кабинете, по информации СМИ, проводили обыски в рамках этого производства, имеет статус свидетеля, добавляет Центр противодействия коррупции.

Теги: Одесса, следствие, Геннадий Труханов, детективы, НАБУ, САП, Владимир Галантерник, ВАКС
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