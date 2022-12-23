Глава подразделения детективов НАБУ: В Одессе самая "монополизированная" местная власть

По его словам, НАБУ получило информацию о незаконном влиянии определенных лиц на все городские и областные власти в Одессе примерно 1,5 года назад. В дальнейшем детективы получили доказательства, из которых следует, что фигуранты дела фактически влияли на принятие всех решений местных властей и активно пользовались этим влиянием.

"В каждом из регионов есть свои более или менее влиятельные игроки, но информации о том, что кто-то настолько, как в Одессе, "монополизировал" местную власть, у нас нет. В общем, у нас сейчас много производств по Одессе, касающихся разных схем. Детективы также постоянно мониторят, применяются ли аналогичные схемы в других регионах", – сказал Калужинский.

Он отметил, что сегодня в Одессе НАБУ расследует сразу несколько громких дел. Среди них – о том, как в 2016–2019 годах община города потеряла по меньшей мере шесть земельных участков площадью 15,9 га и незаконно потратила из местного бюджета 131 млн грн. Это привело к ущербу на 689 млн грн.

Подозреваемыми по этому делу являются мэр Одессы Геннадий Труханов, ряд городских чиновников и одесский бизнесмен Владимир Галантерник. Следствие считает, что подозреваемые были причастны к завладению земельными участками в Одессе, фигуранты дела называли "арендой".

Это не единственное дело Труханова: в 2020 году в суд передали обвинительный акт по делу о сокрытии в декларации имущества супруги мэра на миллионы гривен. ВАКС закрыл это производство.

Также Труханов фигурирует в деле о хищении 92 млн грн бюджета Одессы при покупке здания завода "Краян", по которому Малиновский райсуд Одессы уже успел оправдать обвиняемых.

"Но оправдательный приговор в дальнейшем был отменен, сейчас это дело рассматривается в Высшем антикоррупционном суде. Надеюсь, что Высший антикоррупционный суд примет законное решение", – сказал Калужинский.