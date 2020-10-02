Нардеп Палица заявил, что за 5 млрд грн Украину можно было полностью подготовить к борьбе с COVID-19

Полгода назад украинцы ушли на карантин и дали властям подготовиться к пандемии, при этом они потеряли рабочие места и бизнес – но власть так и не подготовилась к COVID-19, заявил лидер партии "За майбутнє", нардеп Игорь Палица.

Игорь Палица: А за счет чего будут жить люди, за счет чего будут выживать предприятия? Фото: Ігор Палиця / Facebook

Власть в Украине имела полгода на подготовку к COVID-19 и провалила ее, считает лидер партии "За майбутнє", нардеп Игорь Палица. 1 октября в эфире ток-шоу "Право на владу" он заявил, что 5 млрд грн должно было хватить на полную готовность к эпидемии.

"Я с удивлением прочитал выступление президента в Ровно, где он обвинил политиков и местные выборы в росте заболеваемости коронавирусом. Что, когда был жесткий карантин, страна не имела такого количества заболеваний. Я хочу ответить президенту. Люди ушли на карантин, потому что были напуганы. Они дали властям подготовиться. Они потеряли рабочие места, потеряли свой бизнес, города потеряли налоги, областные бюджеты потеряли налоги, республиканский бюджет потерял налоги. Власть не подготовилась. А сегодня рассказывать о том, что надо идти на жесткий карантин? А за счет чего будут жить люди, за счет чего будут выживать предприятия?" – сказал политик.

Он убежден, что за это время и деньги можно было обеспечить и тестирование, и необходимое количество койко-мест, а т также подачу кислорода пациентам и необходимое количество аппаратов для компьютерной томографии.

"Одна лаборатория, которая сможет производить одну тысячу тестов на сутки, стоит 7 миллионов гривен. Это без общестроительных работ. За 1 миллиард гривен государство, если бы полгода не тянуло кого-то за хвост, могло бы обеспечить 150 тысяч тестов в сутки по всей стране. Всего миллиард гривен! Еще за 2 миллиарда можно было бы профинансировать и обеспечить 100 тысяч кислородных точек для украинцев. Потому что когда говорят, что у нас есть койко-места, – это профанация, они не обеспечены кислородом и не могут спасать жизни, – заявил Палица. – Люди, которые будут болеть и будут умирать – будут на совести чиновников, которые за полгода ничего не сделали и потеряли доверие украинцев".

Нардеп участвовал в эфире дистанционно и сообщил, что сам получил положительный тест на коронавирус и лечится в режиме самоизоляции.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. По состоянию на 2 октября в Украине COVID-19 заболел 217 661 человек, 4261 умер, 96 591 выздоровел.

В марте Украина ввела карантин. Из-за распространения коронавирусной инфекции COVID-19 запретили массовые мероприятия, закрыли торговые центры, магазины (кроме продуктовых и аптек), рестораны, кафе, спортивные залы, салоны красоты, а также ограничили работу транспорта.

20 мая Кабмин ввел так называемый адаптивный карантин, в соответствии с которым региональные власти получили право ослаблять ограничительные меры при условии соответствия минимальным требованиям по количеству заболевших, загруженности больниц и количеству проведенных тестов.

Последний раз карантин продлили до 1 ноября. С июля в зависимости от эпидемической ситуации в регионах или в отдельных административно-территориальных единицах устанавливается "зеленый", "желтый", "оранжевый" или "красный" уровень эпидемической опасности распространения COVID-19 (для каждого уровня действуют свои карантинные ограничения).