"Наш край": Чиновники устраивают террор больницам в разгар очередной волны COVID-19

Светлана Федорова: Минздрав с начала ноября ищет формальный повод отказать в финансировании медицинским учреждениям и срывает их работу вместо того, чтобы поддержать Фото: nashkray.org

Главврач напомнила, что на прошлой неделе министр здравоохранения представил новую главу Национальной службы здоровья Украины Наталию Гусак, которая "на первом же брифинге" заявила, что имеет законные полномочия расторгать договоры с больницами, применять штрафы за невыполнение договорных обязательств и будет это делать.

"По сути, новое руководство НСЗУ просто продолжает политику Министерства здравоохранения, поскольку Минздрав с начала ноября также ищет формальный повод отказать в финансировании медицинским учреждениям и срывает их работу вместо того, чтобы поддержать их. В начале ноября четыре мониторинговые группы завершили проверки в 16 регионах Украины. Во время этих проверок доходит до абсурда – чиновники указывают врачам, кто из больных нуждается в кислородном обеспечении, а кто нет", – заявила Федорова.

По ее словам, ситуация с финансированием больниц была "ужасающей" и без давления со стороны НСЗУ.

"Из-за многомесячных задержек зарплат протестуют медики в Винницкой, Львовской, Тернопольской, Донецкой областях. В столице наиболее критическая ситуация сложилась в городской клинической больнице скорой помощи: в августе и сентябре медработники получили заработную плату в размере 70% минимальной зарплаты, а за октябрь им выдали всего по 1800 гривен. И складывается такая ситуация, что в ноябре они вообще ничего не получат", – считает депутат Николаевского облсовета.

Она утверждает, что если врачи открыто сообщают о тотальном недофинансировании медучреждений и задержках зарплат, то чиновники Минздрава и НСЗУ "устраивают настоящую травлю".

"Вместо лечения больных вынуждена отбиваться от нападок чиновников. Сначала они устроили мне незаконную проверку, поскольку в приказе о ней как раз и речь не шла, не было даже фамилий и должностей проверяющих, сами они также отказались предоставить эти сведения, а кроме того, не проверили ни одного документа и статистики в больнице. После этих незаконных действий чиновники от медицины развернули целую кампанию дискредитации моих врачей в СМИ, манипулируя цифрами и фактами, прибегая к откровенной лжи", – сказала Федорова.

Главврач убеждена, что проверяющие из Минздрава отрабатывали заказы областных властей, которые решили отстранить ее от управления больницей за критику, потому что именно она еще летом обратилась к власти с требованием подготовиться к новой волне вспышки пандемии и первой заявила о проблемах с поставками кислорода в больницы.

В "Нашем крае" заявили, что государство должно создать надлежащие условия для врачей.

"Призываем направить работу НСЗУ и Минздрава на решение проблем с пандемией, а не на создание проблем для функционирования медицинских учреждений и преследования врачей, которые говорят правду о текущем критическом состоянии медицинской отрасли", – подытожили в партии.