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ПОЛИТИКА

"Наш край": Чиновники устраивают террор больницам в разгар очередной волны COVID-19

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Светлана Федорова: Минздрав с начала ноября ищет формальный повод отказать в финансировании медицинским учреждениям и срывает их работу вместо того, чтобы поддержать
Светлана Федорова: Минздрав с начала ноября ищет формальный повод отказать в финансировании медицинским учреждениям и срывает их работу вместо того, чтобы поддержать
Фото: nashkray.org

В разгар борьбы с очередной волной COVID-19 Национальная служба здоровья Украины угрожает инфекционным больницам расторжением "ковидных" пакетов и урезает финансирование, оставляя медиков без зарплат и обещанных надбавок. Об этом заявила депутат Николаевского областного совета от "Нашего края", главный врач областной инфекционной больницы Светлана Федорова, сообщает 24 ноября сайт политической силы.

Главврач напомнила, что на прошлой неделе министр здравоохранения представил новую главу Национальной службы здоровья Украины Наталию Гусак, которая "на первом же брифинге" заявила, что имеет законные полномочия расторгать договоры с больницами, применять штрафы за невыполнение договорных обязательств и будет это делать.

"По сути, новое руководство НСЗУ просто продолжает политику Министерства здравоохранения, поскольку Минздрав с начала ноября также ищет формальный повод отказать в финансировании медицинским учреждениям и срывает их работу вместо того, чтобы поддержать их. В начале ноября четыре мониторинговые группы завершили проверки в 16 регионах Украины. Во время этих проверок доходит до абсурда – чиновники указывают врачам, кто из больных нуждается в кислородном обеспечении, а кто нет", – заявила Федорова.

По ее словам, ситуация с финансированием больниц была "ужасающей" и без давления со стороны НСЗУ.

"Из-за многомесячных задержек зарплат протестуют медики в Винницкой, Львовской, Тернопольской, Донецкой областях. В столице наиболее критическая ситуация сложилась в городской клинической больнице скорой помощи: в августе и сентябре медработники получили заработную плату в размере 70% минимальной зарплаты, а за октябрь им выдали всего по 1800 гривен. И складывается такая ситуация, что в ноябре они вообще ничего не получат", – считает депутат Николаевского облсовета.

Она утверждает, что если врачи открыто сообщают о тотальном недофинансировании медучреждений и задержках зарплат, то чиновники Минздрава и НСЗУ "устраивают настоящую травлю".

"Вместо лечения больных вынуждена отбиваться от нападок чиновников. Сначала они устроили мне незаконную проверку, поскольку в приказе о ней как раз и речь не шла, не было даже фамилий и должностей проверяющих, сами они также отказались предоставить эти сведения, а кроме того, не проверили ни одного документа и статистики в больнице. После этих незаконных действий чиновники от медицины развернули целую кампанию дискредитации моих врачей в СМИ, манипулируя цифрами и фактами, прибегая к откровенной лжи", – сказала Федорова.

Главврач убеждена, что проверяющие из Минздрава отрабатывали заказы областных властей, которые решили отстранить ее от управления больницей за критику, потому что именно она еще летом обратилась к власти с требованием подготовиться к новой волне вспышки пандемии и первой заявила о проблемах с поставками кислорода в больницы.

В "Нашем крае" заявили, что государство должно создать надлежащие условия для врачей.

"Призываем направить работу НСЗУ и Минздрава на решение проблем с пандемией, а не на создание проблем для функционирования медицинских учреждений и преследования врачей, которые говорят правду о текущем критическом состоянии медицинской отрасли", – подытожили в партии.

Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года ВОЗ объявила распространение коронавируса пандемией.

Четвертая волна COVID-19 в Украине началась раньше, чем прогнозировали, говорил 11 октября министр здравоохранения Виктор Ляшко. В середине ноября власти заявили о начале спада четвертой волны.

За все время эпидемии в Украине зафиксировано 3,3 млн случаев COVID-19, 82,9 тыс. пациентов умерли. По данным Минздрава, 96,5% умерших с 1 августа по 31 октября от осложнений COVID-19 не были привиты двумя дозами вакцины.

Теги: медицина, зарплата, Николаев, эпидемия, Наш край, медики, больницы, врачи, финансирование, Национальная служба здоровья, проверки, здравоохранение, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, пандемия, коронавирус
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