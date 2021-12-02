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Новинский: Украинский народ на выборах поручил Зеленскому установить мир и до сих пор ждет этого

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Вадим Новинский: Провал мирного процесса станет самым большим поражением президента Владимира Зеленского, ведь нет ничего хуже неоправданных надежд
Вадим Новинский: Провал мирного процесса станет самым большим поражением президента Владимира Зеленского, ведь нет ничего хуже неоправданных надежд
Скриншот: Україна 24 / YouTube

За два с половиной года президентства Владимир Зеленский не показал прогресса в достижении мира на Донбассе, хотя декларировал это как свою первоочередную задачу, заявил внефракционный народный депутат Украины Вадим Новинский 30 ноября в эфире программы "Хард с Влащенко" на телеканале "Украина 24".

"Президент Украины во время своей инаугурационной речи говорил, что установление мира для него – задача номер один, и ради этого он готов вести переговоры со всеми, надеясь, что это произойдет очень быстро. Но уже прошло два с половиной года, и сейчас очень стыдно наблюдать, как свои услуги по урегулированию конфликта на Донбассе нам предлагает еще один мировой лидер – президент Турецкой Республики Реджеп Эрдоган, а украинская власть не способна ничего сделать. Но ведь настоящая причина срыва переговоров состоит в том, что человек, который отвечал за эти договоренности со стороны украинской власти, полностью их провалил. Это глава Офиса президента Андрей Ермак", – заявил Новинский.

Политик считает, что кроме пандемии коронавирусной инфекции, других объективных причин для остановки минского процесса не было.

"Мы неоднократно подчеркивали, что перемирие – это очень хорошо, оно сохраняет жизни, но любое перемирие временно и заканчивается либо миром, либо войной. Поэтому и необходимы значительные усилия, ведь условная партия войны всегда активно вмешивалась, выдвигала ультиматумы и обозначала "красные линии". Мне бы не хотелось думать, что президент испугался, однако глава государства должен понимать, что самый важный вопрос сегодня и для него, и для парламента, и для правительства – это вопрос войны и мира на Донбассе. Необходимо отбросить в сторону все остальные вопросы и заниматься только мирным процессом – в частности, принять значительное количество законов по реализации Минских соглашений. Если мы этого хотим, необходимо двигаться в этом направлении и работать, а не искать причину неудач. Универсальная причина – всегда обвинять в срыве договоренностей Российскую Федерацию. Но украинский народ на выборах поручил главе государства установить мир и восстановить территориальную целостность страны и до сих пор ждет этого. Провал мирного процесса станет самым большим поражением президента Владимира Зеленского, ведь нет ничего хуже неоправданных надежд", – считает нардеп.

Новинский добавил, что если Зеленский не будет предпринимать шагов для установления мира, то падение его рейтингов продолжится.

Контекст:

Сразу после аннексии Крыма в 2014 году Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

21 апреля 2019 года в Украине прошел второй тур выборов президента. 30 апреля ЦИК Украины официально огласил результаты выборов, победу одержал Зеленский с результатом 73,22% голосов избирателей. 20 мая он официально вступил в должность президента Украины. В ходе своей инаугурационной речи Зеленский заявил, что его первейшей задачей станет прекращение огня на Донбассе.

22 июля 2020 года трехсторонняя контактная группа согласовала режим полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе с полуночи 27 июля. В начале 2021 года ситуация на Донбассе обострилась. Украинская сторона регулярно заявляет о случаях нарушения боевиками режима прекращения огня.

За год действия перемирия погибли 45 украинских военнослужащих и 163 получили ранения, сообщали в ТКГ 27 июля. 18 октября в ВСУ проинформировали, что с начала 2021-го в боях на Донбассе погибли 55 украинских военнослужащих, 217 были ранены.

Теги: Россия, Реджеп Эрдоган, Вадим Новинский, переговоры, перемирие, Владимир Зеленский, ВСУ, война в Украине, минские переговоры, война на Донбассе, Андрей Ермак
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