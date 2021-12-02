Новинский: Украинский народ на выборах поручил Зеленскому установить мир и до сих пор ждет этого

"Президент Украины во время своей инаугурационной речи говорил, что установление мира для него – задача номер один, и ради этого он готов вести переговоры со всеми, надеясь, что это произойдет очень быстро. Но уже прошло два с половиной года, и сейчас очень стыдно наблюдать, как свои услуги по урегулированию конфликта на Донбассе нам предлагает еще один мировой лидер – президент Турецкой Республики Реджеп Эрдоган, а украинская власть не способна ничего сделать. Но ведь настоящая причина срыва переговоров состоит в том, что человек, который отвечал за эти договоренности со стороны украинской власти, полностью их провалил. Это глава Офиса президента Андрей Ермак", – заявил Новинский.

Политик считает, что кроме пандемии коронавирусной инфекции, других объективных причин для остановки минского процесса не было.

"Мы неоднократно подчеркивали, что перемирие – это очень хорошо, оно сохраняет жизни, но любое перемирие временно и заканчивается либо миром, либо войной. Поэтому и необходимы значительные усилия, ведь условная партия войны всегда активно вмешивалась, выдвигала ультиматумы и обозначала "красные линии". Мне бы не хотелось думать, что президент испугался, однако глава государства должен понимать, что самый важный вопрос сегодня и для него, и для парламента, и для правительства – это вопрос войны и мира на Донбассе. Необходимо отбросить в сторону все остальные вопросы и заниматься только мирным процессом – в частности, принять значительное количество законов по реализации Минских соглашений. Если мы этого хотим, необходимо двигаться в этом направлении и работать, а не искать причину неудач. Универсальная причина – всегда обвинять в срыве договоренностей Российскую Федерацию. Но украинский народ на выборах поручил главе государства установить мир и восстановить территориальную целостность страны и до сих пор ждет этого. Провал мирного процесса станет самым большим поражением президента Владимира Зеленского, ведь нет ничего хуже неоправданных надежд", – считает нардеп.

Новинский добавил, что если Зеленский не будет предпринимать шагов для установления мира, то падение его рейтингов продолжится.